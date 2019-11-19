20+ ситуаций, всю боль которых поймут лишь те, кого подводит зрение. А вот смешно будет всем
Если вы не носите очки или линзы, вам ни за что не понять, чем могут быть сложны такие простые действия, как войти в теплое помещение с холода, попытаться побриться после душа, пить горячий чай, лежа смотреть фильм, гулять в дождь или открыть духовку при приготовлении.
Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые имеют проблемы со зрением, но все трудности воспринимают с юмором. Изучив их истории, мы отобрали самые меткие комментарии и забавные посты, чтобы вы получили заряд положительных эмоций.
- Я вышел на пробежку без контактных линз и увидел впереди бегущего парня с протезом вместо ноги. В восхищении я крикнул: «Чувак, это так удивительно! Ты молодец!» Он повернулся и растерянно посмотрел на меня. И тут я ускорился, догнал его и понял, что он бежит в черном компрессионном чулке на одной ноге. © JennyPretzel / reddit
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Проходя через темную гостиную, я заметил одну из наших кошек, сидящую на полу. Я нагнулся, чтобы погладить ее, и погладил кошелек моей жены. © JennyPretzel / reddit
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У меня плохое зрение, и когда я пытаюсь разглядеть идущего мне навстречу человека, может сложиться впечатление, что я его презираю... © VBerezovskiy / pikabu
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Решил вечерком испить кофию в кои-то веки. Насыпал в любимый бокал сахару. Добавил ложку растворимого гранулированного кофе. Залил кипятком. Полюбовался на всплывшую гречку... © Hiddensmile / pikabu
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Однажды я потратил полчаса на поиски очков, которые нашел, посмотревшись в зеркало. Только люди в очках поймут. Всякий раз, когда я слышу, как трескается стекло, мое сердце на некоторое время перестает биться, и я щупаю свои очки. Если на стекле есть крошечная пылинка, она будет доставать, словно что-то застряло между зубами. Вам будет тревожно, пока наконец вы не решитесь убрать ее. Отлично, теперь на стекле будет отпечаток пальца. © Ami Shah / quora
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Самое большое удовольствие — когда вы чистите очки после месяца ношения, счищаете грязь и пыль. Это похоже на переход с разрешения 144p на 4K HD. © Matthew Lee / quora
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Отдыхали как-то с женой в Праге. После прогулки по прекрасному городу и общения с приятными местными жителями вернулись в гостиницу. В самом благостном настроении подхожу к окну номера и вижу в доме напротив человека, приветливо машущего мне рукой. Машу ему в ответ. Он сделал паузу и машет мне снова. Он мне, я ему.
Жена, заинтересовавшись моим новым знакомцем, подошла, посмотрела в окно и выдала: «Отстань от человека, он окно моет». А я-то думал... © Region89 / pikabu
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Близорукость — это когда 15 минут шваброй оттираешь тень от велосипедной педали. © HRIPok / pikabu
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Я часто снимаю очки, когда вокруг меня есть вещи, на которые я не хочу обращать внимания. Например, когда я нахожусь в переполненном ресторане с моей женой, все, что мне нужно сделать, — это снять очки, и я остаюсь наедине с нею. Только мы вдвоем. Конечно, шум вокруг нас остается, но все звуки и голоса тоже становятся размытыми. Я снимаю очки и «выключаю» мир. © Aldo Cernuto / quora
- Как я могу найти мои очки без моих очков? Кто-нибудь, пожалуйста, придумайте приложение для очков, чтобы я мог звонить прямо на них, когда не могу их найти. © Neha Kariyaniya / quora
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Просмотр 3D-фильмов в кинотеатре — это кошмар. Больно видеть, как друзья смотрят фильм с легкостью, в то время как мы пытаемся надеть 3D-очки поверх наших настоящих очков и смотрим весь фильм словно через запотевшее стекло. © Shashi Poddar / quora
- Кратко о моем зрении: иду по улице, вижу, впереди алкаш идет, аж из стороны в сторону мотает. Подхожу ближе, а это девочка на роликах катается. © insweater / pikabu
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Была в нашем чудесном коллективе одна девочка с очень плохим зрением, очков при этом по эстетическим соображениям не носившая. И вот иду я как-то по коридорчику, вполне себе довольный, и навстречу мне та самая девочка:
— Привет! Ты че не здороваешься? — звонкий голос не оставлял никаких сомнений в ее искренней радости от нашей встречи. В свою очередь, я, не привыкший переоценивать силу собственного обаяния, удивился, но ответил:
— Как не здороваюсь? Привет!
Она подходит ко мне в упор, прищуривается, помогая себе пальцами, и тем же звонким голосом выдает:
— А, это не ты!
И уходит.
Ладно хоть привет не забрала. © zelbu / pikabu
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Иду как-то ночью по улице и вижу очень ровный асфальт. Наступил, а оказалось, что это лужа. © CKOPOCTPEJI / pikabu
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Хотел покататься на американских горках. Купил билет в первый ряд и очень волновался. Перед поездкой меня попросили сдать очки, потому что это небезопасно — они могут упасть. В общем, катание на горках было не таким захватывающим, ведь я не мог видеть ничего, кроме цветных пятен. © Couch_Licker / reddit
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Превращение доктора Джекила в мистера Хайда вы проходите каждый раз, когда снимаете очки. Как будто вы становитесь другим человеком. Часто люди подходят и говорят: «О, чувак! Ты выглядишь совсем иначе без очков. Я не узнаю тебя». © Sushanth Surendra / quora
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Первый раз надел очки, а дело было летом. Увидел в нескольких метрах дерево, каждый листик отдельно. Резные такие. Потом увидел машину, метров 30 от меня. И — о чудо — номерной знак смог отчетливо прочесть. Потом надел очки, когда сидели с девушкой в кафе. На ее лице заметил морщинку и сообщил ей. Потом мои очки полетели со словами: «Чтоб больше никогда не надевал их, когда я рядом!» © NEZNAKOMECCC / pikabu
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Шел один мужик с протянутой рукой, и я пожал ему руку. Только потом я увидел, что он здоровался с человеком рядом со мной. © khutuev / pikabu
Очки с дворниками, которые ходят взад-вперед, как дворники на лобовом стекле. Кто-то должен сделать это реальным!
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Я постоянно ношу очки или линзы. Но вот позавчера я просто вышел в магазин, и мне было лень надевать их. Смотрю, в магазине девушка стоит, ну, думаю, подойду познакомлюсь с нею, она мне очень понравилась — формы у нее были идеальные. Но когда я подошел ближе, то увидел лицо — она была страшная как атомная война. Однако было уже поздно — я близко подошел. Она на меня смотрит, я в ступоре. Я ничего не мог сказать, и первое, что мне пришло в голову: «Верите ли вы в Бога?» Она развернулась и ушла. © HEIvovchik / pikabu
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Выходя из автобуса или метро, мы чувствуем себя слепыми, потому что очки запотевают. То же самое происходит со мной даже сейчас, когда я пью кофе, набирая этот текст. © Shashi Poddar / quora
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Когда я целуюсь, мои очки сталкиваются с лицом подруги. Если я снимаю очки, я не вижу ее. Неудобно. © Wansai Ounkeo / quora
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Стою на остановке, жду автобус. Со мной тем же самым занимается какой-то мужик. Я краем глаза замечаю, как у мужика что-то падает на снег. Он не видит этого, а тут еще и автобус подошел. Как добрая, но подслеповатая душа, я мчусь к тому, что вывалилось, на автомате хватаю, захожу в автобус и отдаю мужику. Не теряйте, говорю. Вот и стоим мы втроем: я, мужик и окурок у него в руке. © come69inside / pikabu
Продолжим собирать истории от пользователей в очках, которые остальным просто не понять? Расскажите свою.
Фото на превью © come69inside / pikabu