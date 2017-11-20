Школьники весьма прямолинейно ответили на вопросы в контрольных работах. И это заслуживает уважения!

Детское мышление разительно отличается от нашего. Что порой удивляет настолько же, насколько веселит. А школьная программа — это весьма богатая почва для рождения новых перлов.

Редакция AdMe.ru собрала несколько неожиданных вариантов ответа на контрольные от детей с хорошим чувством юмора.

Если не биолог, то психолог выйдет точно

Я художник, я так вижу

Тетрадь ученика 1-го класса. Что ж с ними там делают теперь?

Юный интриган

Когда прямолинейность — твое второе «я»

Я бы посмотрел на учителя, который бы смог оспорить эти ответы!

Если вам нужны подробности — задавайте вопрос конкретнее

Сестра таланта ликовала

Редкая политическая шутеечка у нас

Надежда умирает последним пунктом

А что? Подошел творчески

Маугли воспитали волки, а его — инстаграм

Когда знаешь себе цену

Кинематограф заставляет иначе смотреть на глобальные проблемы человечества

Интересно, а дельфины ее понимают?

Думаю, в Сибири бы поверили...

Действительно, Стив

Сам себя не похвалишь — вообще не дождешься

У кого-то большие перспективы в математике.
Ну или в ФСБ

Когда ребенку в школе сказали нарисовать маму

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