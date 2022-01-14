20+ случаев, когда иностранцы не смогли скрыть изумления, столкнувшись с нашим колоритом
Порой даже люди из соседних городов или регионов способны поразить друг друга различиями культурных особенностей, быта и даже языка. Что уж говорить об иностранцах! К примеру, фразы «Давай присядем на дорожку» или «Старый Новый год» могут вызвать множество вопросов у зарубежного гостя.
Мы в AdMe.ru с удовольствием перечитываем истории, произошедшие с иностранцами, которые столкнулись с нашей культурой.
- Жила у одного адвоката в Италии. Каждый день ходила в один и тот же ресторан. Меня там уже все знали. И вот однажды в ресторан зашла пара (он — казах, она — кореянка). Говорят по-русски. Познакомились. Они из Москвы. Весь вечер болтали. Итальянцы в шоке за нами наблюдали, а потом спросили: «Откуда китайцы знают русский?» Объяснила им, что это наши граждане: казах и кореянка. А еще есть буряты, калмыки и прочие. © Afina Fino A Genova / Facebook
- Давненько уже было, но к месту здесь будет рассказать. Стою на набережной. Рядом иностранцы: 2 тетушки и очень пожилой мужчина. В руках бутылка с крышкой. Открывалки нет, у них растерянность и безнадега в глазах. Я молча подошла, достала ключи от квартиры и отрыла им бутылку. Для них это было шоком! Смотрели на меня, как на фокусницу. © Ирина Морару / Facebook
- Прилетали в гости друзья из Германии. Вот для них было удивительным то, что на самолете они добирались около 3 часов, а потом от аэропорта на такси — больше 4. И это не потому, что я живу где-то в тундре. Пробки... © Nata / AdMe
- Был случай в Испании. На курорте гуляли по городу и зашли с мужем в кафе на чашечку кофе. У стойки стояли мужчина и девушка. Мы осмотрелись и спросили, есть ли столики на улице. Когда уже делали заказ, эта девушка в конце спросила: «Извините за любопытство, а откуда вы приехали?» Мы ответили, что из России. И она так хитро заулыбалась и на русском нам отвечает: «Супер, я хозяину так и сказала, что вы русские. А он со мной поспорил, что нет, так как вы улыбались, когда зашли и с нами разговаривали». Несуровые русские туристы. © Divadlo / AdMe
- Я, конечно, всегда знала, что у европейцев о русских очень недостоверные сведения. Но осторожно и вместе с тем удивленно заданный вопрос соседа-англичанина «А у вас, у русских, есть интернет?» меня шокировал. © Подслушано / Ideer
- Жила в однушке. Приехал ко мне бойфренд из Норвегии. Зашел в квартиру, встал посредине и спрашивает: «А где комната?» В Европе комната — это спальня. То есть их 1-комнатная квартира — это гостиная и спальня. А не 2 в 1, как у нас. © Varvara Øvrehus / Facebook
- Муж-англичанин обалдел, когда я покрутила яйцо, чтобы определить, вареное оно или нет. Не верит, что можно просто пойти в лес, насобирать грибов и съесть: их же надо как-то проверить на ядовитость! © Rosa Dalvadorez / Facebook
- У нас на курсе был парень из Судана, ленивый до безобразия. Учиться он не хотел, но в универе к иностранцам относились очень снисходительно. Каждый раз, когда он не делал домашнее задание или его вызывали отвечать, ответом было одно: «Я нэ панымаю». Но на 3-м курсе у нас был очень необычный преподаватель почтенных лет. Он спрашивает у парня: «Какой язык понимаешь?» Тот отвечает, мол, английский! И стоит улыбается. Преподаватель начинает с ним говорить на очень чистом английском. Суданец немного меняется в лице. Потом преподаватель спрашивает: «А родной язык — арабский?» Тот кивнул. И тут преподаватель выдал ему 3-минутный монолог на арабском. После того случая больше ни разу не произносил «Я нэ панымаю». © TyrikPetrovich / Pikabu
- Место действия — Москва, дом без балкона. Мы шли и шли, а иностранец стал фотографировать здание и вообще был в полном шоке: кто-то хранил зимнюю резину, просто повесив ее на стену дома. На 2-м этаже. Я тоже сфотографировала, чтобы мужу рассказать, что наши даже не удивились, а человек в ступор впал. Реакция мужа была стандартной: «И что такого? Ну резина, ну висит. Только от света бы убрать». © Анастасия Белова / Facebook
- Решили китайцам стол накрыть на Масленицу. Все приготовили: и блины, и икру, и варенье, и сметану. Позвали. Те стоят в нерешительности в дверях. Кое-как затолкали на кухню. Молчат... Потом подошли к холодильнику, достали соевую пасту и только с ней ели наши блины. © Татьяна Чистякова / Facebook
- Одна канадка, живущая в США, робко меня спросила: может быть, случайно, просто случайно, вдруг я умею... пришивать пуговицы! Была поражена положительным ответом. А обычно она относила для этого вещи в химчистку. Жаль, не спросила ее, сколько она платила за каждую пришитую пуговицу. © Sarah Lippman / Facebook
- Давно дело было. В Канаде. Заходит женщина в парикмахерскую с ребенком 3 лет. Я ему решила показать «ку-ку». Закрыла себе глаза и говорю: «Ку-ку». А мама его в крик: «Сама ку-ку!» У меня глаза на лоб. Стою, не знаю, что сделала не так. А потом сказали, что надо было говорить «пикабу-у-у». А «ку-ку» — это то же самое, что у виска пальцем покрутить. © Alla Svidnytska / Facebook
- На днях мой молодой человек (англичанин) притащил домой балалайку и с радостной миной всучил ее мне. Пока я пыталась понять, зачем она нужна, он объяснил, что раз я русская, то у меня в крови умение играть на балалайке. Люблю его, но еле сдержалась, чтобы не треснуть его этой самой балалайкой по стереотипной головушке. Назвала несчастный инструмент Аленушкой и поставила в угол. Рядом с укулеле Майклом и Эллой, гитарой Гешей и мандолой Шейлой. © Подслушано / Ideer
- У меня муж-американец, когда попробовал квас, решил, что это разбавленный кленовый сироп. Так и не смогла его переубедить. © Marina Jones / Facebook
- У подруги муж — иностранец, который говорит по-русски. Учился в Москве. Собрались к ее родителям куда-то в Сибирь. Она беременна, отправила в билетную кассу его одного. Просит взять билеты в СВ. Объяснила, что это вагон с услугами. Муж требовал у кассира вагон со слугами, пока она не пошла разбираться. © Подслушано / Ideer
- Зима, снега насыпало много. Естественно, никакой снегоуборочной техники и близко нет, но дороги машины уже раскатали до черного асфальта. Друг дочери, турок, снег видит второй раз в жизни, смотрит в окно и спрашивает: «А эти дороги у вас с подогревом?» © Лада Дорошенко / Facebook
- Парень — иностранец, общаемся только на английском. После просмотра серии «Игры престолов», вдохновившись кхалиси, решила потешить самолюбие любимого и назвать его «My moon and stars» (луна и звезды). Он обиделся и не разговаривал со мной 2 дня. Кто же знал, что на его языке «маймун» — это «обезьяна». © Подслушано / Ideer
- Мой муж — финн. Отварила говяжий язык, почистила и оставила в миске остывать. Отвлеклась на телефон, вышла из кухни и сказала ему, что язык готов. Возвращаюсь — сидит довольный, смотрит телевизор. «Попробовал? Вкусно?» Отвечает: «Да, вкусно, только жестковат». Что? Кидаюсь на кухню — картина маслом: этот красавец не заметил очищенный язык в миске и схомячил кожуру, которую я не успела выбросить. Вот такой неприхотливый в еде народ. © Julia Hyppenen / Facebook
- Мой знакомый канадец побывал в нашей деревне. Рассказывал с ужасом в глазах о дырке в туалете и о том, что старался поменьше есть, чтобы снова не пришлось туда идти. Он много где бывал, поездил по миру, но наш туалет затмил все. © Dedee / AdMe
- Муж моей подруги, иностранец, недоумевал, когда я написала ему мое имя (Женя) на салфетке: «Ну что это за буква — Ж? Зачем к букве К было рисовать слева еще 2 палки? А это что — Я? Почему R нужно разворачивать в другую сторону? И зачем вам 33 буквы? Мы прекрасно обходимся с 26. Кто придумал вам алфавит? Кирилл и Мефодий? Они сделали все, чтобы усложнить вашу жизнь!» © Евгения Никонова / Facebook
- Знакомая студентка-китаянка жаловалась на то, что в общежитии есть утюг, но нет доски. Когда я сказала, что можно гладить на столе, полу, подоконнике и даже на стене, она была в шоке. © Юлия Калашникова / Facebook
А какие интересные случаи, связанные с иностранцами, происходили с вами или вашими знакомыми?
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