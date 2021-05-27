20 дизайнеров, которые проснулись с мыслью: «Сгорел сарай, гори и хата» — и начали творить

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Уличные вывески, фасады зданий, мебель и многое другое — все это работа дизайнеров. Их главная цель — привлечь внимание к предмету, добавить эмоций. Однако иногда нашему взору попадается такое, мягко говоря, несуразное проявление творчества, что хочется спросить у автора: «Это так и было задумано?»

Мы в AdMe.ru порой бываем слегка ошарашены, когда смотрим на подобный «креатив». В этой статье вы увидите наиболее запоминающиеся примеры.

1. Видимо, дизайнер хотел показать, что жизнь после Disney была нелегкой

2. Ну, они хотя бы попытались

3. Глаза у этой статуэтки-собаки пугающе похожи на человеческие

4. «Его лицо кажется немного странным. Возможно, я просто придумываю»

5. «Убедился, что эта лестница не только бесполезна, но и слегка опасна»

6. «Не уверен, смогу ли я довериться такой „детской поездке“»

7. Довольно солидно

8. Дизайнер любит все мягкое и пушистое

О боже, мои кошки разорвали бы все это в клочья. © Certain_Oddities / Reddit

9. «Надеюсь, это место хорошо освещается вечером»

10. Дизайнеры в этой компании зашли слишком далеко

11. Интересно, он здесь, чтобы зазывать или отпугивать?

12. Повседневно, но утонченно

13. «Друзья, вы только посмотрите на этот стол»

14. «Вот один из многих таксофонов, который я увидел в Бразилии»

15. «Эти рождественские „украшения“ я нашел в мебельном магазине»

16. «Сегодня увидел в магазине»

17. «Встретил их у местного стоматолога»

18. «Не могу понять, этому динозавру хорошо или плохо»

19. «Вот какую красоту я нашел. Это украшения для торта»

20. «На этом рюкзаке с Эльзой есть маска, ее можно носить. Выглядит подозрительно»