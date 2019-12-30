20+ главных страхов детства, над которыми сейчас можно только смеяться

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Трудно найти человека, который бы никогда не испытывал чувство страха, особенно в детстве. Вспомните одну только телезаставку компании «ВИД», которая вселяла ужас в неокрепшие детские умы и отбивала всякое желание включать телевизор.

В AdMe.ru знают: чтобы победить страх, нужно не просто посмотреть ему прямо в глаза, но и еще от души посмеяться над ним. Мы прошерстили весь интернет и нашли самые затаенные страхи, из-за которых в детстве было пролито столько слез и которые сейчас не вызывают ничего, кроме торжествующего хохота.