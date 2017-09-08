20 этикеток и инструкций, которые оказались круче самой вещи
Мы редко обращаем внимание на этикетку на новой футболке, не заглядываем в инструкцию при сборке мебели и уж точно никогда бы не стали читать, что там написано, на донышке любимой кружки. А зря!
AdMe.ru нашел 20 остроумных надписей на инструкциях и этикетках, которые доказывают, что у производителей тоже есть чувство юмора.
Не выйду замуж до тех пор, пока кто-то не сделает мне предложение как на последней картинке
Эта инструкция из IKEA советует мне просто выбросить лишние детали
В конце просто вытрите руки о свою одежду
Обычная инструкция к самому обычному японскому холодильнику
Это была единственная причина, по которой я это прочитал
У NASA тоже есть чувство юмора. Важное замечание на одном из космических шаттлов
Тот момент, когда удача — это все, что вам понадобится
Стоило сделать так с самого начала
Вот так правильно пользоваться шляпой. Если вдруг кто-то не знал
Вы же не думали, что добраться до инструкции будет всегда так легко?
Похоже, что кто-то пытался это сделать
Моей жене подарили кружку. На донышке было полезное замечание от производителя
Тот момент, когда конверт заботится о тебе больше, чем ты сам
Когда хотел сделать что-то весьма важное, но забыл что
Главное, обязательно прочитайте инструкцию перед применением
Кажется, впереди будет сложная задача, поэтому эта инструкция предлагает заранее к ней подготовиться
В инструкции к холодильнику сказано, что все эти странные звуки, которые он издает, абсолютно нормальны
Тут нет ничего сложного
Так делать уж точно не стоит
И, наконец, важное напоминание
Фото на превью tranchisonfire