20+ счастливчиков, которым по наследству перешли предметы гардероба феноменальной красоты

Иногда нам по наследству достаются уникальные предметы гардероба, принадлежавшие ранее нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Некоторые из них оказываются на пике моды и сейчас, отлично дополняя стильные современные образы. Другие же не хочется лишний раз и пальцем трогать, ведь в ценности они ничуть не уступают музейным экспонатам.

Пользователи сети похвастались чудесными нарядами и аксессуарами, которые достались им от предков, а мы в AdMe.ru не смогли устоять перед их красотой.

«Моя дочь в свадебном платье греческой прапрабабушки. Она всерьез планирует надеть его на свою свадьбу»

«Бабушка подарила мне эту блузку эдвардианской эпохи, и я чуть не расплакалась от счастья! Она принадлежала моей прапрабабушке»

«А на спине у нее крошечные перламутровые пуговицы».

«Нарядилась в одну из винтажных блузок моей бабули»

«Я в старом черкесском танцевальном костюме отца»

«Покопалась в мамином шкафу. Она носила это в 1970-х»

«Вы только посмотрите на эти мамины штаны из 1970-х! Ношу их не снимая»

«Свадебная блузка моей прапрабабушки, 1902 год»

«Получила самый восхитительный подарок — платье, сшитое, кажется, в конце 1800-х. Оно принадлежит моей семье уже на протяжении 5 поколений»

«Я в маминой рубашке 1975 года»

«Платье бабули из начала 1950-х. Она была очень миниатюрной. К сожалению, мне оно не подходит»

«Одно из вечерних платьев моей прабабушки, которое она надевала, когда была еще подростком»

«Бабушкино платье из 1960-х. Меня немного смущало кружево, но стоило мне только примерить платье, и я влюбилась»

«Мамина блузка из 1980-х»

«Я в костюме для катания на роликах моей прабабушки»

«Нашла это платье в мамином гардеробе. Она надевала его всего один раз, когда ей было 23»

«Унаследовал дедову шляпу»

«Бабушкины наряды были умопомрачительными! Она была стильной штучкой»

«Эта жутковатая сумочка принадлежала бабуле. А теперь она стоит у меня на полке и, кажется, пожирает души»

«Свадебное платье 1896 года. Принадлежало моей прапрабабушке и было сшито ее руками. Ее талия была всего 46 см!»

«Бабулина куртка. Она была большей модницей, чем я»

«Лучшее платье моей прабабушки. Хотела бы я расспросить ее о нем поподробнее. Не удивлюсь, если это ручная работа»