20+ счастливчиков, которым удалось узнать чуть больше о нашем мире благодаря сравнению

Сравнение — один из наглядных способов познать грани нашего загадочного мира. И сколько бы нам ни было лет, нам любопытно сопоставить размеры лапы медведя и руки человека. Увидеть, насколько может быть грязной вода, сравнив новый и старый фильтры. Или просто посмотреть, как время меняет все вокруг.

Мы в AdMe.ru тоже любим подобные фотопримеры, и вот очередная порция снимков, которые, возможно, покажут и вам что-то новое.

«Я забыла смазать яйцом одну из моих буханок хлеба перед выпечкой. И вот что вышло»

«Разница размеров яиц моей курицы»

Немытая слива по сравнению с начищенной

«Разница между мной побритым и мной с бородой»

Только взгляните на эти огромные бананы!

«Игрушку слева я получил на свой 1-й день рождения. Справа — на 31-й. Моя мама потрясающая!»

«Кубик Рубика, который у меня появился месяц назад, и тот, который мне подарили 14 лет назад»

«На днях на работе я наткнулся на морского ежа-альбиноса»

«Оригинальный медвежонок 90-х годов и точно такой же, с которым я сплю каждую ночь последние 27 лет»

«Разница между ботинком, который я носил в течение года, и совершенно новым»

След бурого медведя в сравнении с ладонью взрослого человека и лапки собачки

«Это крошечная масляная лампа, которую я нашел. Зажигалка — для сравнения»

«Моя кроссовка в сравнении с кроссовкой моей жены»

Карты памяти: 1 Тбайт и 128 Кбайт

«Типичный весенний день там, где я живу. 7:30 утра и 11:30 утра»

«Портреты моего кота, которые я написала 2 года назад и недавно»

Фильтр для воды после прохождения через него 6 000 л воды и новый

«Мои пуанты: новые и те, которыми я пользовалась в течение двух месяцев»

Справа — молотый кайенский перец 10-летней давности, а слева — свежий

«Мы с котом моей бабушки с разницей в 16 лет»

«Решили сравнить фотографии кота, сделанные сегодня и 5 месяцев назад. Не узнали»