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20+ ситуаций, которые доведут до ручки даже самого спокойного удава

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Все мы взрослые люди и умеем в разной степени справляться с раздражением и держать себя в руках. Но бывают случаи, когда все внутри закипает и бурлит и сдерживаться просто нет сил. Герои нашей статьи попали именно в такие ситуации. Потому что какой живой человек сохранит трезвую голову при виде согнутой почтальоном виниловой пластинки или самовольно присвоенного парковочного места?

AdMe.ru сочувствует тем, кто столкнулся с жутко раздражающими вещами, с которыми хоть раз в жизни встречался каждый из нас.

1. Это слишком больно

© heimafi / reddit

2. «Все мамы закрывают дверь в комнату таким образом?»

© MinerDiner / reddit

3. «Да, почтальон просто согнул пластинку пополам и засунул в почтовый ящик»

© OgBigSlime / reddit

4. Вечное противостояние

© «Подслушано» / Ideer, © Depositphotos

5. «Вот как мама засунула пиццу в морозилку»

© Morgan_Gacha / reddit

6. «Покупай крошечные бутылочки, — подумал я. — Так она будет тратить впустую меньше напитка»

© elmhing / reddit

7. «Забыл выйти из своего YouTube-аккаунта на общем с сестрой ноутбуке, и вот что она сотворила с разделом „Рекомендованные“ за 5 часов»

© samstermani456 / reddit

8. Кто первый встал, того и тапки

© «Подслушано» / Ideer

9. «Мой брат ставит стакан с водой на PlayStation 4»

© mori_no_ando / reddit

10. Ну вот зачем надо идти прямо по центру дороги?

© neizjokangp / reddit

11. «Мы заказали всего-то 2 маркера для рисования»

© Vytian / reddit

12. Потому что это дело особой важности

© «Подслушано» / Ideer

13. «Семья моего отца живет с нами. Недавно они решили отскрести всю новую посуду»

© BebeUnicorn123 / reddit

14. «Я всего лишь хотел поесть»

© Parkey413 / reddit

15. А вдруг у нее дело срочное?

© Emkre / rediit

16. «Родители постоянно жалуются на медленный ноутбук. Сегодня я нашел под кроватью новый и неоткрытый, который лежит там уже 3 года, потому что «руки не доходили установить»

© A_good_ol_rub / reddit

17. «Этот шельмец украл у нескольких людей их напитки и должен быть привлечен к ответственности!»

© Anubis-Hound / reddit

18. Проблема всех левшей

© Artic-Tac0s / reddit

19. Как думаете, они уже достаточно спелые?

© secretbudgie / reddit

20. «Вот как моя жена открыла зип-пакет с наггетсами»

© borderColley / reddit

21. Кто-то запускал фейерверки и не удосужился прибрать за собой

© Agitated_Water / reddit

А вы среди тех, кто опускает спинку кресла во время дальней поездки, или среди тех, кто считает, что это неприемлемо, потому что создает неудобство другим пассажирам?

Фото на превью MinerDiner / reddit
8822995
4k