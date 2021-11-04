20+ слегка абсурдных случаев, которые могли произойти только в стенах поликлиники

Для большинства людей обращение к врачу — настоящий стресс. То талонов нет, то лечение и диагноз не соответствуют ожиданиям, то в очереди нахамили. Но если для пациентов это временно, то врачам приходится работать в такой обстановке ежедневно. Так что находящимся по обе стороны баррикад есть что рассказать.

Мы в AdMe.ru отыскали по-настоящему курьезные истории, которые произошли в стенах медицинских учреждений, и испытали целую гамму эмоций — от возмущения и сочувствия до безудержного смеха. Готовы всем этим добром поделиться с вами. А в конце добавили пару бонусов — про то, как медицина перешла в инстаграм, и бахилы, которые выручат не только в поликлинике.

Возле работы нет парковки, и я часто ставлю авто недалеко, у поликлиники. Сегодня еле нашел там место, и тут подъезжает девушка: «Ой, мужчина, вы не освободите мне место? Мне с ребенком к врачу срочно надо». Я уже собрался отогнать машину, смотрю в ее салон, а там нет ни ребенка, ни даже детского кресла . Спрашиваю: «А где он, ваш ребенок?» Она ничего не смогла сказать. Но взгляд ее говорил о том, что в данный момент я худший человек на земле. Она просто вжала педаль в пол и укатила в другой двор. © Sheldorr / Pikabu

. Спрашиваю: «А где он, ваш ребенок?» Она ничего не смогла сказать. Но взгляд ее говорил о том, что в данный момент я худший человек на земле. Она просто вжала педаль в пол и укатила в другой двор. © Sheldorr / Pikabu Меня беременную замучил геморрой. Простояла в очереди к врачу часов 5, все злющие, никто не пропускает. Наконец попала. Врач меня осмотрел, выписывает ибупрофен. Говорю: «Беременным его нельзя». Тот замолчал, поискал решение у себя в профессорской голове и выдал: «Слушай, а ты в интернете напиши: „средство от геморроя для беременных“! Интернет сейчас знаешь какой? Там все есть! Там точно найдешь средство!» © Nevedomayaxren / Pikabu

Водил сегодня ребенка к врачу. Записался за 10 дней на 8 утра. Приходим. Несколько человек сидят уже, ждут. Женщина рядом: «А у вас на какое время?» Я: «На 8:00». Она уверенно: «У меня тоже на 8:00!» Я, посмотрев на ее талон: «Так у вас на другой день и на 12:30!» Она поджимает губы и выдает: «Ну и что, вот я ручкой написала, что сегодня и в 8:00!» Еще одна женщина, встав под дверь: «Я первая зайду, мне быстро!» Я знатно напрягся: «Вы все как хотите, но в 8 я завожу ребенка, и все». Все, обращаясь друг к другу: «Пусть идут. Видно же, что скандальный мужчина...» Зашли в итоге третьими. © Stillwhite / Pikabu

Еще одна женщина, встав под дверь: «Я первая зайду, мне быстро!» Я знатно напрягся: «Вы все как хотите, но в 8 я завожу ребенка, и все». Все, обращаясь друг к другу: «Пусть идут. Видно же, что скандальный мужчина...» Зашли в итоге третьими. © Stillwhite / Pikabu В нашей поликлинике в зубной кабинет набрали молодых специалистов. Пришла я на прием в 8 утра, открываю дверь, а у кресла расположилась молодая доктор с растопыренными пальцами. Медицинский столик заставлен маникюрными принадлежностями, лаками, и она самозабвенно красит ногти. На меня она посмотрела недоуменно, типа «Что тебе здесь надо?» Сказала, что позовет. В общем, я еще ждала, когда у нее лак высохнет. © Подслушано / VK

Знакомая работала в диспансере на процедурах. Купила как-то домой кефира и себе колготки капроновые, оставила на столе в пакете. Приходит мужчина на процедуры, она ему: «Проходите, готовьтесь». Через 5 минут проходит в процедурную — он кефир выпил, колготки на себя натянул , все изорвал, естественно. И лежит в ванне ждет. © Alexandra Andreeva / Facebook

, все изорвал, естественно. И лежит в ванне ждет. © Alexandra Andreeva / Facebook Ставили сегодня детям манту в поликлинике. Врач говорит: «3 дня не мочить, в понедельник приходите с этими же детьми проверять реакцию на прививку». Мы в недоумении: «А с какими же еще? Естественно, с этими придем». Врач: «Ну не знаю. К нам недавно пришел мужчина с малышом. Поставили ребенку манту. Через несколько дней он пришел на проверку без ребенка. Говорит: „А вы не сказали, что именно с ребенком надо“. — „Эм... ну могу у вас реакцию проверить“. И он еще после этого жалобу главврачу оставил, что ему нахамили. Писала объяснительную». © Alexograf / Pikabu

«Пошел на флюорографию, попал на 50 лет назад».

Работаю в поликлинике, на днях ко мне пришел мужчина сдавать кровь на анализы. Большой, брутальный, бородатый. Голос низкий, я даже чутка испугалась, когда он зашел ко мне со словами: «Здравствуйте, тут кровь сдавать?» Я взяла у него анализ, начала искать пластырь, но поняла, что обычные закончились. Говорю ему, мол, есть только детские, с единорогами и Молнией Маккуин. Он минут 5 выбирал. Ушел этот брутальный мужчина с единорогом на руке. © Палата № 6 / VK

Он минут 5 выбирал. Ушел этот брутальный мужчина с единорогом на руке. © Палата № 6 / VK Медсестра отвела меня в кабинет, сказала снять штаны и вышла из комнаты. Я стою в штанах до щиколоток и чувствую себя идиотом. По прошествии нескольких минут я их подтягиваю. Через 10–15 минут вошел врач и спросил, почему мои штаны не спущены. Они ожидали, что так буду стоять 10 минут? © Christopher Bonaire / Quora

Меняла водительские права, приезжаю за справкой в местный диспансер. Сидит психиатр. Очки с безумными диоптриями, начес на голове, немигающими глазами смотрит в монитор. «Садимся!» — говорит доктор, не отрываясь от монитора. Она молча листает сайт ювелирного магазина. Сережки выбирает. Сижу, наблюдаю. Наконец она берет бланк справки и задает какие-то вопросы, так ни разу и не взглянув на меня. Мне уже не по себе от этого действа и хочется выйти из кабинета поскорее. Она протягивает справку, так ни разу и не посмотрев на меня. Можно было сидеть в костюме Воланд-де-Морта, она бы даже не заметила и выдала справку Волан-де-Морту. © AnnSamaya / Pikabu

Сижу, наблюдаю. Наконец она берет бланк справки и задает какие-то вопросы, так ни разу и не взглянув на меня. Мне уже не по себе от этого действа и хочется выйти из кабинета поскорее. Она протягивает справку, так ни разу и не посмотрев на меня. Можно было сидеть в костюме Воланд-де-Морта, она бы даже не заметила и выдала справку Волан-де-Морту. © AnnSamaya / Pikabu Была в поликлинике. Женщина просит в регистратуре записать ее к гинекологу. Ей называют фамилию врача-мужчины.

— Ой, а можно к женщине какой-нибудь? А то к мужчине как-то неудобно.

— А он и не мужчина! Он доктор!

— Тогда ладно, записывайте. © Подслушано / VK

«Обнаружил в одной из поликлиник».

Я наконец-то забеременела после нескольких выкидышей и неудачного ЭКО. Мы пришли на УЗИ и хотели узнать, будет ли у нашего сына такое же генетическое заболевание костей руки, как у моего мужа. Мы нервно ждали известия. Выходит доктор и говорит, что, похоже, у ребенка есть это на обеих руках, но по крайней мере нам не придется сомневаться, что мой муж — настоящий отец ребенка. Мы были в шоке — нам не дали даже пары секунд, чтобы осознать, что наше будущее связано с операциями, анестезией, гипсами. Зато успели оскорбить. Как будто мы сомневались в отцовстве моего мужа. До сих пор не могу им этого простить. © Crystal Elaine / Quora

Как будто мы сомневались в отцовстве моего мужа. До сих пор не могу им этого простить. © Crystal Elaine / Quora Была в поликлинике недавно. Автомат с бахилами перестал выдавать сдачу и отдавал бахилами. На мою 10-рублевую монету он выплюнул 2 шарика, я пожала плечами и пошла на прием. На обратном пути увидела картину маслом: из автомата беспрестанно сыплются бахилы. Оказалось, один несчастный сунул в автомат пятисотку, из последних сил пытается их собирать, они валятся у него из рук, а охранник наблюдает за всем этим и ржет. Апогеем отчаяния стал протяжный вой того паренька: «Ну зачем же мне столько-то, а?!» © Палата № 6 / VK

Я ходила к психологу по поводу своей депрессии, и во время беседы он постоянно твердил мне, что я не могу испытывать депрессию или тревогу, потому что я слишком молода и слишком красива. В итоге я сказала: «Послушайте, вы понятия не имеете, кто я. Я понимаю, что у меня впереди вся моя жизнь, и поэтому я здесь, чтобы получить помощь». Он ответил: «Я могу смириться с женщиной в возрасте, страдающей депрессией, но вас не понимаю ». Думаю, это было очень непрофессионально. © Eva Rothschild / Quora

». Думаю, это было очень непрофессионально. © Eva Rothschild / Quora Пришел в поликлинику на ежегодный осмотр, который у нас требуют на работе. Сижу играю в телефоне, попутно ловлю странные взгляды дам из очереди. Тут выглядывает врач и просит пройти следующего. Встаю и направляюсь к двери. Врач косо посмотрел на меня и спрашивает: «А вы читали табличку на двери?» Я отрицательно махнул головой и взглянул на нее. А там написано «гинеколог». © Палата № 6 / VK

Как-то я вывихнула ногу, и врач в поликлинике сказала мне, что нет ничего серьезного и я должна выздороветь через 1–2 дня. Она сказала, что, если понадобится еще один день, можно прийти завтра, но сегодня она дает только 1 день больничного. В итоге мне потребовалась неделя. © ThrowNeiMother / Reddit

В итоге мне потребовалась неделя. © ThrowNeiMother / Reddit Знакомая медсестра рассказала историю. Поступила к ним в отделение женщина, которая в свободное время любила побродить по лесу, пособирать грибы, ягоды. Поступила с отравлением грибами собственного приготовления. Полечили ее, покапали. И как вы думаете, что она принесла в благодарность за лечение доктору? Трехлитровую банку грибов, опять же собственного производства. © ForsmazhorKA / Pikabu

Был на осмотре. Положили мою одежду и телефон в какую-то корзину и отнесли в шкафчик. Все в порядке, врач отпустил, иду забирать корзину, а она пустая . Спрашиваю врачей, но они все в замешательстве. Я начинаю нервничать и говорю, что не уйду, пока не верну свои вещи. Через несколько минут приходит медсестра и возвращает мне все. Оказывается, другой пациент залез в мою корзину и забрал вещи. В свое оправдание сказал: «Я думал, это мое! Извините!» © Foppishyyy / Reddit

. Спрашиваю врачей, но они все в замешательстве. Я начинаю нервничать и говорю, что не уйду, пока не верну свои вещи. Через несколько минут приходит медсестра и возвращает мне все. Оказывается, другой пациент залез в мою корзину и забрал вещи. В свое оправдание сказал: «Я думал, это мое! Извините!» © Foppishyyy / Reddit Поликлиника, все на нервах, торопятся. Заходит мужчина в лабораторию, его выгоняют с требованием надеть бахилы. Дело происходит на 3-м этаже, если и есть бахилы, то где-то на 1-м. Уйти — значит потерять очередь и потом вовсе не попасть. Мужик оказался находчивый: снял ботинки, поставил их у двери лаборатории и прошел в носках. © Подслушано / Ideer

Готовили пациента к операции на головном мозге. Мужчина лет 50 с красивой копной русых волос. До этого мы задавали ему ряд вопросов: есть ли у него какие-либо имплантаты, украшения и т. д. Он ответил отрицательно на все вопросы. После того как пациент заснул, хирург начал сбривать волосы, и тут оказалось, что это парик . А он никому не признавался. © Ephemeralle / Reddit

. А он никому не признавался. © Ephemeralle / Reddit В поликлинике подходит моя очередь на 12:30. И тут вбегает запыхавшаяся бабка с вопросом: «Кто следующий?» Поднимаю руку, и она всем озвучивает: «За вами буду, у меня талон на 8:45». Очередь гудит: с какой стати, если уже почти час дня? На что она невозмутимо отвечает: «Я ведь в 8:45 не пошла, значит, кто-то вместо меня зашел, и получается, что я его пропустила. Теперь тоже имею право зайти вместо кого-то». В этот момент уже подошла моя очередь, и после приема я был очень удивлен, когда без какой-либо привычной для такой ситуации ругани в кабинет вошла именно она. © Adei69 / Pikabu

Последний месяц беременности, лежу на УЗИ. Врач водит этой штукой по животу, всматривается в экран и делает очень озабоченное лицо . Дальше — хуже: мотает головой, цокает языком, приговаривает «Да что ж это такое?!» и совсем уж сильно хмурит брови. Так продолжалось довольно долго. Представив все самые ужасные сценарии, не выдерживаю и говорю: «Все так плохо? Что такое?» А она в ответ: «Да монитор мне никак не исправят! Яркость ужасная!» © Julia Rudyak Kalia / Facebook

. Дальше — хуже: мотает головой, цокает языком, приговаривает «Да что ж это такое?!» и совсем уж сильно хмурит брови. Так продолжалось довольно долго. Представив все самые ужасные сценарии, не выдерживаю и говорю: «Все так плохо? Что такое?» А она в ответ: «Да монитор мне никак не исправят! Яркость ужасная!» © Julia Rudyak Kalia / Facebook Пришла женщина со своей беременной дочерью. Она не только отказывалась верить, что ее дочь беременна, но и давала ей препараты для похудения , чтобы «справиться с лишним весом». Это было ужасно. © Whatevermiranda / Reddit

, чтобы «справиться с лишним весом». Это было ужасно. © Whatevermiranda / Reddit Поехала сдавать анализы в поликлинику. Очень спешила, забежала в автобус, набитый людьми. Пока доставала кошелек, из сумки выпала баночка с «сюрпризом» и укатилась. Неудобно. Думаю: «Ладно, сдам в следующий раз». Чувствую, кто-то по плечу стучит. Поворачиваюсь — стоит парень и протягивает мне эту баночку с экскрементами. Всю дорогу ехала краснющая, такого позора не было никогда. © Подслушано / VK

Бонус № 1: до чего техника дошла

Бонус № 2: бахилы — вещь универсальная

Иду как-то мимо поликлиники, а впереди меня шагает девушка в бахилах. Ну я отнеслась с пониманием — сама неоднократно так щеголяла по улицам. Подхожу к ней, трогаю за плечо и с улыбкой говорю: «Вы забыли снять бахилы». Она поворачивает ко мне перекошенное от злости лицо и шипит: «Как вы меня все задолбали! Да я специально натянула их, чтобы в новых сапогах по грязным лужам не идти!» © Палата № 6 / VK