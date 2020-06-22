20+ ситуаций, которые заставили людей включить мозги на максимум

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Решать задачи — наука не из легких, а если проблема свалилась, что называется, как снег на голову, то и вовсе можно эту самую голову сломать, но так и не понять, что делать. Не зря даже существует специальный школьный предмет, где детей учат легко справляться с трудностями. И герои нашей подборки запросто могли бы стать преподавателями этого курса. Кажется, что им смекалки не занимать.

AdMe.ru обожает находить в сети доказательства того, что человеческая изобретательность не знает границ, и вот их новая порция.

Лайфхак, который, пожалуй, заслуживает золотой медали. Надежно и просто

«Я наконец нашла отличное применение своим одноразовым пищевым контейнерам»

«Организовал для кота ноутбук-приманку. Он, кстати, полностью рабочий»

«Муж занял духовку, а мне срочно нужно было готовить фокаччу, поэтому я просто включила сушилку на 3 минуты и положила туда тесто. Отлично сработало!»

«Дочке на днях исполнилось 19, но как назло для торта не нашлось нужных свечей. Пришлось импровизировать с теми, что были под рукой»

«Прохожу ЛФК после операции, но кисть не сжимается, не могу держаться за тренажер, так что медики просто приматывают ее к рукоятке бинтом»

«Ветеринар сказал, что нам нужно купить кошке специальную рубашку, чтобы она не могла разлизать после операции шов. Мы просто нацепили на нее детский бодик»

Когда, как всегда, нечего надеть, а в магазин бежать не хочется

«Цветочная полка стояла у окна, но солнца растениям все равно не хватало, так что я просто повесила полку прямо на раму, а вместо задней стенки поставила зеркало»

«Решила поставить плотоядные растения рядом с моими обычными, чтобы дать бой плодовой мушке, которая их терроризирует. Результат ошеломляющий»

«Мама регистрирует адреса в госконторе. Одно из требований — у дома должна быть входная дверь. Вот до чего докатились люди»

«Летний хак от 8-летней меня: воткнуть ложку в нежирный ванильный пудинг и заморозить, наслаждаться супердиетическим и недорогим ванильным эскимо»

«Приспособила старый детский слинг под переноску для своего хорька»

«Когда экономишь, покупаешь самую дешевую мышку, чтобы хоть как-то работать, приклеиваешь к ней моток туалетной бумаги, и это неожиданно оказывается удобнее всего на свете»

«Просто быстренько напомню, что вот так можно легко приготовить на одном противне 2 пиццы сразу»

Подтяжки — простой и надежный способ раз и навсегда зафиксировать эту вечно сползающую простынь

Иногда самое простое решение оказывается самым лучшим

Вот так вот можно быстренько убрать пятно от отбеливателя на черной ткани

Если кошка угнездилась у вас на коленях, а вам нужно сбегать за чем-нибудь или сходить в ванную, просто делайте следующим образом

«Чтобы в жару холодный кофе из напитка не превратился в теплую бурду, в местном кафе делают вот так»

Бонус: «Я проектирую ненужные гаджеты и сегодня сделал одеяло с форточкой для той самой одной горячей ноги, которой жарко во время сна»

А какими суперхитростями пользуетесь вы? Или, может быть, что-то из этой подборки теперь станет жемчужиной вашего арсенала лайфхаков?