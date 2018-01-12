20 шедевральных фраз, которые люди нечаянно произнесли во сне

Обычно к утру все привидевшиеся нам блокбастеры и романтические комедии, где мы в главной роли, развеиваются как дым. И только пара слов, случайно сказанных вслух, свидетельствует о том, что наша жизнь во сне причудлива, разнообразна и обладает собственной непостижимой логикой.

AdMe.ru собрал высказывания спящих людей, которые доказывают, что во сне мы живем в сто раз интереснее, чем на самом деле. В конце статьи — бонус: история про сон несостоявшегося спецагента.

  • Муж разговаривает во сне. Сначала я шарахалась, когда слышала «Вставай быстрей, фашисты за забором, нужно спрятать детей и корову в подвал». Но потом привыкла, порой даже не прислушиваюсь. А сегодня ночью он повернулся ко мне и стонет: «Све-ета, не впускай снеговика в дом, а то будет мокро и морковь, мокро и морковь...»
  • Мой парень разбудил меня в 5 утра и обеспокоенно спрашивает: «Сколько времени? Я у себя не могу посмотреть, оно в двоичной системе». В недоумении посмотрела на часы, сказала время, он спокойно уснул. А я еще долго лежала и пыталась понять, что это вообще было-то?
  • Муж толкает меня среди ночи в бок и говорит:

— Пойдем!

Я: — Куда?

— Давай носить деревья.

  • Во время беременности почему-то начала говорить во сне. Время от времени радовала мужа перлами вроде:


— Куда в луне вставляются часы?
— Я не хочу быть пеликаном, забери герань!
— Серое, серое, серое... Дайте мне цветное зеркало!

  • Утром пытаюсь разбудить мужа нежностями, он, отталкивая и сопротивляясь, выдает:

— Что же ты делаешь? Не видишь, что ли, на светофоре ноль?

  • 2 часа ночи. Колл-центр автомобильной горячей линии. Я сижу за столом, читаю. Вдруг рядом раздается бодрый голос спящего коллеги:

— Меня зовут Алексей, здравствуйте. Что у вас произошло? Представьтесь, пожалуйста. ГАИ уже вызвали? Опишите повреждения автомобиля. Вмятина на левом крыле, царапина на двери. Номер автомобиля назовите, пожалуйста...

И общается с клиентом дальше, а телефон-то у него не звонил!

Самое смешное, что в конце разговора он сказал все таким же бодрым голосом:

— Благодарим вас за обращение в нашу компанию!

  • У меня дома тоже лунатик живет. Каждую ночь что-то происходит.

Кричал как-то:

— Верните мне мое облако, где мое облако?

  • Просыпаюсь ночью оттого, что муж сел. Смотрю, он в ладошке как будто что-то в кучку собирает, а потом раз и в рот, сидит жует. Я ему:

— Миш, ты что ешь?

Он:

— Гвозди.

— Где взял?

— Мама дала!

Прожевал, и легли спать дальше.

  • Спящий муж:

— Ззззззз... ззззз.... зззз...

Я:
— Ты чего?
— Я внедряюсь к комарам.

  • Мой друг во сне сказал: «Поставьте сигнализацию с зеленым звуком, она привидений отгоняет».
  • Просыпаюсь оттого, что мне рассказывают какую-то непростую историю, но спросонья не могу разобрать, громко спрашиваю его:

— Что?
Муж, явно недовольный моей невнимательностью, с раздражением говорит:
— Только не потеряй ее.
Я, уже придя в себя, заинтересовываюсь его сонным экшеном, спрашиваю:
— Кого ее?
На что муж выдает голосом из лучших блокбастеров с крутыми парнями:
— Бди-тель-ность...

  • Мой муж сейчас сказал во сне, что окраина не хуже окружности. Лежу, думаю...
  • Муж на днях отчебучил:

— Смотри, смотри!
— Куда?
— Ну вон мужик стоит!
— Какой мужик?
— А, я забыл, что ты мои сны не видишь.

  • Муж периодически разговаривает во сне. Когда я у него что-то спрашиваю, начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Спрашиваю:

— Саш, ты кого любишь?
— Пластик.
— Какой пластик?
— Экструдированный пенополистирол.
P. S.: Затяжной ремонт до добра не доводит.

Бонус: обидный сон

Мне приснилось, что меня не берут в секретную службу, потому что, когда кто-то говорит за моей спиной, мои уши поворачиваются в сторону разговора. Как у кошки. Мне сказали, что я выдаю себя этим и спецагентом мне не быть. Обидно было, даже когда проснулся.

Фото на превью Hrumka21/Pikabu

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