20 случаев, когда иностранцы выдали на русском такое, что все вокруг покатились со смеху
Великий и могучий сбивает с толку многих иностранных граждан. Все эти наши «да нет, наверное», «отбросить коньки», «старый Новый год» и прочие выражения — это непосильная головоломка и тайна за семью печатями для людей, не говорящих по-русски. Неудивительно, что в сети гуляет так много уморительных историй о сложных взаимоотношениях иностранцев с русским языком.
AdMe.ru наткнулся на просторах интернета на 20+ человек, чьи знакомые иностранцы ляпнули на русском такое, что хоть стой, хоть падай. Убедитесь в этом и вы.
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Попала в компанию русскоязычных девушек, которые встречаются с иностранцами, и одна очень гордо говорит: «Вот мой может сказать „холодильник“ и „спасибо“». Вторая тычет своего мужа в бок: «Продемонстрируй». А он: «ЮЛЯ ПОШЛА НА НОГОТОЧКИ». © Tanya_Koryanova / Twitter
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Был знакомый испанец, который знал по-русски 2 слова: «давай» и «кошка». Каждый раз, когда он меня где-то видел, он издалека радостно вопил: «ДАВАЙ, КОШКА!» Горжусь нашим знакомством. © iamlelapin / Twitter
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У подруги муж — иностранец. Они из Москвы. Собрались к ее родителям куда-то в Сибирь. Она беременна, отправила в билетную кассу его одного. Попросила взять билеты в СВ. Объяснила, что это вагон с услугами. Муж в окошке требовал вагон со слугами, пока она не пошла разбираться. © «Подслушано» / Ideer
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Мой итальянский дружочек умеет говорить «ек-макарек» и «ешкин-матрешкин». Я горжусь тем, что научила его этому. Он гордится тем, что может это сказать. © glam2giveadamn / Twitter
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Во времена популярности шоу «Наша Russia» довелось встречаться с англичанином. Было мне всего 17 лет, и я решила подшутить над ним, наврав, что «I love you» по-русски будет «шельдерме». Позже последовало вынужденное расставание, потому что мне пришлось улететь. И он мне на память записал видео, где с влюбленным лицом говорит мне на камеру: «ШЕЛЬДЕРМЕЕЕ...» Видео не сохранила, но навсегда запомню, как мне было забавно его смотреть в грустные моменты. © Neta199128 / Pikabu
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Муж — иностранец, живем в России. Учит русский потихоньку. Знает названия еды. Недавно речь зашла о соке, и у нас состоялся такой диалог:
— Я купил яблоко-сок.
— Яблочный сок.
— Окей, и апельсиночный сок.
— Апельсиновый.
— Как все сложно. А помидоровый сок или помидорочный?
— Томатный.
— Зачем так делать?!
Никогда не забуду эти глаза, полные боли и непонимания. © «Подслушано» / ideer
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Подруга сестры в шутку научила мужа-испанца фразе «Ты фонарь! Половая тряпка!», сказав, что это русское ругательство. Ничего смешнее от иностранца не слышала, когда он на полном серьезе пытается оскорбить кого-то этими словами. © lesderevoles / Twitter
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Мы, отдыхая в Испании, часто заходили в одну кафешку. В первый раз заказывали на гарнир картошку, и официантке так понравилось это слово на русском, что встречала она нас радостным «Картофпска!». © Indignation / Pikabu
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Муж — иностранец. С рождением сына решил углубиться в изучение русского и теперь старается больше практиковаться. Делает ошибки, конечно, иногда милые и смешные. Апогеем была ситуация, когда нужно было попросить мою маму согреть воды и он сказал моему папе: «Передай своей жене, чтобы она сгорела ваду, пожалуйста». Папа быстро среагировал и закричал на весь дом: «Лена! Сгори в аду, пожалуйста! Тебя зять очень просит!» Смеялась, по-моему, даже наша канарейка. © «Подслушано» / Ideer
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Я перед свадьбой научила своего говорить «да», чтобы он в загсе мог, так сказать, официальное свое согласие дать. И то он уже забыл, знает только «спасибо» в варианте «щибащиба». Зато он помнит, что я Марина Евгеньевна. © gr8marina / Twitter
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У нас в университете проводилась лекция на тему «хрущевская оттепель». Спросила мужа, не хочет ли он составить мне компанию. Он по-русски говорит на самом деле хорошо и без акцента, но все равно вырос за границей и с терминологией не особо дружит. И после лекции муж у меня спрашивает: «А об изменениях климата когда говорить-то будут?» © wurikof / Pikabu
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Мой вместо «детка» говорил «тетка». © Jesustler / Twitter
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Брат многоюродный в детсад ходил с близнецами-башкирами. Брат и сестра. Шефхуй и Шефхуя. Был у него эпичный диалог с матерью:
— Мам, мам, а мне в садике Шефхуй сказал...
— Стоп, какой еще шеф??? © LittleRish / Pikabu
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Рассказали как-то случай: ехали 2 иностранца на поезде Москва — Иркутск. Заняли места в купейном вагоне. На второй день пути хорошо гульнули в вагоне-ресторане. Один иностранец не туда свернул и потерялся в поезде. Через какое-то время его нашли, и он с огромными глазами рассказал: «Я попал в вагон-морг. Там все на полках лежат и белыми простынями накрыты. И запах!» © «Подслушано» / Ideer
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Мой однажды узнал фразочку «Вашей маме нужен зять?» и с тех пор горделиво повторяет ее по поводу и без. © klarrkl / Twitter
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Общался с человеком из Штатов, и, когда он узнал, что я русскоговорящий, он гордо заявил мне, что знает по-русски 3 слова: «бабушка», «спасибо» и «хардбасс». © gpblgop / Pikabu
А у вас были забавные случаи, когда знакомые иностранцы отчебучили что-нибудь этакое на русском языке?