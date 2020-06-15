20+ человек, которые умудрились найти вещи своей мечты за сущие копейки
Тем, кто любит ходить в секонд-хенды, знакома ситуация, когда среди обычных товаров вдруг попадается вещь, при виде которой загораются глаза, а в голове возникает только одно слово: «Мое!» При этом цена, как правило, будет не решающим фактором, а всего лишь приятным бонусом. Но ведь, согласитесь, купить идеальное платье всего за доллар или фотографию с автографами кумиров за 2 — просто мечта. И это ощущение, когда берешь в руки предмет, о котором давно мечтал, волшебно.
Мы в AdMe.ru очень любим рассматривать чужие находки и всегда радуемся за людей, которым посчастливилось отыскать что-нибудь крутое за небольшие деньги. И вот новая подборка с настоящими сокровищами, самые дорогие из которых стоили всего $ 5.
«Нашла это крутейшее платье за $ 5 с мелочью. А карманы здесь какие!»
«Купил всего за $ 2. Женщина, которая продала мне фото, понятия не имела, кто все эти люди»
«Одна из моих любимых находок в секонд-хенде — эта серая куртка с собачками. Она обошлась мне всего в € 1»
«Купила эту футболку в благотворительном магазине за $ 1,99. Там были и другие вещи, но только от нее я в таком восторге»
«Фу, люди».
Этот винтажный тостер-вафельница из 50-х, купленный за $ 5, прекрасно работает
«Купил за $ 5 на дворовой распродаже. Бабочки внутри настоящие»
Милая рубашка с пандами за $ 1,5
Кулон в стиле ар-нуво, купленный в благотворительном магазине за $ 5. На нем указана дата — 1910 год
«Это платье обошлось мне всего в $ 1»
«Отхватила эту кожаную сумку в отличном состоянии за $ 4. В магазине такие продаются за $ 200. Я счастливчик»
Эти часы куплены на дворовой распродаже за $ 3
«Затарилась в мужском отделе секонд-хенда. Каждая вещь обошлась мне в $ 5. Правда, пришлось укоротить футболку и обрезать рукава»
«Откопала в благотворительном магазине босоножки от Джимми Чу. Заплатила за них $ 2»
«Мне всегда хотелось иметь дома много старых книг. Все эти книги обошлись мне в $ 5, и самая старая из них была издана в 1902 году, а самая новая — в 1960-м»
«Вообще это горчичное вельветовое платье стоило $ 70 в фирменном магазине, но вчера оно досталось мне за 99 центов»
Сережки из натурального янтаря всего за $ 1
«Одна из моих самых любимых находок. Стоила всего $ 1, а выглядит великолепно»
За этого мишку заплатили чуть меньше $ 4
Платье из благотворительного магазина всего за $ 5
Находка на блошином рынке, за все нужно было заплатить $ 1
«Моя невеста купила это за $ 2. Что ж, нашему коту определенно подходит»
«Я перекормлен, пресыщен и безнадежно испорчен. Я заслуживаю гораздо большего, чем все это».
«Мне за $ 5 досталось совершенно новое шелковое платье, сшитое в Индии. Чувствую себя принцессой»
«Купила это кольцо за $ 4,99. Мне понравился цвет, и я подумала, что оно стоит того, чтобы рискнуть. Оказалось, оно из 14-каратного розового золота, а бриллианты в нем настоящие»
А вам когда-нибудь попадались настоящие сокровища за бесценок?
Фото на превью tayfave_ / Reddit