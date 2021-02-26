20 самых обычных вещей, у которых нашелся аналог с перчинкой

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Подвесной туалет на железнодорожном мосту, «МакАвто» для лыжников, стейк в форме сердечка — герои этой подборки случайно наткнулись на такие затейливые вещи, что решили сразу же поделиться ими со всем интернетом. Не каждый день встретишь кота-скелетона или замерзший кактус, зато наши читатели точно увидят это все сегодня.

AdMe.ru просмотрел множество фотографий пользователей. Одно можем сказать точно: наш мир очень разнообразен.

1. «Туалет на железнодорожном мосту по-настоящему выбил почву у меня из-под ног»

2. «В местном магазинчике на День влюбленных даже стейки продают в форме сердечек»

3. Настоящая «вожка»

4. «Уличный фонарь упал в сугроб возле моего дома. Оказывается, они огромные. Вот моя рука для масштаба»

5. Фото сделано в Канадских прериях, но выглядит так, словно снято на Луне

6. «У моего кота-арлекина есть белые полоски на каждой из лап. Снизу он выглядит как скелет»

7. «Впервые вижу светофор с символом разворота»

8. Этот косяк рыб выглядит как инопланетное существо

9. Канадская обувь оставляет на снегу следы в виде крошечных кленовых листочков

10. Сок плодов кактуса превратился в сосульку

11. На этой крыше солнечные панели вместо черепицы

12. «Снежный покров на моей крыше выглядит отменно»

13. Так выглядит кнопка пешеходного перехода для наездников. Человек для масштаба

14. «Когда наш пруд замерз, на поверхности образовался интересный узор»

15. «В нашем парке есть качели для людей на инвалидных креслах»

16. «В нашей новой машине подсвечивается пряжка ремня безопасности»

17. В шведском McDonald’s вместо «МакАвто» есть «МакЛыжня». Единственное кафе для лыжников в своем роде

18. Роса на этом батуте скатывается в квадраты

19. «У меня на заднем дворике живет белка с 2 парами ушей»

20. «Взгляните на эту безумную сосульку, которую я нашел этим утром. В поручне было небольшое отверстие»