20 этикеток и инструкций, которые оказались круче самой вещи

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Мы редко обращаем внимание на этикетку на новой футболке, не заглядываем в инструкцию при сборке мебели и уж точно никогда бы не стали читать, что там написано, на донышке любимой кружки. А зря! AdMe.ru нашел 20 остроумных надписей на инструкциях и этикетках, которые доказывают, что у производителей тоже есть чувство юмора.

Не выйду замуж до тех пор, пока кто-то не сделает мне предложение как на последней картинке

Эта инструкция из IKEA советует мне просто выбросить лишние детали

В конце просто вытрите руки о свою одежду

Обычная инструкция к самому обычному японскому холодильнику

Это была единственная причина, по которой я это прочитал

У NASA тоже есть чувство юмора. Важное замечание на одном из космических шаттлов

Тот момент, когда удача — это все, что вам понадобится

Стоило сделать так с самого начала

Вот так правильно пользоваться шляпой. Если вдруг кто-то не знал

Вы же не думали, что добраться до инструкции будет всегда так легко?

Похоже, что кто-то пытался это сделать

Моей жене подарили кружку. На донышке было полезное замечание от производителя

Тот момент, когда конверт заботится о тебе больше, чем ты сам

Когда хотел сделать что-то весьма важное, но забыл что

Главное, обязательно прочитайте инструкцию перед применением

Кажется, впереди будет сложная задача, поэтому эта инструкция предлагает заранее к ней подготовиться

В инструкции к холодильнику сказано, что все эти странные звуки, которые он издает, абсолютно нормальны

Тут нет ничего сложного

Так делать уж точно не стоит

И, наконец, важное напоминание