20+ ситуаций, когда съемное жилье оказалось нашпиговано сюрпризами, как пампушки чесноком

Пока одни считают, что хорошо там, где нас нет, другие уверены: нет места лучше дома, где все родное и знакомое. Ведь не только придорожные мотели, но и пятизвездочные гостиницы могут подсунуть вам кота в мешке, а уж владелец арендованной квартиры без труда найдет уйму способов сэкономить на удобствах или заставить вас закатывать глаза от непревзойденных дизайнерских решений.

Мы в AdMe.ru убедились, что любое съемное жилье может обернуться той еще лотереей, даже если к его поиску и выбору подойти со скрупулезностью ревизора.

1. «Вот что расположено в моем номере между подушками. Одно неловкое движение, и вы можете включить себе свет посреди ночи»

2. «Как вы понимаете, пользоваться этим туалетом, мягко говоря, не очень удобно»

Может, на него нужно садиться лицом к стене? © Finnedsolid / Reddit

3. «Снимали мы тут квартиру в центре столицы. Называется „Казаться, а не быть“»

4. «Путешествую один по работе, зашел в свой номер и теперь не могу отвести глаз от этого»

5. «Хозяин моей съемной квартиры повесил новый шкафчик на кухне»

6. «Остановился в уютной квартирке, снятой через Airbnb. Я вот не пойму, они сделали это нарочно? В качестве теста на психопата?»

7. «Матрас в моем номере сделан из камня и имеет панель управления, на которой можно установить уровень его нагревания»

8. «Наш арендодатель установил замок на входную дверь вверх ногами»

9. «Как вам расположение телевизора в жилье, которое мы сняли через Airbnb?»

10. «Арендодатель не приложил фотографии кухни, поэтому я решил съездить туда и увидеть все воочию»

А что, компактно, просторно и все необходимое имеется! © a_white_fountain / Reddit

11. «Снимаю жилье в Лондоне. Хозяин квартиры на днях замуровал термостат»

12. «Зеркало в номере моего отеля»

13. «В ванной моего съемного жилья проросли грибы»

14. «Технически это „окошко“ можно закрыть, но все равно»

15. «Снял квартиру на время путешествия, а тут прямо над плитой зачем-то установлен кран»

Он нужен для того, чтобы наполнять кастрюли водой, когда они уже на плите. © Magicman3431 / Reddit

16. «Так выглядит кровать в отеле, где я остановился»

Кому-то предстоит бесконечно просыпаться и тут же засыпать снова. © solsikkebby / Reddit

17. «Так и не понял, чего хозяин жилья пытался добиться при помощи этого дизайнерского решения»

18. «Туалет в съемном жилье в Амстердаме. Вы на него даже сесть не сможете»

19. «Пульт управления от этого кондиционера находится в соседнем номере»

20. «Кажется, вентиляция в номере моего отеля не работает»

21. «В туалете отеля, где я остановился, имеется вот такая „цензура“ на зеркале. Это чтобы вы не видели свое отражение, когда справляете нужду»