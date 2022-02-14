20+ случаев, когда иностранцы были застигнуты врасплох, столкнувшись с нашим колоритом

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Хотя по улицам не ходят медведи, которые играют на балалайках, России есть чем поразить иностранцев до глубины души. Елки, стоящие наряженными до весны; занятия плаванием в лютый мороз; слишком роскошные туалеты в ресторанах, но очень скромные комнаты в отелях — да у нас просто страна контрастов.

Мы в AdMe.ru думаем, что иногда можно взглянуть на привычные нам вещи глазами иностранцев. И понять, какая нескучная у нас жизнь, ведь смекалки у нашего народа хоть отбавляй.

«Я заказал виниловую пластинку группы t.A.T.u. в России. На посылке было 78 марок»

«Наконец-то разложил свою матрешку из 19 частей, которую купил в России 8 лет назад»

65-метровый термометр в Мурманске

Надпись на мужской майке: «Я не принцесса. Я — кхалиси»

Торговый автомат в Санкт-Петербурге

«Такую статую я увидел в Москве. Ее глаза меня пугают»

В России можно найти консервированные носки

Круто, на банке написано именно «Мужские носки». Получается, женских носков в банках не бывает. © chopchopfruit / Reddit

На самом деле это своего рода мем, отражающий традицию дарить мужчинам носки на 23 февраля. Вообще-то делают и обычные подарки, но иногда в шутку сначала вручают носки. © Ezitor / Reddit

«Очень хочется посмотреть, какая она внутри»

В торговом центре стоит автомат, в котором можно купить лайки для инстаграма

«В Третьяковской галерее наткнулся на картину, похожую на постер фильма, в котором играют Адам Драйвер и Лиам Нисон»

Такой вот туалет в ресторане в центре Москвы

Маленькая комнатка в отеле Санкт-Петербурга

Рабочие явно не скучали и были заняты делом

Камера наблюдения на улице Санкт-Петербурга

«Пока я смотрел на статую в московском метро, ​​я понял, что россиянам приносит удачу прикосновение к носу собаки»

Ничего необычного, просто Дед Мороз в спортивном костюме несется по Невскому проспекту на самодельном велосипеде

Температура в селе Оймякон в Якутии. Это самое холодное постоянно обитаемое поселение на Земле

«Перебирая бабушкины вещи, я обнаружил книжку о Винни-Пухе. Оказывается, в России он черный»

Может быть, у дворника отличное чувство юмора, а может, он это сделал ненарочно

Открытый бассейн «Чайка» в Москве работает в январе

Дверь в квартиру. Но почему?