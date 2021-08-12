20+ случаев, когда дизайнеры так круто выполнили свою работу, что и не придерешься

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Мы уже привыкли, что большинство дизайнерских решений производит впечатление лишь «на бумаге», так как никакой практической пользы они не несут. Однако в этом бесконечном творческом многообразии находятся вполне достойные варианты, часть из которых даже могут решить насущные проблемы общества.

Мы в AdMe.ru всегда с уважением относимся к способности людей создавать что-то такое, что принесет неоспоримую пользу человечеству. В этой статье мы просто не могли не поделиться с вами наиболее любопытными работами.

1. Миниатюрная дорожная площадка в Копенгагене, где дети учатся кататься на велосипеде в общем потоке

2. Такие детские мелки в ресторане совсем не скатываются со стола

3. Как же похорошел плацкарт... Про туалеты: кран с сушилкой Dyson

4. Наклейка — индикатор спелости авокадо

5. Рентгеновский аппарат в виде жирафа — отличный способ, чтобы успокоить ребенка во время процедуры

6. В этой бутылке с водой из Швейцарии изображена гора, где расположен источник

7. Эту ручку можно посадить после использования, и из зеленой капсулы вырастет базилик

8. «Моя новая куртка: без вспышки и со вспышкой»

9. «Торговый автомат в моем спортзале разделяет воду в зависимости от ее температуры»

10. Этот мусорный контейнер предназначен специально для коробок от пиццы

11. «У моего рулона туалетной бумаги волнистая перфорация»

12. «Я нашла карандаш для левшей. Канавки на карандаше удобно ложатся на пальцы левой руки, но не правой»

13. Такие столы со смещенной столешницей сделаны специально для инвалидов-колясочников

14. Специальный кран над плитой. Удобно наливать воду в кастрюли

15. «Наш поставщик теперь заполняет свои упаковки воздушными подушками из бумаги, а не из пластика»

16. «Купила 2 пары обуви разного размера, но коробки сочетаются друг с другом»

17. На коробке музыкального компакт-диска фальшивые пятна от пиццы, гармонирующие с тематикой

18. Фиксатор на крышке коробки для яиц выглядит как куриное крыло

19. Живая изгородь на железнодорожной станции в форме поезда

20. «Проехал мимо здания, похожего на корзину для пикника»

21. Эти соломинки сделаны из макарон, поэтому они не растворяются, как бумага