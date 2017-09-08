20 этикеток и инструкций, которые оказались круче самой вещи

Мы редко обращаем внимание на этикетку на новой футболке, не заглядываем в инструкцию при сборке мебели и уж точно никогда бы не стали читать, что там написано, на донышке любимой кружки. А зря!

AdMe.ru нашел 20 остроумных надписей на инструкциях и этикетках, которые доказывают, что у производителей тоже есть чувство юмора.

Не выйду замуж до тех пор, пока кто-то не сделает мне предложение как на последней картинке

Эта инструкция из IKEA советует мне просто выбросить лишние детали

В конце просто вытрите руки о свою одежду

Обычная инструкция к самому обычному японскому холодильнику

Это была единственная причина, по которой я это прочитал

У NASA тоже есть чувство юмора. Важное замечание на одном из космических шаттлов

Тот момент, когда удача — это все, что вам понадобится

Стоило сделать так с самого начала

Вот так правильно пользоваться шляпой. Если вдруг кто-то не знал

Вы же не думали, что добраться до инструкции будет всегда так легко?

Похоже, что кто-то пытался это сделать

Моей жене подарили кружку. На донышке было полезное замечание от производителя

Тот момент, когда конверт заботится о тебе больше, чем ты сам

Когда хотел сделать что-то весьма важное, но забыл что

Главное, обязательно прочитайте инструкцию перед применением

Кажется, впереди будет сложная задача, поэтому эта инструкция предлагает заранее к ней подготовиться

В инструкции к холодильнику сказано, что все эти странные звуки, которые он издает, абсолютно нормальны

Тут нет ничего сложного

Так делать уж точно не стоит

И, наконец, важное напоминание

Фото на превью tranchisonfire

24 На склад!
6 Комментарии
  • 8 сентября 2017
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  • 14523

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