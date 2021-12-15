20+ ситуаций, которые могут смутить любого, но только не жителя Англии
Говоря о других странах, чаще всего мы используем стереотипные понятия. И Великобритания в данном случае не стала исключением. Пасмурная погода, английский завтрак, двухэтажные автобусы — такие ассоциации сразу же приходят на ум при упоминании этого государства. Однако в статье не будет заезженных фото, потому что в ней представлен настоящий Туманный Альбион.
Мы в AdMe.ru покажем типичные примеры того, что можно встретить лишь на родине Ее Величества королевы Елизаветы II.
На упаковке соуса изображен Биг-Бен, окруженный строительными лесами, как и в реальной жизни
И кем же он работает?
«Мой папуля работает здесь. Пожалуйста, сбавьте скорость».
«Раньше я приезжал в Лондон каждый год, лишь бы увидеть это»
«Это, наверное, самая красивая кофейня, которую я когда-либо видел»
«Попытка испечь праздничный торт с украшением в виде английского завтрака. Отправил фото брату. Он очень переживал, что нам может стать плохо из-за сырого бекона и сосисок»
«Только что переехал в Лондон. Здесь это обычное дело, да?»
«Наткнулся на книжную будку в небольшой английской деревне»
«Не каждый день я наблюдаю „рождение ребенка“ на автостоянке»
«Недавно кто-то приходил в нашу контору на собеседование и случайно уехал без обуви»
«Получилась эта фотография чисто случайно. Пытался сделать снимок башни на свой телефон»
- Это автобус из фильма про Гарри Поттера? © Neenie44 / Reddit
Изменение погоды в Лондоне
- Я помню то самое пятиминутное окно. © jdhobbsuk / Reddit
«Мы, жители Лондона, знаем, как оставаться стильными во время жары»
«Вчера сделал фото Лондона с высоты птичьего полета»
Типичные коктейли в Англии
Самая мимимишная железная дорога
«Мы с собакой каждый день проходим мимо замка 1135 года. Одна из привилегий жизни в Англии»
Преимущества завершения ночной смены
- Раньше я любил возвращаться домой после ночной смены таким утром. Прекрасный восход солнца, теплая постель, ждущая меня дома, и страдания на лицах людей, едущих на работу. © omahm / Reddit
Просто мужчина, обнимающийся с лебедями в пятницу днем
Можно лишь позавидовать оптимизму хозяина дома. Солнечные панели... в Англии
«Угостили чаем строителей»
«У меня только один вопрос: „Что заказывали для лошадей?“»
А какие стереотипы об Англии вы слышали? Возможно, даже кто-то из друзей или родственников делился с вами фотографиями.
Фото на превью legocrash / Reddit
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