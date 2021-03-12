20+ остроумных твитов, которые проверят, насколько вы близки к науке
Говорить простым языком о сложных вещах — недооцененный талант. Но находятся умельцы, умудряющиеся шутить о науке, иногда даже параллельно сообщая важные научные факты. Нам сразу вспоминается Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва», который своим нарядом на Хеллоуин за несколько секунд объяснил зрителю, что такое эффект Доплера, и сделал это лучше объемной статьи в «Википедии».
Мы в AdMe.ru всегда не прочь обогатиться знаниями и при этом от души посмеяться. Поэтому покопались в сети и нашли ряд научных шуток как от явных профанов, так и от авторитетных ученых.
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А вы увлекаетесь наукой? Какая тема вам наиболее интересна?
Фото на превью mitrofanbelov / Twitter
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