20+ случаев, когда фантазия шеф-повара вышла из-под контроля и оставила всех в полном недоумении

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Чтобы поход в ресторан запомнился надолго, повара подчас придумывают весьма своеобразную подачу. Например, помещают пиццу в стеклянную банку, а в качестве тарелок используют ну совсем не предназначенные для этого предметы. Впрочем, иногда за провокационным внешним видом скрывается вполне себе аппетитное блюдо — нужно только решиться его попробовать.

AdMe.ru не смог пройти мимо поварских творений, к которым у посетителей осталась масса вопросов. А в бонусе — история о госте, который хотел было выплеснуть злость, но после после первой же ложки передумал.

1. «Заказали пиццу в аэропорту Копенгагена. И вот что нам принесли. Отдали € 15 за каждую»

2. Повар оказался с фантазией: оставил гостям «рыбное» послание в бутылке

3. C чего вы взяли, что сушиться может только белье? Креветки что, хуже, что ли?

4. Ах, этот ласкающий слух звук соприкосновения вилки с кафельной плиткой!

5. «Я заплатил за блюдо € 20 и не уверен: это напиток или еда»

6. Ну закончились в ресторане тарелки — остается только понять и простить

7. Бросить вызов гравитации способен только «смелый повар» или «храбрый кулинар»

8. А в этом заведении точно знают, что размер имеет значение

9. «Заказал „поддон еды“, но меня поняли слишком буквально»

10. Вы что-то имеете против крошек в молочном коктейле?

11. «Они думают, что я корова»

12. Горшочек йогурта и кусочек хлеба в коробке с несъедобными камнями

13. «Я в Таиланде. Дайте мне тарелку, пожалуйста»

14. Для тех, кому не хватает острых ощущений: эту рыбу придется есть предельно осторожно, чтобы не занозить руки

15. Кукурузные чипсы подали в ржавом ведре

16. Пиццу принесли именно так — в банке

17. «Конечно же, я поем прямо с разделочной доски»

18. Вот какое блюдо можно получить, если повар в душе — отчаянный мореплаватель

19. Кажется, эти роллы забыли завернуть

20. «Мусорный» напиток

21. А в этом ресторане пошли еще дальше

Бонус: «Я должен был быть взбешен капающим сквозь стол сиропом, но это оказался лучший чизкейк в моей жизни»