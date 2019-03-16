20 ситуаций, которые выведут из себя даже самого спокойного человека в мире

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Ежедневно мы сталкиваемся с раздражающими вещами, будь то пролитый на пол чай или потерянные ключи от автомобиля. Но плюс в том, что подобные ситуации можно держать под контролем. А вот все, что делают окружающие люди, чтобы лишний раз вывести нас из себя, к сожалению, неподвластно нам. И доказательство тому — в этой подборке.

Если ваш внутренний Халк уже давно просится наружу, AdMe.ru не рекомендует к просмотру эту статью. Ведь любой из этих примеров может разбудить в вас настоящую ярость. Но это не точно.

«Мой приятель пытался приготовить что-то вкусненькое в 3 часа ночи. Да, он был пьян»

«Вот что происходит, когда доверяешь мужу перекрасить стены в ванной комнате»

Вас тоже бесит, когда кто-то из членов семьи делает это?

Новое развлечение — выцарапывать послания на бананах в супермаркете. После покупки плодов из-за тепла царапины потемнеют, а люди будут думать, что это призраки преследуют их

«Я знаю, что ты сделал».

Когда тебе доверили элементарную работу, но и с ней ты не справился

«Это сюрприз для моей мамы, и когда вы доставите посылку, я буду с ней рядом. Поэтому, пожалуйста, сделайте так, чтобы вид коробки не выдавал, что там находится подарок для нее».

Вот так нарезали пиццу в одном из сетевых заведений

Тот самый случай, когда права купил, а ездить не купил

Автомобиль припаркован перед стоп-линией при выезде из парковки. Это место не предназначено для стоянки, а только лишь для остановки, чтобы убедиться в безопасности проезда. Такая парковка приравнивается к нарушению ПДД.

Кажется, будто этот котик планирует подставить своего хозяина или получить немного страховых денег

Эй, парень, кто так легкомысленно относится к пицце?

«Я отправил отцу сообщение, что ем его любимый торт. В ответ он повесил замок на холодильник»

«Всего один кусочек». «О нет, кажется, я потерял контроль над собой».

«Вчера мой сын разозлился на меня и надорвал кожуру каждого банана в доме. Я и не знала, что воспитала пассивно-агрессивного монстра»

Я такой молодец, забочусь о природе, сортирую мусор. Наша планета будет спасена... Хм, стоп, погодите-ка

Люди, которые делают это, заслуживают самого серьезного наказания. Если что, это жевательные резинки, оставленные кем-то в питьевом фонтане

Она заняла целых четыре сидения

«У Тома, соседа по комнате, назначено свидание, и он попросил меня немного прибраться, потому что сам не успевает. Окей, я просто сделал храм принцессы Дианы»

«Том + Диана. Влюбленные, разделенные временем и обстоятельствами». «Ушла, но не забыта».

Когда лень берет власть над разумом

Эта девушка ест фисташки, а остатки выбрасывает прямо на пол

Это всего лишь мой диплом об окончании колледжа

«Не сгибать».

Кто-нибудь! Помогите ему упорядочить файлы на рабочем столе, прежде чем я сойду с ума!

Когда решил в последний раз прогуляться по пляжу в сланцах, прежде чем сесть в самолет

А вас уже кто-нибудь успел вывести из себя сегодня?