20+ случаев, когда дизайнеры упаковки перешли все мыслимые границы адекватности

Преподнести товар так, чтобы у покупателей появилось желание его приобрести, даже если он им не очень-то и нужен, — настоящее искусство. На какие только ухищрения не идут производители, чтобы сделать свое творение более желанным: от создания кричаще-яркой упаковки до экспериментирования с размером. Наверняка многие из вас замечали, что воздуха в пачке с чипсами обычно куда больше, чем самих чипсов.

Вот только в стремлении к совершенству легко перестараться и сотворить нечто совсем уж выходящее за рамки приемлемого. Именно с этим и столкнулись герои нашей сегодняшней подборки. А мы в AdMe.ru надеемся, что ваш шопинг омрачает лишь отсутствие в магазинах сдачи со слишком крупных купюр.

«Надо сделать себе пометку всегда проверять объем»

Кто желает ванну с доброй порцией слюны супергероев? Ой, то есть пены

Нет, это не витамин D. Это, черт возьми, просто смайлик на банке с магнием

Упаковка раствора для мыльных пузырей имеет точно такую же форму, как тюбик обычного детского пюре или сока

«Стараюсь следить за тем, сколько соли потребляю. Итак, на упаковке несоленого масла надписи сделаны на синем фоне, а масло внутри завернуто в бумагу с красными буквами. На упаковке соленого фон красный, а внутри обертка с синими значками!»

«Девушка попросила меня принести из кладовой посыпку для сладкой выпечки. Ох и сложным оказалось это задание»

«А я уж было подумал, у птички газы. Но жена объяснила, что это сладкая вата»

Игра «Собери линию из четырех фишек». Но ведь она уже пройдена: там уже есть 4 зеленых кружка подряд

Лосьона осталось еще недели на 3, просто до него не дотягивается кончик трубочки внутри флакона

Какая-то это неправильная летучая мышь

Странный привкус будет у этого леденца

«Двойные леденцы». «Средство для ванны. Есть нельзя».

На упаковке яблок нарисована Белоснежка, которая по сюжету сказки от яблока же и пострадала

Просто невероятное разочарование

Так, ладно, мысль вы донесли, спасибо

«Безглютеновое печенье. Содержит глютен».

«Получил в подарок. Не выбрасываю только потому, что каждый раз хохочу до слез, когда вижу это»

«Ну я ведь не один подумал, что это банка со спортивным питанием?»

«Каустическая сода».

Этот «точный размер» совсем не точный на самом деле

«Вишневая кола и ванильно-вишневая выглядят практически одинаково. По ошибке купила ваниль, а я ее ненавижу»

Ну, здесь 2 варианта. Либо это самый маленький золотистый ретривер за всю историю собаководства, либо в кормушке пожизненный запас еды

Псс, не желаете купить немного пупсов в банках?

Черный текст на черных контейнерах. Раздражает неимоверно