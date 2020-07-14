20+ ситуаций, которые доведут до ручки даже самого спокойного удава
Все мы взрослые люди и умеем в разной степени справляться с раздражением и держать себя в руках. Но бывают случаи, когда все внутри закипает и бурлит и сдерживаться просто нет сил. Герои нашей статьи попали именно в такие ситуации. Потому что какой живой человек сохранит трезвую голову при виде согнутой почтальоном виниловой пластинки или самовольно присвоенного парковочного места?
AdMe.ru сочувствует тем, кто столкнулся с жутко раздражающими вещами, с которыми хоть раз в жизни встречался каждый из нас.
1. Это слишком больно
2. «Все мамы закрывают дверь в комнату таким образом?»
3. «Да, почтальон просто согнул пластинку пополам и засунул в почтовый ящик»
4. Вечное противостояние
5. «Вот как мама засунула пиццу в морозилку»
6. «Покупай крошечные бутылочки, — подумал я. — Так она будет тратить впустую меньше напитка»
7. «Забыл выйти из своего YouTube-аккаунта на общем с сестрой ноутбуке, и вот что она сотворила с разделом „Рекомендованные“ за 5 часов»
8. Кто первый встал, того и тапки
9. «Мой брат ставит стакан с водой на PlayStation 4»
10. Ну вот зачем надо идти прямо по центру дороги?
11. «Мы заказали всего-то 2 маркера для рисования»
12. Потому что это дело особой важности
13. «Семья моего отца живет с нами. Недавно они решили отскрести всю новую посуду»
14. «Я всего лишь хотел поесть»
15. А вдруг у нее дело срочное?
16. «Родители постоянно жалуются на медленный ноутбук. Сегодня я нашел под кроватью новый и неоткрытый, который лежит там уже 3 года, потому что «руки не доходили установить»
17. «Этот шельмец украл у нескольких людей их напитки и должен быть привлечен к ответственности!»
18. Проблема всех левшей
19. Как думаете, они уже достаточно спелые?
20. «Вот как моя жена открыла зип-пакет с наггетсами»
21. Кто-то запускал фейерверки и не удосужился прибрать за собой
А вы среди тех, кто опускает спинку кресла во время дальней поездки, или среди тех, кто считает, что это неприемлемо, потому что создает неудобство другим пассажирам?
Фото на превью MinerDiner / reddit