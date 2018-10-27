20+ слов и выражений, которые раздражают людей хуже скрипа пенопласта

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У вас бывало такое, что вы общаетесь с приятным человеком, но вдруг он одним словом вызывает у вас сильнейшее раздражение? Хотя всего-то он предложил «вкусняшку», например «полакомиться творожком». Удивительно, но некоторые слова способны взбесить нас одним своим звучанием, и не всегда это так очевидно. А поскольку никогда не представляется второго случая произвести первое впечатление, врага лучше знать в лицо.

Редакция AdMe.ru совместно с пользователями портала The Question собрала для вас самые яркие слова и выражения, которые стоит забыть, если вы не хотите раздражать людей.

Меня ужасно бесит слово «яички», особенно когда ударение на первый слог. Прямо мороз по коже. Как будто бородатая вонючая жаба тянется ко мне языком: «Яяяяяяяички»

Не выношу, когда употребляют с уменьшительно-ласкательными суффиксами слова, обозначающие продукты питания: огурчики, тортик, котлетки, коньячок, печеньки, чаек, сосисочки, пельмешки. При словах «мороженка» и «пироженка» у меня на лбу сосуд набухает от кровяного давления. Сейчас вот пишу фразу «покушать картошечки с мяском или другой вкуснятинки» — и ощущение, будто внутри живота к пищеводу мохнатая гусеница ползет: мерзкая щекотка, предвестница тошноты.

«Ваш заказик будет на денечек попозже, плиточку еще не подвезли» — про 500 кг стройматериалов!

Слово «мамочка». Его в последнее время лепят к женщинам, которым таки удалось родить ребенка. И причем чаще всего его эти самые женщины и лепят. Слово несет какие-то супергеройские коннотации и автоматически причисляет чуть ли не к лику святых.

Сопли — сопельки. Тут без комментариев. Еле написала.

До зубовного скрежета — когда слова коверкают ради сокращения. Мазик (майонез), молочка (молочная продукция), ЧЕ-НИТЬ

Та же история с проявлениями вежливости: «пасиб» или «спс», «до скорого», «доброе», «приятного». Утро после такого перестает быть добрым, а аппетит пропадает вовсе. Создается впечатление, что человеку лень шевелить губами еще миллисекунду или жаль глотка воздуха.

Маник (маникюр). Сложно на 100 % точно определить причину недовольства, наверное, слишком отдает малограмотностью.

Злюсь, когда говорят в конце фразы «ИМХО». Почему нельзя сказать «по моему мнению»? Хотя, по сути, вообще, твоего мнения и не спрашивают, но все же лучше так, чем ИМХО.

Когда говорят «нету» вместо «нет» и «пошли» вместо «пойдем». Это звучит как ругательство. Да и просто неправильно.

«Егошний» и «еешный». Спорим, вы не сразу догадались, что они означают?

«Я скучаю ЗА тобой». Однажды корреспондент на местном телевидении задала вопрос школьнику: «Скучаешь ли ты ЗА школой?» Это было настолько невыносимо, что я позвонила в студию и попросила научить девушку говорить правильно. Я не злой человек, но люди просто обязаны быть грамотными, если выбрали такую профессию.

«За» выглядит наиболее странно в названиях. Например, «за спорт» или вот название газеты, которая издавалась в смоленской медакадемии: «За медицинские кадры». Когда видишь такое на бумаге, всегда мерещится, как будто кто-то произносит тост за столом. «Ну, за медицинские кадры!» или «За спорт!».

Начинает дергаться глаз, когда говорят «очень обожаю» и «терпеть ненавижу». Во-первых, потому что это неправильно и прямо режет ухо. Во-вторых, я воспринимаю эти фразы не как большую степень любви или ненависти, а как одержимость и болезненный фанатизм.

Когда неадекватно и безвкусно используют феминитивы и не чувствуют разницы между «писательницей», «актрисой», «художницей», «артисткой» и «режиссеркой», «докторкой», «тренеркой», «продюсеркой». Жуть.

Выражения «растут прямо на глазах» и «после реконструкции они открыли целую гостиницу»: сразу представляешь сюрреалистические картинки с заросшими глазами и половинчатыми зданиями

Раздражает эпитет «вкусный», который применяется ко всему подряд. «Вкусного лета!», «вкусные и сочные тексты на заказ», «вкусная жизнь». Сразу же представляется автор, у которого 7 классов образования, вымученная тройка по русскому языку и скудный словарный запас.

«Он творческий человек!» Читай: бездельник.

Когда муж и жена называют друг друга «мама» и «папа». Зачем? Почему?

Зачем говорят «от слова „совсем“»? Например: «у меня нет денег от слова „совсем“», «я не умею готовить от слова „совсем“». По-моему, это что-то из курса по русскому языку про однокоренные слова.

А как вам, когда вместо «хорошо» или «понятно» употребляют слово «добро» или фразу-монстр «я тебя услышал»? А «порешать вопросы» вообще похоже на уголовный сленг.

Когда кто-нибудь находит что-нибудь «на просторах интернета». И еще хуже, когда люди вместо короткого слова «я» используют «ваш покорный слуга». Вроде как из скромности. Но о какой скромности может идти речь, если ты вместо 1 буквы использовал для себя целых 16?

«Лакшери» — не знаю почему, но физически ощущается, как будто золотой лопаткой тунец по шубе размазали

Еще из этой же оперы: мама, рассказывая о конфетно-букетном периоде с папой, говорит слово «женихались». Я даже не могу точно описать свои чувства к этому слову.

Была знакомая, довольно грамотная девушка, но она, видать, не так давно узнала фразу «палка о двух концах». Она произносила «палка с двух концов», вставляя выражение к месту и не к месту.

По-моему, нет ничего хуже, чем когда маленького ребенка называют «лялькой». Например: «Слышала, ты замуж вышла. Ляльку когда планируете?» Еще бесят «позитив», «негатив» и «креатив».

Тяжело воспринимаю, когда вместо «что» говорят «то, что». Например, вместо «Иван сказал, что совещание отменили» — «Иван сказал то, что совещание отменили». Я даже не знаю, как в этом предложении правильно ставить запятую: оно просто нежизнеспособное, как двухголовый теленок.

Когда вместо «блин» (как замена матерному слову) используют «млин» или «плин» — это какое-то ханжество в кубе

Когда заменяют слово «симпатичный» на «симпотный»: как может слово, где большую часть занимает «потный», олицетворять что-то приятное, симпатичное?

Для меня невыносима намеренная деформация существительных просто «для юмора» (которого в этом нет) — после нее вообще не поймешь, о чем речь: «тыблоко» (вместо «яблоко»), «пижмак» (пиджак) и ужасный «липисин» (апельсин). «Тыркалка» и «чирикалка» (пульт и ручка соответственно).

намеренная деформация существительных просто «для юмора» (которого в этом нет) — после нее вообще не поймешь, о чем речь: «тыблоко» (вместо «яблоко»), «пижмак» (пиджак) и ужасный «липисин» (апельсин). «Тыркалка» и «чирикалка» (пульт и ручка соответственно). Когда специально коверкают названия. Например, одна моя знакомая, собираясь на отдых в Турцию, всегда говорит, что поедет в Турляндию.

Раздражает, когда о выгоде или преимуществах чего-то говорят «плюшки».

А еще слово «баба» по отношению к девушке до 40 лет и 90 кг. Я видел пацана лет 12, у которого была «баба» того же возраста. Мое недоумение не передать словами.

Почему-то сильно смущает слово «свидание». Вроде взрослая, а скорее пойду на встречу, увидеться с кем-то, чем на свидание

Когда вместо «зарплата» говорят «получка»: в моем понимании это слово отдает какой-то непреодолимой грустью и безысходностью, плюс оно больше из советской лексики. В голове почему-то сразу возникает картинка, что человек, который работает за получку, — крепостной крестьянин.

К этому списку я бы еще добавила такие слова, как «полакомиться» и «кушать». Особенно отвратительное выражение «полакомиться творожком».

Если не брать вполне объяснимую неприязнь ко всяким сюсюканьям и сокращениям, очень не люблю слово «общество». Оно сразу вызывает в памяти образ тетки неопределенного возраста с голубыми тенями и 6-м размером груди в каком-нибудь госучреждении.