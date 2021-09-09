20 случаев, когда животные уже ни на что не рассчитывали, но судьба послала им любящих хозяев

Чаще всего появление в доме котенка или щенка — это шаг, к которому люди готовятся заранее: взвешивают плюсы и минусы, рассчитывают бюджет. А иногда все решает одна судьбоносная встреча, когда четвероногий сорванец появляется сам откуда не возьмись и берет ваше сердце на абордаж.

Мы в AdMe.ru обожаем читать добрые истории от владельцев домашних животных, которые радуются каждому дню, проведенному со своими мохнатыми подопечными.

«Вижу, сидит кошка такая грустная на улице, на людей смотрит. Не выдержало сердце мое, и взяла я ее к себе. Приютилась она у меня в мастерской»

«Лоток освоила молниеносно. И при этом была очень ласковой, как-то так особенно трепетно мурлыкала. Как будто понимала, что после того, как ее выбросили те люди, она получила второй шанс от судьбы».

«Я пошла в приют для животных и выбрала кошку, которая села ко мне на колени»

«Прогуливался по тропическому лесу и нашел щенка. Он сидел, дрожа под холодным дождем, слишком измученный, чтобы двигаться. Ночь бы он точно не продержался»

«Когда я поднял беднягу, его крошечные ребра и позвоночник уперлись мне в пальцы. Прошла неделя, и теперь у меня есть друг на всю жизнь. Она с каждым днем крепнет и прибавляет в весе».

«Однажды с дерева с криками прямо дочке в руки свалился котенок и заурчал изо всех своих слабеньких сил. Оказался умнейшим котом: исключительный аккуратист»

«Почти около самого дома нашел это чудо. Не удержался и забрал к себе, хотя с животными и нельзя в арендуемой мною квартире»

«Мой брат нашел бездомную собаку и попросил меня посидеть с ней на выходных, чтобы решить, не захочу ли я взять ее к себе. Но это решение заняло всего 12 секунд»

«Отвоевал кота у тещи, тестя и жены, отбивался тем, что на улицу его обратно выгнать будет бесчеловечно. Теперь он отъелся, вырос и всех очаровал»

«Кошка родила возле нашего подъезда. Я хотела взять черного котенка, но в этот момент выбежал рыжий, поставил лапки мне на ногу и требовательно заорал»

«Провожал гостей после дня рождения. К нашей компании привязалась черная собака. После того как проводил всех, остался с ней вдвоем и решил: „Это знак“. Забрал пса домой»

«Кошка, которая прожила у нас 15 лет, кажется, решила переселиться в ту, что 2 недели ждала маму у подъезда»

«Подруга родилась и выросла в Израиле. Когда ей было лет 10, она гуляла с соседкой-подружкой и они нашли хорошенького котенка»

«Подруга решила взять котика в дом, но соседке это совсем не понравилось, она требовала отдать кота ей. Они долго и громко ссорились, и тогда родители вместе с котом отправились за советом к поселковому раввину. Тот велел девочкам разойтись в разные стороны и позвать кота. Хвостатый побежал к моей подруге и был „присужден“ ей. Так у нее и живет».

«Нашел ее мокрой под дождем. Думаю, что заберу ее к себе, ведь она следует теперь за мной повсюду»

«Я взяла взрослого щенка (4 месяца) из приюта. Это собака не лает не потому, что не может, а потому, что она знает, что у нее есть дом»

«Она по характеру скорее флегматик, но подружилась со всеми собаками в округе. Теперь это почти взрослая девочка. Капризная, но позволяет себя любить. И я рада, что она у меня есть».

«Ну а мы своего котовского на помойке год назад нашли, он тогда на половине ладошки помещался. А сейчас, как барин, спит на кровати»

«Должны были идти гулять с мужем и с нашей первой собакой, но он купил себе компьютерную игру и сидел играл, пока пес уже требовать не начал»

«В парке шла компания молодых людей, а с ними щенок. Я сначала подумала, что это их, но он побежал к нам, а ребята мимо прошли. Так и поняла, что собака ничья. Взяла на руки, а она как лизнула меня, больше ее не смогла отпустить. Муж сдался после моих слов: „Игру ты себе купил, а мне — собака“».

«Ко мне тут 2 недели назад пришло чудо пушистое. Открываю дверь во двор — сидит и смотрит на меня. Покормил, напоил. Теперь и я не одинок»

«Это Луна. Однажды я просто нашла ее на велосипедной дорожке»

«Зашел в приют, увидел эту мордочку, и мое сердце разбилось вдребезги»

«Нашла ее на улице. Она еле дышала и ничего не ела. Теперь это чудесная здоровая собака. Я ее люблю»

«Всегда мечтал о рыжем коте, но все как-то не получалось завести. А тут прибилась пятнистая кошка — несчастная, голодная. Ладно, думаю, пусть будет такая»

«Привел домой, а она оказалась беременной. Родила нам 2 котят: серую миниатюрную девочку и рыжего красавца-мальчика!»