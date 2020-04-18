20+ ситуаций, в которых так и хочется сказать: «Кто-нибудь, ущипните меня»
Мы воспринимаем воображение как нечто само собой разумеющееся, но есть люди, начисто лишенные способности фантазировать. Эту особенность ученые назвали термином «афантазия». Люди с афантазией неспособны мысленно воспроизводить образы, они не понимают, что такое представить себе. На Земле таких всего 2 %, но некоторые из них уверены, что им повезло, ведь слепой внутренний взор помогает жить здесь и сейчас, не переживать перенесенную психологическую травму, не хранить в памяти образы печальных моментов своей жизни.
Мы в AdMe.ru верим в силу воображения, ведь именно оно помогает создавать творческие идеи. К тому же человеку с богатой фантазией не бывает скучно — он даже в обычных вещах и явлениях способен разглядеть нечто особенное.
«Вхожу в темную комнату и вижу на стене такое. Как думаете,что это?»
«Заглядываешь в холодильник, а тебе там рады»
«В прошлом году заметила, что душевая шторка имеет некие очертания. И решила сделать набросок»
Показалось
«К взлету готов»
Мало того что смотрит, так еще и улыбается
«Пегас в небе»
Очень напоминает одну птичку
«Облака и Луна выглядят как жуткое лицо»
Какие большие у нее зубы
«Ах ты ж!»
«Вышел на балкон»
«Моя собака и ее новые ноги»
Тот случай, когда тень живет своей жизнью
Заходишь в комнату, и вдруг...
«Вчера я уснула на диване, и вот что вышло»
Мокрое пятно под баком делает его «летающим»
Котики умеют пугать не хуже режиссеров хорроров
«Длинная собака»
«Когда не хочется мыть посуду»
«Собака-леди?»
«Луна или Сатурн?»
Кот, вылезающий из экрана? Легко!
«Новый супергерой — Человек-желток»
Друзья, а у вас бывали случаи, когда воображение заставило увидеть то, чего нет?
Фото на превью Gulirina / pikabu