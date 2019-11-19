20+ ситуаций, всю боль которых поймут лишь те, кого подводит зрение. А вот смешно будет всем

Я постоянно ношу очки или линзы. Но вот позавчера я просто вышел в магазин, и мне было лень надевать их. Смотрю, в магазине девушка стоит, ну, думаю, подойду познакомлюсь с нею, она мне очень понравилась — формы у нее были идеальные. Но когда я подошел ближе, то увидел лицо — она была страшная как атомная война. Однако было уже поздно — я близко подошел. Она на меня смотрит, я в ступоре. Я ничего не мог сказать, и первое, что мне пришло в голову: «Верите ли вы в Бога?» Она развернулась и ушла. © HEIvovchik / pikabu