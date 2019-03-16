20 ситуаций, которые выведут из себя даже самого спокойного человека в мире
Ежедневно мы сталкиваемся с раздражающими вещами, будь то пролитый на пол чай или потерянные ключи от автомобиля. Но плюс в том, что подобные ситуации можно держать под контролем. А вот все, что делают окружающие люди, чтобы лишний раз вывести нас из себя, к сожалению, неподвластно нам. И доказательство тому — в этой подборке.
Если ваш внутренний Халк уже давно просится наружу, AdMe.ru не рекомендует к просмотру эту статью. Ведь любой из этих примеров может разбудить в вас настоящую ярость. Но это не точно.
«Мой приятель пытался приготовить что-то вкусненькое в 3 часа ночи. Да, он был пьян»
«Вот что происходит, когда доверяешь мужу перекрасить стены в ванной комнате»
Вас тоже бесит, когда кто-то из членов семьи делает это?
Новое развлечение — выцарапывать послания на бананах в супермаркете. После покупки плодов из-за тепла царапины потемнеют, а люди будут думать, что это призраки преследуют их
«Я знаю, что ты сделал».
Когда тебе доверили элементарную работу, но и с ней ты не справился
«Это сюрприз для моей мамы, и когда вы доставите посылку, я буду с ней рядом. Поэтому, пожалуйста, сделайте так, чтобы вид коробки не выдавал, что там находится подарок для нее».
Вот так нарезали пиццу в одном из сетевых заведений
Тот самый случай, когда права купил, а ездить не купил
Автомобиль припаркован перед стоп-линией при выезде из парковки. Это место не предназначено для стоянки, а только лишь для остановки, чтобы убедиться в безопасности проезда. Такая парковка приравнивается к нарушению ПДД.
Кажется, будто этот котик планирует подставить своего хозяина или получить немного страховых денег
Эй, парень, кто так легкомысленно относится к пицце?
«Я отправил отцу сообщение, что ем его любимый торт. В ответ он повесил замок на холодильник»
«Всего один кусочек».
«О нет, кажется, я потерял контроль над собой».
«Вчера мой сын разозлился на меня и надорвал кожуру каждого банана в доме. Я и не знала, что воспитала пассивно-агрессивного монстра»
Я такой молодец, забочусь о природе, сортирую мусор. Наша планета будет спасена... Хм, стоп, погодите-ка
Люди, которые делают это, заслуживают самого серьезного наказания. Если что, это жевательные резинки, оставленные кем-то в питьевом фонтане
Она заняла целых четыре сидения
«У Тома, соседа по комнате, назначено свидание, и он попросил меня немного прибраться, потому что сам не успевает. Окей, я просто сделал храм принцессы Дианы»
«Том + Диана. Влюбленные, разделенные временем и обстоятельствами». «Ушла, но не забыта».
Когда лень берет власть над разумом
Эта девушка ест фисташки, а остатки выбрасывает прямо на пол
Это всего лишь мой диплом об окончании колледжа
«Не сгибать».
Кто-нибудь! Помогите ему упорядочить файлы на рабочем столе, прежде чем я сойду с ума!
Когда решил в последний раз прогуляться по пляжу в сланцах, прежде чем сесть в самолет
А вас уже кто-нибудь успел вывести из себя сегодня?
Фото на превью gemologyst / reddit