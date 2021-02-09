20+ ситуаций в салонах красоты, которые вызывают лишь один вопрос: «А что это было?»

Как-то вечером я сидела на ресепшен салона красоты. Сам салон пустой, из клиентов никого, тишина. И вдруг заходит мужчина. Веселый такой. Сначала он был убежден, что попал в магазин (какой-то, видимо, очень необычный магазин). Потом начал расспрашивать обо всем, чем мы тут занимаемся. Процедурах, ценах и т. д. Долго расспрашивал. А потом попросил книгу замечаний и предложений и написал мне благодарность за то, что я «хорошо и по-доброму с ним поговорила».

Я самоучка, уже полгода работаю в салоне. В один из будних дней ко мне подходит администратор салона и говорит: «Ты только не спорь с клиенткой, которая сейчас придет. Делай все, что она захочет и как скажет, — она очень придирчива и капризна! И еще подруга хозяйки салона». Ну обрадовали, так сказать.

С опозданием врывается наша клиентка. Ни здравствуйте, ни извините, а с порога: «Ну кто меня будет красить?!» В общем, работаю с ней, а параллельно она все время вертится, звонит всем, смотрит фото в телефоне... Потом такая: «Я на перерыв» — и выходит. А когда продолжаем, все ей не то: бровь одна шире, а может, и не шире, а та вроде длиннее или короче, начинает тереть глаза, когда я уже нанесла кремовые румяна. Ресницы ей клеить, а через минуту уже не клеить. Спрашивает постоянно, мол, зачем так, а вот это, зачем то, а это? Я все как маленькому ребенку объясняю, попутно быстро работаю.

В конце концов, несмотря на нервотрепку, макияж вышел очень нежный и красивый, женщина долго смотрела на себя и любовалась. А я сейчас лежу, и у меня дергается глаз. © Циничный визажист / Vk