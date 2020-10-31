20+ ситуаций, в которых честность людей достигла максимальной концентрации
Ко всем процессам, в которые так или иначе вовлечены деньги, принято относиться серьезно. Мы всегда старательно пересчитываем сдачу, внимательно проверяем чек и до дрожи боимся потерять кошелек. Однако в мире существуют люди, которые отважно доверяют другим и только выигрывают от этого.
Мы в AdMe.ru верим, что такие герои достойны если не награды, то хотя бы упоминания. Ведь в том числе они помогают поддерживать нашу веру в человечество. А в бонусе мы покажем, что честные поступки могут быть на редкость приятными.
Цветочная лавочка где-то в районе Мюнхена. Продавца нет, только «честная касса»
«Моя девушка потеряла кошелек с кучей наличных. Незнакомый парень нашел пропажу, связался с ней и вернул бумажник со всем, что было внутри. Спасибо!»
Иногда получаешь даже больше, чем то, на что ты рассчитывал
В сельской части Великобритании подобные «лавочки самообслуживания» не редкость
«Поселился в немецком отеле. В холле стоит такой холодильник. Каждый может взять что хочет. Нужно только записать, на какую сумму ты набрал продуктов»
Доверие со сладким вкусом
«Поставила стеллаж с цветами на улице, чтобы любой мог купить растение, оставив деньги в коробке. И пока все действительно платят»
«Обмен. Забирайте цветы, только оставьте что-нибудь для других. Цветы можно поменять на ваши собственные или положить деньги в коробку».
Книжный магазин в Винчестере, где часть произведений выставлена на улице на «честном прилавке»
Как работает «честная касса»
«Бюро находок» на туристической тропе
В Калининградской области у дорог продаются ягоды, овощи, грибы. Просто берешь продукты и оставляешь деньги
Честным гостем быть несложно
«Потерял свой кошелек. После отвратительного дня на работе возвращаюсь домой и обнаруживаю, что кто-то прислал мне его по почте. И ничего не пропало. Спасибо тебе, незнакомец!»
«Забыл сумку с ноутбуком и важными документами в метро. Приехал домой и увидел, что все мои вещи уже вернул какой-то незнакомец»
«Питер, я нашел твою сумку. Сделай тоже какое-нибудь доброе дело».
Доверие не только ценно, но и приятно
В Германии есть поля, где выращивают цветы. Рвешь сколько надо, деньги кидаешь в кассу самообслуживания. Там же для удобства висят ножики
На некоторых немецких полях можно свободно собирать малину, клубнику, смородину и т. д. Просто платишь на выходе за ягоды (по весу). А все, что ты «собрал в живот», не считается
Когда доверяют не только в выборе, но и в оплате
Пекарня с самообслуживанием. Деньги за выпечку надо просто оставить в коробке
В Норвегии на дороге можно купить черешню, сливы, клубнику, малину. Просто платишь через приложение по номеру телефона
«Черешня — 50 крон».
Иногда людям нужно дать время, чтобы они себя проявили
«Занимался подводными работами на глубине 4,5 м и нашел на дне телефон. Сим-карта была еще жива, так что я смог связаться с владельцем и вернуть ему мобильник»
Книжный шкаф, где каждый желающий может обменять одну книгу на другую
Честность, которая восхищает
Бонус: истории от пользователей о том, как честность может быть приятной
- Как-то вечером зимой в —30 °С выхожу из машины, а возле дома перчатка валяется, аж впечаталась в снег. Подняла, в подъезде стала консьержу отдавать, и оказывается, что это моя! Причем дня 3 там провалялась. © Ольга Иванова / Facebook
- Однажды покупала у уличного продавца овощи-фрукты, набрала кучу, продавец все посчитала, я сложила в пакеты и пошла. Шагов через 5 развернулась и спрашиваю продавца: «А почему вы мне не говорите, что я не заплатила вам?» Она мне в ответ: «Я растерялась». Я вернулась и оплатила свою покупку. © Гульнара Султанова / Facebook
- Мне в Турции доллары по курсу евро поменяли. Я это заметила и вернулась, а мне говорят, что все правильно дали. Еще минуту я там потопталась, оставила лишнее вместе с чеком и ушла. Спустя несколько секунд на улице меня догнал их сотрудник и сказал спасибо, благо разница не очень большая была. © Anastasiya Avcı / Facebook
А ваше доверие когда-нибудь оправдывалось?