20 слегка печальных твитов от тех, кто познал взрослую жизнь от и до

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Быть взрослым непросто, даже если имеешь в этом «деле» многолетний опыт. Потому что внутри каждого из нас живет маленький ребенок, который иногда вопит: «Лучше манная каша, чем вот это вот все!» И тогда мы вздыхаем и напоминаем себе, что мы серьезные и ответственные, заводим будильники, пишем отчеты, считаем калории и лишь иногда пишем меланхоличные посты в Twitter о стадиях принятия зимы, зависимости от гель-лака и фантомных болях в районе денег.

Редакция AdMe.ru решила вместе с вами проникнуться легкой грустью от подборки твитов о взрослой жизни, чуть-чуть пожалеть себя, а потом собрать волю в кулак и... Ну, вы знаете.

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А каким был бы ваш твит про взрослую жизнь?

Фото на превью NERUKOZHOP / Pikabu

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