20 случаев, когда люди друг друга не поняли, хоть и говорили на одном языке

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Мы все порой допускаем опечатки или оговорки, а бывает, что и грешим неграмотностью. В таких случаях получаются чудаковатые новые словечки или диалоги «с приветом», над которыми можно похохотать от души.

Мы в AdMe.ru любим посмеяться над собой. Кажется, у этих людей тоже хорошее чувство юмора.

Работаю врачом в стационаре. Сегодня пришел пациент, которого выписали несколько дней назад. Выхожу и думаю, зачем он вернулся. И вот в чем было дело: человек проехал через весь город и пообещал подарить мне словарь, потому что нашел ошибку в слове «одышка». По его мнению, слово пишется «отдышка». © Подслушано / Ideer

Я сейчас вспомнила, что сегодня утром, когда здоровалась со своим одногруппником, вместо «Приветствую, Артем» сказала «Артемствую». Кажется, это лучшая моя оговорка. © hlebnaiabulka16 / Twitter

У нас было такое сообщение на пейджер: «Костя, позвони В италию». Соответственно, пару минут думали, кому в Италию надо позвонить. Потом дошло, что пейджер тупо оставил первую букву имени Виталий на первой строке. © SafarZade / Pikabu

К слову, этот человек управляет людьми

Шли в магазин, товарищ заявил, что мы идем «запукаться». Больше я с ним в магазин не ходил. © white.fm / Pikabu

Я в Дубае на паспортном контроле тормозила. На выходе в город девушка, проверяющая паспорта, спрашивает на английском:

— Сколько дней планируете здесь пробыть?

— Я тут впервые.

— Я не об этом. Сколько дней?

— А-а. Простите, 2 дня не спала. 4 дня.

— Проходите.

Почему-то было стыдно. Как представила, сколько нас таких тормознутых через нее проходит. © Эйла / AdMe

— Сколько дней планируете здесь пробыть? — Я тут впервые. — Я не об этом. Сколько дней? — А-а. Простите, 2 дня не спала. 4 дня. — Проходите. Почему-то было стыдно. Как представила, сколько нас таких тормознутых через нее проходит. © Эйла / AdMe Брат долго жил в одной комнате с бабушкой. Ему 15, но вместо нормальных слов он говорит «майнанез», «колидор», «лихт», «мазелин» и много еще всего. Я смеюсь, а он не понимает, что не так. © Подслушано / Ideer

Оговорка по Фрейду

В общем, отдыхали мы за городом. Одна из девушек завела откровенный разговор с молодым человеком, оказавшимся в нашей компании впервые. Он говорит: «Я недавно развелся». Девушка немедленно реагирует: «На что?» Только через несколько секунд она поняла, что ляпнула. © umorist / Pikabu

Заказывала кухонный гарнитур со столешницей из постформинга — это толстая плита из прессованной древесной стружки. Нам с подружкой понравилось слово «постформинг», стали использовать его в значении «вообще непонятно что, фигня какая-то». Так вот, она юрист и в суде ляпнула: «Ну это постформинг какой-то!» А никто и не спросил, о чем она вообще. Все сделали вид, что понимают, неглупые люди собрались как-никак. © Подслушано / Ideer

Бабушка при встрече случайно вместо «Привет, моя красотка» сказала «Привет, моя кроссовка». Сижу теперь и думаю, оговорка или нет. © kyrie_miserere / Twitter

«Бывшая начальница пишет. Ни „здравствуйте“, ни „до свидания“, а просто это»

Частенько бывает, что из-за оговорки сочиняешь новое слово. Вот, например, «осказался» — оговорился. Или большая загадка — это «загадище». © philosoph55 / Pikabu

Сейчас сильно отвлеклась и вместо слова «нервотрепка» случайно сказала «нервотряпка». А потом подумала, что да, вот оно, то самое точное слово, которым замечательно можно описать всю меня. Надо составить досье, где обо мне будет сказано только одно — нервотряпка! © twidade_Iucks / Twitter

Мужик с работы говорит «морозиловка», «колидор», «плоскозубцы», «париловка». Это нормально? © Bergamotos / Twitter

Однажды в магазине случайно сказала: «Дайте средство для мытья паскуды». Я была готова сгореть со стыда. © Подслушано / Ideer

Читатель указал на найденную «опечатку»

Оператор — заказчице: «Выходите через 5 минут, машинка подъезжает. „Мазда“, металлик». Дальше рассказывает водитель: «Выходит из подъезда женщина, пару раз обходит вокруг машины, заглядывает в приоткрытое окошко и спрашивает: „Извините, это вы Виталик?“» © Андрей Закоморный / Facebook

Уставшая и замученная стояла на остановке, думала про универ. Подъезжает моя маршрутка полупустая, там сидят человек 5, все смотрят на меня и как будто чего-то ждут. У меня, блин, сработал рефлекс опоздавшего студента, и я ляпнула: «Извините, можно войти?» © Подслушано / Ideer

Покупала ткань. Спрашиваю атла́с нужного мне цвета. Продавщица отвечает, мол, сейчас поищу, но вообще-то правильно называть а́тлас. Говорю ей, что а́тлас — это сборник карт, а ткань называется атла́с. И тут она возмущенно выдает: «Я 20 лет здесь тканями торгую!» © Татьяна Павлова / Facebook