20+ ситуаций в салонах красоты, которые вызывают лишь один вопрос: «А что это было?»
История о кончиках волос, которые «подровняли» на 10 см, знакома каждой девушке. И конечно, все мы хоть раз уходили из салона красоты недовольным. А между тем и у мастеров есть в запасе достаточно историй, которые ну совершенно невозможно забыть. Один только «дружественный укус» от клиента чего стоит.
Мы в AdMe.ru просто-таки с головой окунулись в подобные откровения. И еще в который раз убедились, что спокойный выдох и чувство юмора могут спасти абсолютно любую ситуацию.
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Работаю визажистом в салоне. Пришла к нам на днях девушка: вся из себя, в дорогой одежде, ухоженная. Обсудили с ней макияж, я принялась за работу. Когда дело дошло до губ, она внезапно слегка укусила меня за руку, вскочила и убежала из салона. В итоге я так и осталась стоять в недоумении, глядя ей вслед. В голове какой-то каламбур мыслей, все ржут, как кони, когда рассказываю об этом. Каких только клиентов нет. © Подслушано / Ideer
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Заказ на вечерний макияж, готовность к 19:00. Сделала работу, а клиентка включила режим «мне не нравится, я платить не буду», хотя в процессе все устраивало. И тут в мозгу что-то щелкает, мол, не хотят ли просто обмануть.
— Хорошо, если не нравится — не платите. Макияж сейчас смываем и расходимся.
— В смысле «смываем»?
— Вам образ не понравился, поэтому возвращаемся к вашему естественном виду и расходимся.
Небольшая пауза.
— А хотя-я-я... в принципе, ничего, оставляйте.
Оплатила работу полностью. Потом я узнала от коллег, что клиентка известна такой подставой, но смыть макияж ей еще никто не предлагал. © LRAss / Pikabu
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Как-то пришла клиентка на лазерную эпиляцию. А в обрабатываемой зоне у нее оказалась татуировка, которую этим самым лазером противопоказано затрагивать. Клиентка требовала обойти тату по контуру. А мастер вновь и вновь пыталась объяснить, что до миллиметра обработку лазером не просчитать, а кожа в зоне татуировки ну очень чувствительная. Клиентка кричала и требовала. Ну что ж, мастер сделала то, что она просила. С воплем девушка выскочила к ресепшен и написала жалобу о том, какую боль ей причинили. Мастера отстранили от работы, а мне никак не забыть эту татуировку в виде лягушки.
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Я обычно не работаю на дому, так как есть маленький ребенок (полтора года), но сегодня клиентка попросила собрать ее на моей территории. Так вот, делаю ей макияж, а мелкий все рядом болтается, тихонько так, главное, что вообще на него не похоже. Клиентка ушла довольная, собираюсь я мыть кисти, складываю свой чемодан и тут обнаруживаю, что нет двух кисточек, хайлайтера, скульптора... У меня ступор, начинаю искать по всей квартире — НЕТ! Думаю, ну все, фиг мне кто вернет. И тут раздается звонок от клиентки: «Здравствуйте, я тут у себя в сумке обнаружила вашу косметику, машинку и памперс». Вот какой у меня добрый сынок, думаю, решил моим клиентам подарки дарить. © Циничный визажист / Vk
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Клиент: «Ты, наверное училась плохо, да?»
Я: «Ммм... Нет, с чего вы взяли?»
Клиент: «Ну ты же парикмахерша! Что тут сложного?»
Я *вспоминаю все потраченное на обучение, практику и семинары время*: «Ну, вообще-то, это не так уж и легко...»
Клиент: «Да-да! Вы все так говорите! У меня вот соседка двухнедельный курс прошла и пошла работать, и вообще...» Ла-ла-ла-ла...
Мои мысли: «Я больше не буду принимать эту женщину...» © KateSova / Pikabu
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Довольно долго и регулярно я ходила на маникюр к одной девушке. Работу она делала идеально, а вот характерами мы все никак не могли сойтись. Однажды в день записи девушка позвонила и попросила прийти на час позже, я согласилась. А работала она на другом конце города, куда ходил 1 автобус с периодичностью раз в час. И вот я понимаю, что могу немного опоздать — буквально на 5–7 минут, и поэтому звоню, чтобы предупредить. В ответ я услышала дикие крики о том, что после меня ведь есть и другие клиенты и веду я себя отвратительно. Я пыталась сказать, что могу и совсем не опоздать, что мне можно сделать маникюр без сложного дизайна. Бесполезно. Мне было сказано, чтобы я совсем не приходила. Я и не приходила больше. Совсем.
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Пишу пост: «Нужна модель на макияж 10 сентября в 14:00. Бесплатно». Модель нашлась за час, внизу поста я дописала: «Модель найдена, спасибо». 10 сентября, уже вечер, пишет девушка с просьбой записать ее на завтра, 11 сентября. Смотрю график, время свободное есть, записываю, пишу ей адрес студии, где работаю. Приходит вовремя, макияж делаю. Ей нравится. Уходит.
— С вас 1 000 рублей.
— Как? Писали же, что бесплатно!
— Кто писал? Где писали?
— Сейчас покажу! — и начинает искать мой пост, показывает его мне.
— Модель требовалась ВЧЕРА на занятия для моей подруги. Все же написано (день и время).
— Вы непонятно написали!
Далее была гневная тирада о том, какая я плохая, заманиваю ни в чем не подозревающих девушек на ненужные им услуги. © Lisycha / Pikabu
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Работаю мастером маникюра. Начало работы в 12:00. И вот 9:00 звонок на мобильный.
— Здравствуйте, а вы помните, что я к вам на 12 записана?
— Да...
— Ой, я вас разбудила?
— Да...
— Ну что же вы такая соня? Утро уже! Мы вот в 6 всю жизнь вставали... © Подслушано / Ideer
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Занесла нелегкая работать в один салон красоты. Позиционировал он себя как суперкрутой, а по факту там все было поставлено на поток, брали только количеством, но никак не качеством, жесточайшая экономия на всем. Делали в том числе массажи для лица. Так вот, вместо массажного масла над выдавали... подсолнечное! Да-да, подсолнечное масло на лицо. Кто-то его и использовал, я не могла — приносила свое специальное, для массажа. Естественно, долго я там не проработала.
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Как-то пришла клиентка с иссиня-черными волосами. И, естественно, перекрасить она их хотела в пепельный белый. Я объяснила, что за 1 раз такого не добиться, при лучшем исходе цвет станет карамельным. Она согласилась, мы все сделали, клиентка ушла. А через несколько дней вернулась со скандалом — мол, она хотела быть блондинкой, а ее сделали рыжей! Администратор поднимала записи разговоров, где девушку об этом предупреждали. Клиентка вновь ушла. А спустя 5 лет под всеми моим постами начали появляться гневные тирады о том, что когда-то она хотела быть блондинкой, а ее сделали рыжей... © IVANETSKAYA / YouTube
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Да, у моей подруги-парикмахера самая большая жалоба — нереалистичные ожидания. Люди хотят перейти от темного к платиновому за один сеанс, ярко-розовые волосы, которые никогда не тускнеют, удивительные радужные волосы из тщательно отфильтрованной фотографии в Instagram... © manlikerealities / reddit
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Я: «Здравствуйте, как вас постричь?»
Клиент: «Здравствуйте. Мне, пожалуйста, шапочку».
Я: «Хорошо». (Начинаю стрижку.)
Клиент: «Ой, а меня вот Наташа по-другому стригла...»
Я: «Да? А что ж вы ко мне сели, а не к Наташе?»
Клиент: «Ой, да вы знаете! Она меня так плохо постригла в прошлый раз!» © KateSova / Pikabu
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Как-то вечером я сидела на ресепшен салона красоты. Сам салон пустой, из клиентов никого, тишина. И вдруг заходит мужчина. Веселый такой. Сначала он был убежден, что попал в магазин (какой-то, видимо, очень необычный магазин). Потом начал расспрашивать обо всем, чем мы тут занимаемся. Процедурах, ценах и т. д. Долго расспрашивал. А потом попросил книгу замечаний и предложений и написал мне благодарность за то, что я «хорошо и по-доброму с ним поговорила».
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Я самоучка, уже полгода работаю в салоне. В один из будних дней ко мне подходит администратор салона и говорит: «Ты только не спорь с клиенткой, которая сейчас придет. Делай все, что она захочет и как скажет, — она очень придирчива и капризна! И еще подруга хозяйки салона». Ну обрадовали, так сказать.
С опозданием врывается наша клиентка. Ни здравствуйте, ни извините, а с порога: «Ну кто меня будет красить?!» В общем, работаю с ней, а параллельно она все время вертится, звонит всем, смотрит фото в телефоне... Потом такая: «Я на перерыв» — и выходит. А когда продолжаем, все ей не то: бровь одна шире, а может, и не шире, а та вроде длиннее или короче, начинает тереть глаза, когда я уже нанесла кремовые румяна. Ресницы ей клеить, а через минуту уже не клеить. Спрашивает постоянно, мол, зачем так, а вот это, зачем то, а это? Я все как маленькому ребенку объясняю, попутно быстро работаю.
В конце концов, несмотря на нервотрепку, макияж вышел очень нежный и красивый, женщина долго смотрела на себя и любовалась. А я сейчас лежу, и у меня дергается глаз. © Циничный визажист / Vk
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Я тогда только училась на парикмахера. И вот как-то раз ко мне пришла девушка с волосами до талии, которая хотела очень короткую стрижку. Просто-таки радикально короткую. Несколько раз я переспрашивала, уверена ли она в своем решении, предлагала убирать длину постепенно, в несколько этапов. Но нет, девушка хотела изменений прямо сейчас. В итоге я сделала точную копию стрижки, фотографию которой она принесла как образец. Вот только когда девушка повернулась к зеркалу, она испугалась! Плакала и кричала, что я испортила ее прекрасные длинные волосы. Это было ужасно. После этого я так и не смогла продолжать стричь и начала карьеру в другой области. © Barbara Klickstein / Quora
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Работаю в салоне красоты — делаю маникюр. И вот однажды ко мне приходит МУЖЧИНА с просьбой о накладных ногтях! Оказалось, у его маленькой дочери скоро день рождения. И проходить эта тусовка будет в стиле «Я у мамы принцесса», и даже папе надо будет надеть розовое платьице, с накрашенными ногтями и в короне присутствовать на этом празднике! Впервые такое в моей практике. © Подслушано / Ideer
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Утром заходит в салон женщина и начинает орать. Без слов, просто какой-то животный вопль. С кухни прибегают девушки-парикмахерши, и мы дружно дожидаемся окончания припадка клиентки. Вопль переходит в слова:
— Вы мне всю жизнь испортили! Я на вас в суд подам!
Любая моя попытка что-либо спросить у этой дамы ведет к возобновлению криков, поэтому диалог не получается, зато перед моим носом трясут какими-то «официальными документами» и бросают в меня парочкой мелко испещренных нервным почерком листов. Постараюсь передать стиль: «...Холодный пот выступил на моем лице, и я в ужасе замерла, когда увидела в зеркале, как мастер склонилась надо мной и принялась выстригать мои волосы неровными клоками! О, сколько слез я пролила, вернувшись домой! Даже сейчас я плачу каждый раз, стоит лишь мне посмотреться в зеркало!» И так на двух листах. Читали с удовольствием. Было стыдно, что так искалечили жизнь нормальному человеку. Вернули дамочке деньги под расписку с обещанием больше к нам не приходить. © Unjoy / Pikabu
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Работаю косметологом, для чего снимаю небольшой и достаточно скромный кабинет. Ходила ко мне клиентка достаточно долго и регулярно. А потом вдруг: «Анечка, я хочу сходить в красивый дорогой салон». Хозяин — барин, как говорится. Сходила она туда — и началось. Меня обвинили в том, что я закупаю только дешевую продукцию для работы, а то и вовсе ее водой развожу для экономии, поэтому ко мне ходить больше не будут. Это было очень неприятно, но решила не тратить нервы на то, чтобы разубедить, и просто распрощалась с человеком. Проходит несколько месяцев, звонок: «Анечка, я хочу к тебе записаться, ты такой замечательный специалист, в салоне как-то все плохо мне делают» — ну и т. д. Не стала я ее записывать.
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Я поняла, что свой набор косметики и инструментов нужно фотографировать! И в принципе быть готовой к тому, что что-то украдут. Модели такие жадные! Честное слово, я собираюсь укусить следующую нечистоплотную ручонку, потянувшуюся за моим спреем для закрепления макияжа. © bitelulz / reddit
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Сижу в парикмахерской. Заходит парень лет 19–22, садится в кресло. На вопрос парикмахера «Как будем стричься?» отвечает: «Самую модную стрижку у парней 18–27 лет». Она молча отворачивает его от зеркала, берет машинку и бреет наголо. Вот что значит понятно без лишних слов. © Подслушано / Ideer
А у вас в запасе есть история о незабываемых отношениях между мастером и клиентом?