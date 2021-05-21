20+ фото, глядя на которые не понимаешь, то ли это глаза подводят, то ли реальность сломалась
Иногда ракурс и момент съемки решают все. Особенно если дело касается спонтанной фотографии, которая по воле случая становится настоящим шедевром. Например, таким как дерево-брокколи, левитирующий телевизор или собачка-бодибилдер.
Мы в AdMe.ru очень любим такие фотографии. Если у вас есть подобные работы, присылайте их нам.
Это дерево похоже на брокколи
«Он качается, брат»
Гигантская собака бродит по только что почищенной улице
Букингемский дворец Леголенда
Которебус
Какие стр-р-рашные жубки
«Фотопортрет моей кошки вверх ногами выглядит как еще одна кошачья мордашка»
Просто собака выглядывает из-за двери
Очень тонкие ноги или полосатые штаны?
Рука или нога?
На эту фотографию нужно посмотреть 2 раза
Здание в 2D
Это тонкий, как бритва, трейлер?
Магия вне Хогвартса
Вверх или вниз?
Призрачный велосипедист
Правда такой маленький душ или все-таки нет?
Окно, похожее на картину
Краска, высохшая в этой старой бутылке, напоминает волну прилива
Трактор на крыше церкви в Ирландии
Сколько лошадей вы видите?
«Моя собака, лежащая на подъездной дорожке, выглядит так, будто парит в открытом космосе»
«Витраж» из LEGO
Сложно поверить, но здесь нет фотошопа
«На снимке, который я сделал под определенным углом, не видно никаких теней. Поэтому кажется, что это отфотошопленное изображение кровати»
Котик на двух ногах
Вы тоже видите здесь человека в черном?
«Из-за дифракции света мои бобы выглядят так»
Рыбалка в туманный день
А вы сразу поняли, что происходит на этих фотографиях, или вам пришлось смотреть дважды?
Фото на превью mookid85 / Reddit
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