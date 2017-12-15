20 ситуаций из повседневной жизни, способных выбесить кого угодно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас свои заморочки. То, что одним кажется абсолютно нормальным, другие определяют для себя как неприемлемое. Причем нарушить душевное спокойствие человека может, на первый взгляд, незначительная мелочь. Например, чье-то резкое слово, неожиданный жест, дурацкий поступок или просто какая-то вещь. AdMe.ru собрал для вас топ-20 ситуаций из жизни, которые наверняка когда-то щекотали и ваши нервы.

1. Когда понимаешь, что легче слушать так

2. «При виде такого я превращаюсь в Халка»

3. На это тоже нервов не всегда хватает

4. Открыть упаковку с первого раза — миссия невыполнима

5. Тех, кто оставляет посуду с остатками еды в раковине, ждет суровая расплата

6. Не менее жестокое наказание уготовлено для любителей размешивать чай ложкой из сахарницы

7. «Пожалуйста, скажите, что такое происходит не только со мной»

8. Ну кто так делает-то?

9. То чувство, когда ты снова зашел в туалет в самый неподходящий момент

10. Кому-то хоть раз попадался карандаш с нормальным ластиком?

11. «Вот что меня по-настоящему выводит из себя!»

12. «И так каждый раз»

13. Бумажные полотенца высшего качества

14. Если у вас стул на колесиках, откатывайтесь от проводов за километр!

15. Захочешь помыть руки — не помоешь

16. Айфон — прям как бутерброд, который всегда падает маслом вниз

17. Когда понимаешь, что ты нарасхват, но совсем этому не рад

18. И почему локти так и манит обо что-то шандарахнуться?

19. «Производителей таких десертов мне тоже никогда не понять»

20. «Во-первых, почему эту штуку так трудно открыть? Во-вторых, она шумная как черт знает что. Вся страна знает, что ты собираешься съесть кусок торта»

Знакомы ли вам подобные ситуации? Что из перечисленного выводит из себя больше всего?