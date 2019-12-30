20+ главных страхов детства, над которыми сейчас можно только смеяться
Трудно найти человека, который бы никогда не испытывал чувство страха, особенно в детстве. Вспомните одну только телезаставку компании «ВИД», которая вселяла ужас в неокрепшие детские умы и отбивала всякое желание включать телевизор.
В AdMe.ru знают: чтобы победить страх, нужно не просто посмотреть ему прямо в глаза, но и еще от души посмеяться над ним. Мы прошерстили весь интернет и нашли самые затаенные страхи, из-за которых в детстве было пролито столько слез и которые сейчас не вызывают ничего, кроме торжествующего хохота.
- Когда я оставался со старшим братом в машине, он, показывая на аварийку, говорил, что это кнопка самоуничтожения и, если ее нажать, машина взорвется через 10 секунд. Он нажимал ее и на 9-й секунде выключал. Я плакал, умоляя его выключить и больше не включать. Каким же я был дураком! © POTOFF / Pikabu
- Страх детства № 1: когда родители вышли из поезда что-то купить, а тебя попросили остаться, и вдруг поезд трогается с места, а родителей все нет. © FireCerberus / Pikabu
- В детстве мне было страшно идти в туалет, и я будил бабушку, чтобы она меня проводила. Но страшнее этого ночного похода было только одно — голос бабушки из-за двери, произносящий: «Пись-пись-пись». © evfidripiy / Twitter
- Когда была маленькая, любила рассматривать манекены в магазинах. Причем я их не просто рассматривала, а трогала, заглядывала им в карманы. И вот однажды вижу: около магазина стоит манекен в смокинге. Я, конечно, сразу направляюсь к нему. Лапаю, изучаю. И тут внезапно раздается сверху мужской голос: «Девочка, что ты делаешь?» Оказалось, это был охранник. С тех пор к манекенам не подхожу. © Bubofina / Pikabu
- Вспомнила, как в детстве на меня напал гусь. Было мне 6 лет. Я, как всегда, играла вдали от дедушкиного дома, и уже было решила идти домой, как вдруг откуда-то выскочил гусь почти с меня ростом. Размахивая огромными крыльями гусь погнался за мной. А я что? Я не умею убегать. Встала как вкопанная и на самом подлете ко мне схватила эту птицу за жирную длинную шею. Держу его, значит, обеими руками подальше от себя и иду домой, чтобы меня «спасли». К слову, эта сволочь оказалась очень сильной, и я до сих пор не понимаю, как мне удалось его удержать. Брыкался он знатно. Иду по деревне с этой здоровой фигней в руках и реву от страха. А люди что? Идут мимо, провожая меня своей «чозафигней». Дошла, забрали его у меня, а я так и стояла потом с вытянутыми руками и ревела, ревела, ревела... © Neta199128 / Pikabu
- С самого детства, когда звонили в дверь, я боялся, что у грабителей имеется оружие, чтобы прострелить мне глаз через дверной глазок. © Buzov86 / Pikabu
- Когда я была пузатой мелочью лет 4, мы с родителями жили в доме барачного типа, который имел коридорную систему, иначе именуемую «расческа». Перед дверью в коридоре был погреб, где хранились зимой всякие варенья-соленья. Меня туда никогда не пускали из соображений безопасности. Но, как известно, запретный плод сладок, и погреб манил меня своими тайнами неимоверно. Апофеозом влечения к тайнам погреба стал день, когда я ненароком подслушала разговор родителей. Папа говорил, что надо спуститься в погреб и посчитать «бабки». Это уже потом я поняла, что под «бабками» подразумевались деньги, и что в погребе у родителей была заначка. А тогда мое воображение рисовало жуткое подземелье, полное страшных скрюченных старух, возможно, даже ведьм, которые сидят там и только и ждут случая, чтобы утащить меня к себе и сожрать мои нежные детские косточки. С тех пор погреба я боялась как огня. Но, так как обойти его не удавалось никак, этот промежуток коридора я всегда пролетала на максимальной скорости, чтобы крючковатые пальцы «бабок» не схватили меня за ноги и не утащили к себе, в темный и страшный мир детских кошмаров. © MyAlterEgo / Pikabu
- Страх детства № 256: крикнул «лох» с балкона — в дверь позвонили. © CarTmaNzbs / Pikabu
- В детстве я безумно боялась ездить одна в лифте из-за страха в нем застрять, поэтому всегда ходила пешком по лестнице. Хорошо, что мы жили на 4-м этаже. Но однажды я услышала, что лучший способ побороть фобию — это, конечно же, взглянуть своему страху в глаза. И вот, как-то возвращаясь из школы, я созрела. Собрав волю в кулак, решилась поехать на этом «железном монстре». Конечно же, я в нем застряла! Да еще и свет погас. Телефона у меня не было — они тогда еще были редкостью. Кнопка вызова диспетчера была выжжена и не работала. Просидела я так в темноте и взаперти около часа, пока мои крики не услышала соседка и не вызвала лифтера. В общем, после того случая в лифте я не ездила еще лет 10. © AnnBy / Pikabu
- В детстве боялась, что раз я не умею вдевать одеяло в пододеяльник, меня никто не возьмет замуж. Сейчас одеяло вдевать умею, но страх почему-то не прошел... © Capu4in0 / Pikabu
- В 80-х почти всем моим друзьям в возрасте 4–5 лет удалили аденоиды или гланды, а кому-то и то и другое. В те времена эту операцию делали конвейером и без общего наркоза. Рассказы друзей были красочны: их привязывали, втроем держали, море крови, и, самое главное, они говорили, что это делают ВСЕМ детям! На мои возражения, что меня эта операция обошла стороной, фыркали: «Да твои родители просто забыли! Вот вспомнят и обязательно сделают!» Как я после этого боялась — словами не передать! И спросить у взрослых нельзя было: вдруг и правда вспомнят. © Aral / Pikabu
- В детстве меня пугали тем, что один мальчик много смотрел телевизор и дурачком стал. А потом как-то бабушка увидела клип Scatman John по телевизору и сказала: «Дурачок какой-то». Я тогда подумал, что это тот самый, который телевизор много смотрел. © patap87 / Pikabu
- Как я понял, что мои детские кошмары прошли. Раньше, когда ночью засовывал торчащую из-под одеяла ногу обратно: «А вдруг меня схватит монстр?» Сейчас: «Если меня схватит монстр, то это будет самое невероятное событие в моей жизни». Высовываю обе. © Emmatyan / Pikabu
- В детстве пару раз оставался в очередях, пока мама ходила за чем-то в другие отделы. К ее чести, надо сказать, всегда успевала вернуться. Я даже седых волос на голове не замечал после таких случаев. Но однажды случилось то, чего боятся все дети. На кассе подошла моя очередь, а мамы еще не было рядом. В этот момент я понял, как хорошо быть взрослым и иметь собственные деньги. Я рассчитался и отправился к ближайшей стойке, где можно было поставить тяжелые пакеты. Там я ее и дождался. Хорошо, что мне было уже 20 лет, и я почти не пострадал. Но отголосок детских страхов я все же ощутил... © Danrold / Pikabu
- В детстве, когда заходил в лифт, я боялся, что, когда двери откроются, я окажусь в другом измерении или в другом мире. Сейчас, по дороге на работу, я мечтаю об этом. © Landor / Pikabu
- Когда были совсем мелкими, мой старший брат решил приколоться. Взял трубку, набрал «02» и сказал: «Здравствуйте! А Сережа пукнул!» Милиционер шутки не оценил и так грозно прикрикнул, что даже вбежавшая в комнату бабушка застыла от страха. Ну и попало нам тогда! Потом мы еще долго боялись, что тот милиционер нас найдет, и со скоростью света прятались от любого встреченного на улице человека в форме.
- Выдумке моего отца стоит позавидовать. Мне не были страшны всякого рода «бабаи» и прочая нечисть. Но, видимо, еще в глубоком детстве на почве любви моего отца к исполнителю меня стали пугать «гарикомсукачевым». Гарик Сукачев выл из старого магнитофона, а я покрывался холодным потом и уже начинал седеть в свои 4 года. После какой-то мелкой проделки я воочию увидел свой страх: на стене в комнате у родителей появился он. На глянцевом постере красовался сам «гариксукачев». Мне хватило одного лишь взгляда, чтобы наложить в штаны, а родительскую комнату я обходил стороной еще года 2. Уже, будучи учеником старших классов, после успешного окончания учебного года я получил от отца билет. Большими красными буквами на нем красовалась надпись: «Гарик Сукачев и „Неприкасаемые“». Сердце на мгновение ушло в пятки, в памяти всплыл мой детский страх. После концерта с меня долго не сходила улыбка, плей-лист пополнился хитами Сукачева, а этот страшный демон с плаката превратился в милого, душевного дядьку. Своих детей буду пугать «киркоровым». © zenoclash / Pikabu
А чего вы больше всего боялись в детстве?
Фото на превью POTOFF / Pikabu