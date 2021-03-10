20 счастливчиков, которым улыбнулась удача в самый неожиданный момент

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Жизнь иногда подкидывает такие неожиданные, но приятные сюрпризы, что об этом хочется рассказать всем вокруг. Так, невозможно сдержать радость, когда видишь, что на твой пикап упало дерево, но приземлилось оно так удачно, что машина осталась целехонькой. Или когда фотографируешь красивую радугу, и вдруг в момент щелчка затвора сверкает молния.

Мы в AdMe.ru хотим показать везунчиков, которым удалось поймать удачу за хвост.

«Сегодня меня благословили боги авиалиний»

«Хотели сфоткать радугу, и в этот момент ударила молния»

«Это самая маленькая косточка в авокадо, которую я вообще видел»

«За ночь намело! Хорошо, что у меня гараж с правой стороны»

В Исландии оползень разделился на два «ручья» прямо перед фермерским домом

«Ураганный ветер сломал дерево, которое чуть не упало на пикап моего соседа»

А тут сосна упала прямо на столбик, не повредив забор

Попался болгарский перец без семян

Фотограф в Индии случайно запечатлел момент, когда по небу пролетел метеор

«Я нашел 25 купюр достоинством в $ 2, когда делал уборку в своем шкафу»

«Если бы моя подруга не показала мне это фото сразу после съемки, я бы обвинил ее в фотошопе»

«Мой коврик для душа блокирует весь холодный воздух»

«Сегодня утром нашел очень клевый диван»

Чек этого парня улетает, а затем как по волшебству возвращается в тележку

«Все рейсы в Португалию были отменены, кроме рейса моего отца»

«В мою машину кто-то въехал, причем так сильно, что номерной знак другой машины застрял в бампере»

«Чуть не проткнул ногу. Промахнулся на миллиметры»

«Наугад взял стопку мусорных баков, и она идеально вписалась в кузов пикапа»

«На выходных я нашел челюсть горбатого кита, Новая Англия»

«Снимал видео в Snapchat и умудрился сфотографировать птицу за мгновение до ее удара о боковое зеркало»