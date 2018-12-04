20 слегка печальных твитов от тех, кто познал взрослую жизнь от и до

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Быть взрослым непросто, даже если имеешь в этом «деле» многолетний опыт. Потому что внутри каждого из нас живет маленький ребенок, который иногда вопит: «Лучше манная каша, чем вот это вот все!» И тогда мы вздыхаем и напоминаем себе, что мы серьезные и ответственные, заводим будильники, пишем отчеты, считаем калории и лишь иногда пишем меланхоличные посты в Twitter о стадиях принятия зимы, зависимости от гель-лака и фантомных болях в районе денег.