20 случаев, когда иностранцы выдали на русском такое, что все вокруг покатились со смеху

Во времена популярности шоу «Наша Russia» довелось встречаться с англичанином. Было мне всего 17 лет, и я решила подшутить над ним, наврав, что «I love you» по-русски будет «шельдерме». Позже последовало вынужденное расставание, потому что мне пришлось улететь. И он мне на память записал видео, где с влюбленным лицом говорит мне на камеру: «ШЕЛЬДЕРМЕЕЕ...» Видео не сохранила, но навсегда запомню, как мне было забавно его смотреть в грустные моменты. © Neta199128 / Pikabu

Муж — иностранец, живем в России. Учит русский потихоньку. Знает названия еды. Недавно речь зашла о соке, и у нас состоялся такой диалог:

— Я купил яблоко-сок.

— Яблочный сок.

— Окей, и апельсиночный сок.

— Апельсиновый.

— Как все сложно. А помидоровый сок или помидорочный?

— Томатный.

— Зачем так делать?!

Никогда не забуду эти глаза, полные боли и непонимания. © «Подслушано» / ideer

Подруга сестры в шутку научила мужа-испанца фразе «Ты фонарь! Половая тряпка!», сказав, что это русское ругательство. Ничего смешнее от иностранца не слышала, когда он на полном серьезе пытается оскорбить кого-то этими словами. © lesderevoles / Twitter