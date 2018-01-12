20 шедевральных фраз, которые люди нечаянно произнесли во сне
Обычно к утру все привидевшиеся нам блокбастеры и романтические комедии, где мы в главной роли, развеиваются как дым. И только пара слов, случайно сказанных вслух, свидетельствует о том, что наша жизнь во сне причудлива, разнообразна и обладает собственной непостижимой логикой.
AdMe.ru собрал высказывания спящих людей, которые доказывают, что во сне мы живем в сто раз интереснее, чем на самом деле. В конце статьи — бонус: история про сон несостоявшегося спецагента.
- Муж разговаривает во сне. Сначала я шарахалась, когда слышала «Вставай быстрей, фашисты за забором, нужно спрятать детей и корову в подвал». Но потом привыкла, порой даже не прислушиваюсь. А сегодня ночью он повернулся ко мне и стонет: «Све-ета, не впускай снеговика в дом, а то будет мокро и морковь, мокро и морковь...»
- Мой парень разбудил меня в 5 утра и обеспокоенно спрашивает: «Сколько времени? Я у себя не могу посмотреть, оно в двоичной системе». В недоумении посмотрела на часы, сказала время, он спокойно уснул. А я еще долго лежала и пыталась понять, что это вообще было-то?
- Муж толкает меня среди ночи в бок и говорит:
— Пойдем!
Я: — Куда?
— Давай носить деревья.
- Во время беременности почему-то начала говорить во сне. Время от времени радовала мужа перлами вроде:
— Куда в луне вставляются часы?
— Я не хочу быть пеликаном, забери герань!
— Серое, серое, серое... Дайте мне цветное зеркало!
- Утром пытаюсь разбудить мужа нежностями, он, отталкивая и сопротивляясь, выдает:
— Что же ты делаешь? Не видишь, что ли, на светофоре ноль?
- 2 часа ночи. Колл-центр автомобильной горячей линии. Я сижу за столом, читаю. Вдруг рядом раздается бодрый голос спящего коллеги:
— Меня зовут Алексей, здравствуйте. Что у вас произошло? Представьтесь, пожалуйста. ГАИ уже вызвали? Опишите повреждения автомобиля. Вмятина на левом крыле, царапина на двери. Номер автомобиля назовите, пожалуйста...
И общается с клиентом дальше, а телефон-то у него не звонил!
Самое смешное, что в конце разговора он сказал все таким же бодрым голосом:
— Благодарим вас за обращение в нашу компанию!
- У меня дома тоже лунатик живет. Каждую ночь что-то происходит.
Кричал как-то:
— Верните мне мое облако, где мое облако?
- Просыпаюсь ночью оттого, что муж сел. Смотрю, он в ладошке как будто что-то в кучку собирает, а потом раз и в рот, сидит жует. Я ему:
— Миш, ты что ешь?
Он:
— Гвозди.
— Где взял?
— Мама дала!
Прожевал, и легли спать дальше.
- Спящий муж:
— Ззззззз... ззззз.... зззз...
Я:
— Ты чего?
— Я внедряюсь к комарам.
- Мой друг во сне сказал: «Поставьте сигнализацию с зеленым звуком, она привидений отгоняет».
- Просыпаюсь оттого, что мне рассказывают какую-то непростую историю, но спросонья не могу разобрать, громко спрашиваю его:
— Что?
Муж, явно недовольный моей невнимательностью, с раздражением говорит:
— Только не потеряй ее.
Я, уже придя в себя, заинтересовываюсь его сонным экшеном, спрашиваю:
— Кого ее?
На что муж выдает голосом из лучших блокбастеров с крутыми парнями:
— Бди-тель-ность...
- Мой муж сейчас сказал во сне, что окраина не хуже окружности. Лежу, думаю...
- Муж на днях отчебучил:
— Смотри, смотри!
— Куда?
— Ну вон мужик стоит!
— Какой мужик?
— А, я забыл, что ты мои сны не видишь.
- Муж периодически разговаривает во сне. Когда я у него что-то спрашиваю, начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Спрашиваю:
— Саш, ты кого любишь?
— Пластик.
— Какой пластик?
— Экструдированный пенополистирол.
P. S.: Затяжной ремонт до добра не доводит.
Бонус: обидный сон
Мне приснилось, что меня не берут в секретную службу, потому что, когда кто-то говорит за моей спиной, мои уши поворачиваются в сторону разговора. Как у кошки. Мне сказали, что я выдаю себя этим и спецагентом мне не быть. Обидно было, даже когда проснулся.
Фото на превью Hrumka21/Pikabu