20 шедевральных фраз, которые люди нечаянно произнесли во сне

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Обычно к утру все привидевшиеся нам блокбастеры и романтические комедии, где мы в главной роли, развеиваются как дым. И только пара слов, случайно сказанных вслух, свидетельствует о том, что наша жизнь во сне причудлива, разнообразна и обладает собственной непостижимой логикой. AdMe.ru собрал высказывания спящих людей, которые доказывают, что во сне мы живем в сто раз интереснее, чем на самом деле. В конце статьи — бонус: история про сон несостоявшегося спецагента.

Муж разговаривает во сне. Сначала я шарахалась, когда слышала «Вставай быстрей, фашисты за забором, нужно спрятать детей и корову в подвал». Но потом привыкла, порой даже не прислушиваюсь. А сегодня ночью он повернулся ко мне и стонет: «Све-ета, не впускай снеговика в дом, а то будет мокро и морковь, мокро и морковь...»

Мой парень разбудил меня в 5 утра и обеспокоенно спрашивает: «Сколько времени? Я у себя не могу посмотреть, оно в двоичной системе». В недоумении посмотрела на часы, сказала время, он спокойно уснул. А я еще долго лежала и пыталась понять, что это вообще было-то?

Муж толкает меня среди ночи в бок и говорит: — Пойдем! Я: — Куда? — Давай носить деревья.

Во время беременности почему-то начала говорить во сне. Время от времени радовала мужа перлами вроде:

— Куда в луне вставляются часы?

— Я не хочу быть пеликаном, забери герань!

— Серое, серое, серое... Дайте мне цветное зеркало!

Утром пытаюсь разбудить мужа нежностями, он, отталкивая и сопротивляясь, выдает: — Что же ты делаешь? Не видишь, что ли, на светофоре ноль?

2 часа ночи. Колл-центр автомобильной горячей линии. Я сижу за столом, читаю. Вдруг рядом раздается бодрый голос спящего коллеги: — Меня зовут Алексей, здравствуйте. Что у вас произошло? Представьтесь, пожалуйста. ГАИ уже вызвали? Опишите повреждения автомобиля. Вмятина на левом крыле, царапина на двери. Номер автомобиля назовите, пожалуйста... И общается с клиентом дальше, а телефон-то у него не звонил! Самое смешное, что в конце разговора он сказал все таким же бодрым голосом: — Благодарим вас за обращение в нашу компанию!

У меня дома тоже лунатик живет. Каждую ночь что-то происходит. Кричал как-то: — Верните мне мое облако, где мое облако?

Просыпаюсь ночью оттого, что муж сел. Смотрю, он в ладошке как будто что-то в кучку собирает, а потом раз и в рот, сидит жует. Я ему: — Миш, ты что ешь? Он: — Гвозди. — Где взял? — Мама дала! Прожевал, и легли спать дальше.

Спящий муж: — Ззззззз... ззззз.... зззз... Я:

— Ты чего?

— Я внедряюсь к комарам.

Мой друг во сне сказал: «Поставьте сигнализацию с зеленым звуком, она привидений отгоняет».

Просыпаюсь оттого, что мне рассказывают какую-то непростую историю, но спросонья не могу разобрать, громко спрашиваю его: — Что?

Муж, явно недовольный моей невнимательностью, с раздражением говорит:

— Только не потеряй ее.

Я, уже придя в себя, заинтересовываюсь его сонным экшеном, спрашиваю:

— Кого ее?

На что муж выдает голосом из лучших блокбастеров с крутыми парнями:

— Бди-тель-ность...

Мой муж сейчас сказал во сне, что окраина не хуже окружности. Лежу, думаю...

Муж на днях отчебучил: — Смотри, смотри!

— Куда?

— Ну вон мужик стоит!

— Какой мужик?

— А, я забыл, что ты мои сны не видишь.

Муж периодически разговаривает во сне. Когда я у него что-то спрашиваю, начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Спрашиваю: — Саш, ты кого любишь?

— Пластик.

— Какой пластик?

— Экструдированный пенополистирол.

P. S.: Затяжной ремонт до добра не доводит.

Бонус: обидный сон

Мне приснилось, что меня не берут в секретную службу, потому что, когда кто-то говорит за моей спиной, мои уши поворачиваются в сторону разговора. Как у кошки. Мне сказали, что я выдаю себя этим и спецагентом мне не быть. Обидно было, даже когда проснулся.