Школьники весьма прямолинейно ответили на вопросы в контрольных работах. И это заслуживает уважения!

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Детское мышление разительно отличается от нашего. Что порой удивляет настолько же, насколько веселит. А школьная программа — это весьма богатая почва для рождения новых перлов. Редакция AdMe.ru собрала несколько неожиданных вариантов ответа на контрольные от детей с хорошим чувством юмора.

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