20+ фото, глядя на которые не понимаешь, то ли это глаза подводят, то ли реальность сломалась

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Иногда ракурс и момент съемки решают все. Особенно если дело касается спонтанной фотографии, которая по воле случая становится настоящим шедевром. Например, таким как дерево-брокколи, левитирующий телевизор или собачка-бодибилдер.

Мы в AdMe.ru очень любим такие фотографии. Если у вас есть подобные работы, присылайте их нам.

Это дерево похоже на брокколи

«Он качается, брат»

Гигантская собака бродит по только что почищенной улице

Букингемский дворец Леголенда

Которебус

Какие стр-р-рашные жубки

«Фотопортрет моей кошки вверх ногами выглядит как еще одна кошачья мордашка»

Просто собака выглядывает из-за двери

Очень тонкие ноги или полосатые штаны?

Рука или нога?

На эту фотографию нужно посмотреть 2 раза

Здание в 2D

Это тонкий, как бритва, трейлер?

Магия вне Хогвартса

Вверх или вниз?

Призрачный велосипедист

Правда такой маленький душ или все-таки нет?

Окно, похожее на картину

Краска, высохшая в этой старой бутылке, напоминает волну прилива

Трактор на крыше церкви в Ирландии

Сколько лошадей вы видите?

«Моя собака, лежащая на подъездной дорожке, выглядит так, будто парит в открытом космосе»

«Витраж» из LEGO

Сложно поверить, но здесь нет фотошопа

«На снимке, который я сделал под определенным углом, не видно никаких теней. Поэтому кажется, что это отфотошопленное изображение кровати»

Котик на двух ногах

Вы тоже видите здесь человека в черном?

«Из-за дифракции света мои бобы выглядят так»

Рыбалка в туманный день