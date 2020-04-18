20+ ситуаций, в которых так и хочется сказать: «Кто-нибудь, ущипните меня»

95 0 51 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы воспринимаем воображение как нечто само собой разумеющееся, но есть люди, начисто лишенные способности фантазировать. Эту особенность ученые назвали термином «афантазия». Люди с афантазией неспособны мысленно воспроизводить образы, они не понимают, что такое представить себе. На Земле таких всего 2 %, но некоторые из них уверены, что им повезло, ведь слепой внутренний взор помогает жить здесь и сейчас, не переживать перенесенную психологическую травму, не хранить в памяти образы печальных моментов своей жизни.

Мы в AdMe.ru верим в силу воображения, ведь именно оно помогает создавать творческие идеи. К тому же человеку с богатой фантазией не бывает скучно — он даже в обычных вещах и явлениях способен разглядеть нечто особенное.

«Вхожу в темную комнату и вижу на стене такое. Как думаете,что это?»

«Заглядываешь в холодильник, а тебе там рады»

«В прошлом году заметила, что душевая шторка имеет некие очертания. И решила сделать набросок»

Показалось

«К взлету готов»

Мало того что смотрит, так еще и улыбается

«Пегас в небе»

Очень напоминает одну птичку

«Облака и Луна выглядят как жуткое лицо»

Какие большие у нее зубы

«Ах ты ж!»

«Вышел на балкон»

«Моя собака и ее новые ноги»

Тот случай, когда тень живет своей жизнью

Заходишь в комнату, и вдруг...

«Вчера я уснула на диване, и вот что вышло»

Мокрое пятно под баком делает его «летающим»

Котики умеют пугать не хуже режиссеров хорроров

«Длинная собака»

«Когда не хочется мыть посуду»

«Собака-леди?»

«Луна или Сатурн?»

Кот, вылезающий из экрана? Легко!

«Новый супергерой — Человек-желток»

Друзья, а у вас бывали случаи, когда воображение заставило увидеть то, чего нет?