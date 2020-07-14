20+ ситуаций, которые доведут до ручки даже самого спокойного удава

Все мы взрослые люди и умеем в разной степени справляться с раздражением и держать себя в руках. Но бывают случаи, когда все внутри закипает и бурлит и сдерживаться просто нет сил. Герои нашей статьи попали именно в такие ситуации. Потому что какой живой человек сохранит трезвую голову при виде согнутой почтальоном виниловой пластинки или самовольно присвоенного парковочного места?

AdMe.ru сочувствует тем, кто столкнулся с жутко раздражающими вещами, с которыми хоть раз в жизни встречался каждый из нас.

1. Это слишком больно

2. «Все мамы закрывают дверь в комнату таким образом?»

3. «Да, почтальон просто согнул пластинку пополам и засунул в почтовый ящик»

4. Вечное противостояние

5. «Вот как мама засунула пиццу в морозилку»

6. «Покупай крошечные бутылочки, — подумал я. — Так она будет тратить впустую меньше напитка»

7. «Забыл выйти из своего YouTube-аккаунта на общем с сестрой ноутбуке, и вот что она сотворила с разделом „Рекомендованные“ за 5 часов»

8. Кто первый встал, того и тапки

9. «Мой брат ставит стакан с водой на PlayStation 4»

10. Ну вот зачем надо идти прямо по центру дороги?

11. «Мы заказали всего-то 2 маркера для рисования»

12. Потому что это дело особой важности

13. «Семья моего отца живет с нами. Недавно они решили отскрести всю новую посуду»

14. «Я всего лишь хотел поесть»

15. А вдруг у нее дело срочное?

16. «Родители постоянно жалуются на медленный ноутбук. Сегодня я нашел под кроватью новый и неоткрытый, который лежит там уже 3 года, потому что «руки не доходили установить»

17. «Этот шельмец украл у нескольких людей их напитки и должен быть привлечен к ответственности!»

18. Проблема всех левшей

19. Как думаете, они уже достаточно спелые?

20. «Вот как моя жена открыла зип-пакет с наггетсами»

21. Кто-то запускал фейерверки и не удосужился прибрать за собой