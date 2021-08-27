20+ человек, которые давно перестали верить в чудеса, и тут мир преподнес им нечто особенное

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Мир полон чудес и загадок и не устает напоминать нам об этом каждый день. Но мы зачастую их не замечаем и живем, погруженные в собственные дела и мысли. Однако есть вещи, которые невозможно игнорировать. Они врываются в нашу жизнь и вынуждают прозреть, присвистнуть «ух ты!» и схватиться за камеру.

Мы в AdMe.ru в восторге от людей, которые смогли в череде дней обратить внимание на крохотные детали, странные находки и явления. Они доказали, что удивительное — рядом. Что ж, вот и наша коллекция. А в конце мы подготовили бонус — находку из прошлого, которая в два счета вернет вас в 90-е.

1. «Мой дедушка демонстрирует гигантскую капусту, которую вырастил сам»

Это гигантская капуста демонстрирует свои новые сапоги, ты меня не обманешь. © Lilugliestmane / Reddit

2. «Я приехала в Швейцарию и случайно оказалась одета как деревянная статуя»

3. «У кота, который живет на парковке у моей работы, лишние пальцы на ногах»

Моряки считали таких кошек удачливыми, потому что лучше умеют лазать по деревьям и могут поймать больше мышей. © Scared_Refuse_7997 / Reddit

4. Свет от лампы для растений проник в комнату через щель и распался на множество оттенков

5. «Радуга закончилась прямо у меня на заднем дворе»

6. «В моем саду вырос огурец спиральный»

7. «Нашел кусок камня, похожий на стейк»

8. «Нашли букву „е“, которая пережила процесс переработки»

9. На сладком картофеле проявился силуэт ночного города

10. «У куста с помидорами у моего подъезда все хорошо»

У моих неблагодарных помидоров была почва премиум-класса, достаточное количество воды и удобрений, но они никогда не краснели. © JustinBlaise / Reddit

11. Эта цикада выглядит так, будто на голове у нее логотип McDonald’s

Корпорация скоро свяжется с матушкой-природой по поводу нарушения прав на товарный знак. © LightlyStep / Reddit

12. «Я нашел пиксельный лист»

13. Полоска жареного бекона похожа на зубы

14. «Сегодня в сдаче нашла медную монету 1886 года, с изображением индейца»

15. «Я нашла сегодня ярко-синие съедобные грибы»

16. «Я работаю в угольной шахте, и угольная пыль не прилипает к шраму на запястье»

17. Этот бульдозер поработила природа

18. «Моя девушка нашла этот камень, похожий на усы»

19. «Увидели Чикаго с расстояния в 80 км на пляже Индианы»

20. Странная радуга

За этим облаком прячется куча единорогов. © Doinmybest4now / Reddit

21. Бахрома из росы на каждом листике — это идеально

22. «Просто лягушка отдыхает на лобовом стекле машины, пока я мчу по шоссе»

23. «Меня укусил комар рядом с татуировкой, и она стала трехмерной»

Надпись на руке: «Сегодня».

24. «Мне в наследство досталась картина. В поездке я случайно наткнулся на это здание в реальности»

Так обычно и начинаются фильмы ужасов. Следующий шаг — на картине начнут проявляться странные детали. © Distractress / Reddit

25. «Моя мама сфотографировала нашу собаку. Она ничего не знает про мемы»

Бонус: «Мне придется взять кредит, чтобы оплатить просрочку за аренду этой кассеты, которую я нашел в своем подвале»

Вы единственная причина, по которой они сейчас не у дел. © Woodyever / Reddit