20+ семей, в которых чувство юмора на первом месте

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Любая семья — это совокупность причуд и особенностей, но если в этой «солянке» есть место для юмора, то жизнь становится легче. Однако некоторым домочадцам даже хочется искренне позавидовать. Такие люди умудряются видеть во всем лишь яркие моменты и даже из самой нелепой ситуации выходят с улыбкой и смехом.

Мы в AdMe.ru всеми руками и ногами за позитив, поэтому просто обязаны зарядить и вас хорошим настроением и положительными эмоциями.

1. «Отправляю маме эту картинку каждый раз, когда она спрашивает: „Как у тебя дела?“»

2. Наглядный пример для ребенка

3. «Моя мама не может запомнить имена персонажей „Звездных войн“, так что смотрите, как она их называет»

4. «Произведение искусства, которое я сделал для своей мамы, постоянно присутствует на ее кухне»

5. «Моя мама нарядилась отцом на Хеллоуин. Думаю, она справилась»

6. «У моей тети отличное чувство юмора»

«Остерегайтесь собаки. Однако и кот чертовски подозрительный...»

7. «Моя мама нашла настоящий эмодзи из баклажана»

8. «Я просто попросила отца принести выпрямитель и оставить за дверью ванной»

9. «Родители озадачили меня праздничным тортом. Мне исполняется 21 год в этом году»

10. «Мама попросила сходить в машину за арбузами. Так я еще никогда не разочаровывался»

11. «Моя семья переезжает, и мама решила, что именно так мы попрощаемся с надоедливой соседкой»

«Прощай, Карен».

12. «Сестра решила, что на Рождество мне нужно именно это. Спасибо, сестренка!»

13. «Мой отец клеит глаза на все в холодильнике»

14. «Я прятал фотографии своего отца по всему дому. Эта была лучшей»

15. «Сегодня мне 25 лет. Мама прислала мне этот торт на работу!»

«Хочешь знать, что забавнее 24? 25!»

16. «Сидел в туалете в доме родителей и листал интернет, поднял голову и увидел это»

17. «Моя тетя подумала, что просто отправить деньги в качестве подарка — это слишком скучно»

18. «Врач посоветовал мне увеличить потребление натрия. Итак, мой отец прислал мне почти 2 килограмма каменной соли»

19. «Папа сказал, что куры портят его урожай, поэтому он сделал такие пугала»

20. «Я взрослый человек. Несколько часов работал во дворе, чтобы сделать это»

21. «План был прост: установить таймер на камере, присоединиться к жене в гамаке»