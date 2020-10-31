20+ ситуаций, в которых честность людей достигла максимальной концентрации

Ко всем процессам, в которые так или иначе вовлечены деньги, принято относиться серьезно. Мы всегда старательно пересчитываем сдачу, внимательно проверяем чек и до дрожи боимся потерять кошелек. Однако в мире существуют люди, которые отважно доверяют другим и только выигрывают от этого.

Мы в AdMe.ru верим, что такие герои достойны если не награды, то хотя бы упоминания. Ведь в том числе они помогают поддерживать нашу веру в человечество. А в бонусе мы покажем, что честные поступки могут быть на редкость приятными.

Цветочная лавочка где-то в районе Мюнхена. Продавца нет, только «честная касса»

«Моя девушка потеряла кошелек с кучей наличных. Незнакомый парень нашел пропажу, связался с ней и вернул бумажник со всем, что было внутри. Спасибо!»

Иногда получаешь даже больше, чем то, на что ты рассчитывал

В сельской части Великобритании подобные «лавочки самообслуживания» не редкость

«Поселился в немецком отеле. В холле стоит такой холодильник. Каждый может взять что хочет. Нужно только записать, на какую сумму ты набрал продуктов»

Доверие со сладким вкусом

«Поставила стеллаж с цветами на улице, чтобы любой мог купить растение, оставив деньги в коробке. И пока все действительно платят»

«Обмен. Забирайте цветы, только оставьте что-нибудь для других. Цветы можно поменять на ваши собственные или положить деньги в коробку».

Книжный магазин в Винчестере, где часть произведений выставлена на улице на «честном прилавке»

Как работает «честная касса»

«Бюро находок» на туристической тропе

В Калининградской области у дорог продаются ягоды, овощи, грибы. Просто берешь продукты и оставляешь деньги

Честным гостем быть несложно

«Потерял свой кошелек. После отвратительного дня на работе возвращаюсь домой и обнаруживаю, что кто-то прислал мне его по почте. И ничего не пропало. Спасибо тебе, незнакомец!»

«Забыл сумку с ноутбуком и важными документами в метро. Приехал домой и увидел, что все мои вещи уже вернул какой-то незнакомец»

«Питер, я нашел твою сумку. Сделай тоже какое-нибудь доброе дело».

Доверие не только ценно, но и приятно

В Германии есть поля, где выращивают цветы. Рвешь сколько надо, деньги кидаешь в кассу самообслуживания. Там же для удобства висят ножики

На некоторых немецких полях можно свободно собирать малину, клубнику, смородину и т. д. Просто платишь на выходе за ягоды (по весу). А все, что ты «собрал в живот», не считается

Когда доверяют не только в выборе, но и в оплате

Пекарня с самообслуживанием. Деньги за выпечку надо просто оставить в коробке

В Норвегии на дороге можно купить черешню, сливы, клубнику, малину. Просто платишь через приложение по номеру телефона

«Черешня — 50 крон».

Иногда людям нужно дать время, чтобы они себя проявили

«Занимался подводными работами на глубине 4,5 м и нашел на дне телефон. Сим-карта была еще жива, так что я смог связаться с владельцем и вернуть ему мобильник»

Книжный шкаф, где каждый желающий может обменять одну книгу на другую

Честность, которая восхищает

Бонус: истории от пользователей о том, как честность может быть приятной

Как-то вечером зимой в —30 °С выхожу из машины, а возле дома перчатка валяется, аж впечаталась в снег. Подняла, в подъезде стала консьержу отдавать, и оказывается, что это моя! Причем дня 3 там провалялась. © Ольга Иванова / Facebook

Однажды покупала у уличного продавца овощи-фрукты, набрала кучу, продавец все посчитала, я сложила в пакеты и пошла. Шагов через 5 развернулась и спрашиваю продавца: «А почему вы мне не говорите, что я не заплатила вам?» Она мне в ответ: «Я растерялась». Я вернулась и оплатила свою покупку. © Гульнара Султанова / Facebook

Мне в Турции доллары по курсу евро поменяли. Я это заметила и вернулась, а мне говорят, что все правильно дали. Еще минуту я там потопталась, оставила лишнее вместе с чеком и ушла. Спустя несколько секунд на улице меня догнал их сотрудник и сказал спасибо, благо разница не очень большая была. © Anastasiya Avcı / Facebook