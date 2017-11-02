20 ситуаций, которые заставят вас сказать: «А я думал, только я так делаю!»
AdMe.ru собрал самые жизненные моменты, про которые каждый сможет сказать: «Да это же про меня!»
Фото на превью kashtanka_gav / Instagram
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AdMe.ru собрал самые жизненные моменты, про которые каждый сможет сказать: «Да это же про меня!»
Фото на превью kashtanka_gav / Instagram
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