20 ситуаций, которые возникают в жизни каждого из нас (И они жутко раздражают)
Человек ежедневно выполняет сотни рутинных действий, и иногда не все складывается идеально. То ключи запутаются в связке, то ложка соскользнет в тарелку с супом, ну или бегунок на молнии застрянет в тот момент, когда страшно опаздываешь. И такие досадные, казалось бы, мелочи способны испортить настроение даже обладателям стальных нервов.
Мы в AdMe.ru вспомнили, в какие еще ситуации мы постоянно попадаем и при этом очень раздражаемся.
Когда конец ремня не достает до шлевки
Когда открываешь йогурт, а крышечка рвется вот так
Когда молния расходится
Когда открываешь банку с газировкой, а ключик неожиданно ломается
Когда надо вставить вилку в труднодоступную розетку
Когда уже обулся и вспоминаешь, что забыл в комнате телефон или, к примеру, кошелек
Когда скотч при отматывании рвется вот так
Когда часть печенья падает в чашку с молоком
Когда ключи в кармане перепутываются
Когда в стакане с газировкой всплывает трубочка
Когда ложка съезжает в тарелку с едой
Когда бегунок на молнии цепляется за подкладку
Когда в спешке развязываешь шнурки, а узел затягивается
Когда разбиваешь яйцо в сковороду, а желток растекается
Когда шлевка джинсов цепляется за дверную ручку
Когда книга сама закрывается
Когда зубная паста соскальзывает с зубной щетки
Когда мажешь масло на хлеб, а он разламывается вот так
Когда в пакете с фисташками находишь нераскрытые
Когда переливаешь жидкость из стакана в стакан, а она проливается
Какие еще жизненные ситуации вызывают у вас легкий приступ гнева?