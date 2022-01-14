20+ случаев, когда иностранцы не смогли скрыть изумления, столкнувшись с нашим колоритом

Порой даже люди из соседних городов или регионов способны поразить друг друга различиями культурных особенностей, быта и даже языка. Что уж говорить об иностранцах! К примеру, фразы «Давай присядем на дорожку» или «Старый Новый год» могут вызвать множество вопросов у зарубежного гостя.