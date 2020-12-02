20 ситуаций, которые возникают в жизни каждого из нас (И они жутко раздражают)

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Человек ежедневно выполняет сотни рутинных действий, и иногда не все складывается идеально. То ключи запутаются в связке, то ложка соскользнет в тарелку с супом, ну или бегунок на молнии застрянет в тот момент, когда страшно опаздываешь. И такие досадные, казалось бы, мелочи способны испортить настроение даже обладателям стальных нервов.

Мы в AdMe.ru вспомнили, в какие еще ситуации мы постоянно попадаем и при этом очень раздражаемся.

Когда конец ремня не достает до шлевки

Когда открываешь йогурт, а крышечка рвется вот так

Когда молния расходится

Когда открываешь банку с газировкой, а ключик неожиданно ломается

Когда надо вставить вилку в труднодоступную розетку

Когда уже обулся и вспоминаешь, что забыл в комнате телефон или, к примеру, кошелек

Когда скотч при отматывании рвется вот так

Когда часть печенья падает в чашку с молоком

Когда ключи в кармане перепутываются

Когда в стакане с газировкой всплывает трубочка

Когда ложка съезжает в тарелку с едой

Когда бегунок на молнии цепляется за подкладку

Когда в спешке развязываешь шнурки, а узел затягивается

Когда разбиваешь яйцо в сковороду, а желток растекается

Когда шлевка джинсов цепляется за дверную ручку

Когда книга сама закрывается

Когда зубная паста соскальзывает с зубной щетки

Когда мажешь масло на хлеб, а он разламывается вот так

Когда в пакете с фисташками находишь нераскрытые

Когда переливаешь жидкость из стакана в стакан, а она проливается