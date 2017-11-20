Школьники весьма прямолинейно ответили на вопросы в контрольных работах. И это заслуживает уважения!
Детское мышление разительно отличается от нашего. Что порой удивляет настолько же, насколько веселит. А школьная программа — это весьма богатая почва для рождения новых перлов.
Редакция AdMe.ru собрала несколько неожиданных вариантов ответа на контрольные от детей с хорошим чувством юмора.
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Юный интриган
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Фото на превью tumblr