20+ шедевров рукоделия от людей, у которых в кармане припрятана волшебная палочка

Нас окружает множество талантливых людей: одни ловко обращаются с деревом, другие на «ты» с пряжей, а третьи, кажется, мастера на все руки и могут сделать конфетку из чего угодно. Как им это удается? Ловкость рук и никакого мошенничества. Ну и о таланте и усердии забывать не стоит.

Мы в AdMe.ru любим разглядывать работы людей с золотыми руками и делимся ими с вами. А в бонусе вы можете увидеть, какую сказку можно создать для своей любимой аквариумной рыбки.

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«Мой первый портрет из цветных ниток и гвоздей»

С таким изголовьем должны сниться самые волшебные сны

«Я испекла торт, похожий на вязаный свитер»

Бесконечное зеркало из зеркального акрила и светодиодных лент

«Я сделал вот такую вставку на книжную полку»

«Необыкновенный „парящий“ стол, который мы смастерили вместе с сыном»

«Я создал крошечную галактику»

«Кулон из серебра, который я сделал вручную, потратив более 40 часов»

«Портретная кукла одного из моих любимых героев — Падме Амидалы»

«Настенные часы из цветных карандашей для моей сестры»

«Мой приятель выложил портрет Ван Гога из снеков»

Инсталляция из обожженного дерева. Напоминает очертания города, не правда ли?

«Я 60 часов складывал этот глаз в технике оригами»

Сказочный стол своими руками

«Кусочек осени внутри одной клавиши»

«Елочные шары, расписанные мамой»

«Моя картина из бумажных полосок»

«Связала собачку для коллеги»

«Я приготовила новый пирог. Черничная начинка и лимонно-миндальные коржи. Он полностью съедобный»

Этот пирог слишком красивый, чтобы его есть! © blackphantomsploosh / Reddit

«Я сделал портрет подруги из 13 000 игральных костей»

Бонус: настоящий марокканский дворик в аквариуме