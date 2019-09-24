Пользователи сети рассказали о сумасшедших запретах и правилах, которые придумывали их родители
Кому-то родители не разрешали играть в компьютерные игры часами, кому-то — уходить к друзьям с ночевкой или смотреть фильмы про супергероев. В каждой семье были свои запреты, которые поддерживали порядок и дисциплину. Одни правила помогли нам вырасти аккуратными и порядочными, а логика других осталась непонятной даже спустя десятилетия.
Мы в AdMe.ru поразились некоторым откровениям пользователей Reddit и делимся с вами реальными историями людей, которые не понаслышке знакомы с родительскими странностями.
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Родители запрещали мне использовать чит-коды на деньги в Sims, потому что «в реальном мире это так не работает». Однажды я воспользовался читом и не смог объяснить, откуда у меня взялись эти деньги, поэтому меня наказали и забрали игру. @sowhatonion
- Моя мачеха решила, что я трачу слишком много шампуня, поэтому, когда я шла в душ, она приносила мне емкость для анализов, в которую было налито совсем немножко шампуня. И его никогда не хватало, потому что у меня были волосы до задницы. Кондиционер для волос мне вообще не разрешали использовать. @Whattokayyyeahh
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Нам не разрешали пить хоть что-нибудь за обеденным столом. Я серьезно. Это была какая-то странная семейная традиция, которая продолжалась даже после того, как строгие родители моего отчима умерли. Единственное объяснение этому запрету, которое мы слышали: «Потому что я так сказал». @Cum_on_Daisy_Ridley
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Мне запрещали говорить «я умер», когда я проигрывал в «Марио». Следовало говорить, что я «потерял 1 из своих шансов на успех». @zaqhavok
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Я должен был всегда приходить домой до захода солнца. Каждый день я возвращался из школы в одно и то же время, но зимой у меня начинались проблемы. @greenpineapple
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Родители говорили: «Никогда не смотри на людей, когда они за рулем, иначе они достанут ружье и пристрелят тебя». Это, конечно, хорошее правило, потому что оно не дает детям пялиться на других, но пугать такими вещами ребенка... @Lawfully_Good_Gamer
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Мне не разрешали смотреть «Покемонов», потому что они, оказывается, «учили эволюции». Ха-ха. @tacoflavoredkisses94
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Мой папа написал целый мануал по своим правилам. Самое бессмысленное из них: «Ты должен рвать хлеб руками, потому что его нельзя резать ножом». @season1984
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Мое детство прошло в 80-х годах в сельской местности. Когда мы, 12-летние дети, возвращались домой из леса с винтовками и дробовиками наперевес после школы, это было вполне нормальным. Но вот на скейтбордах кататься было категорически запрещено.
Огнестрельное оружие в лесу — ок. Скейтбордисты — не ок. @Goofalo
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Соль в нашем доме была только для гостей. Использование специй было неприемлемым и воспринималось как величайшее оскорбление мамы и папы, хотя готовили они просто ужасно. @Ticliff
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Родители не разрешали нам есть масло до 13 лет. Только маргарин. Они говорили: «Дети не оценят масло, и покупать его слишком дорого. Зачем, если они все равно не понимают разницы?» @allenahansen
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Мне нельзя было переходить ни одну улицу вплоть до средней школы. Поэтому все, с кем я дружил, жили со мной в одном квартале. @deleted
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Нам разрешали смотреть фильмы про Фредди Крюгера, но про Джейсона — никогда. Мама считала, что серия фильмов «Пятница, 13-е» была сатанинской, а «Кошмар на улице Вязов» — просто развлекательное кино. @Joe434
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Я бы сказала, что у меня целый список...
— Я не могла закрывать дверь в свою комнату. Никогда.
— Роутер отключали в 11 утра по будням.
— Мне запрещалось ходить в гости к друзьям, если мои родители не были лично знакомы с родителями друзей.
— Никакой электроники в моей комнате. Включая ноутбук, с помощью которого я могла бы делать домашнее задание.
— Раз в неделю (в случайное время и случайный день) родители забирали мой телефон, чтобы разблокировать его и устроить досмотр.
— Никаких свиданий. Без исключений.
И я должна сказать, что у этих правил был 1 плюс: они сделали меня очень хитрым ребенком. @crimsonkaleidoscope
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Однажды родители посадили меня под домашний арест на 2 года за плохую оценку. Они убрали из моей комнаты все, кроме кровати, и запретили мне общаться с друзьями. Полтора года спустя я спросил, закончилось ли мое наказание, и в этот момент они поняли, что забыли, за что я наказан. Но они все равно отказались меня выпускать, потому что я, «должно быть, сделал что-то плохое, раз уж меня наказали». А еще они заставляли меня ложиться спать в 8 вечера. Даже в старшей школе. @SpitefulNoodle
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У меня есть друг, которому не разрешают выходить из дома, если «он уже слишком повеселился в эти выходные». Единственная причина этого запрета в том, что родители думают, что он станет испорченным, если ему будет слишком весело и он не будет знать, что такое работа. Он только учится в колледже. @Nilocallen
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Мне нельзя было играть в Lego. Мне никогда его не покупали, а все потому, что этот конструктор были у моих кузенов и однажды моя бабушка наступила на одну из деталей. @Marinaisgo
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У меня были очень набожные и странные родители. Например, мне нельзя было слушать хеви-метал, а еще никакого Гарри Поттера, потому что это все от сатаны. И никаких игр в Dungeons & Dragons или Magic: The Gathering, потому что это все оттуда же. @crimson_hobo
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Мне никогда не разрешали добавлять сахар в чай. Мама говорила, что когда я попаду в тюрьму, там мне сахара не дадут, и это сделает мое заключение еще более тяжелым. Спасибо, что верила в меня, мама. @Griff-Man17
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Я должен был пережевывать еду 50 раз, прежде чем проглотить. Это сложнее, чем кажется. Поедание супа вообще было кошмаром. @Grounded5am
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Мама запрещала мне ходить в компьютерные кафе, чтобы поиграть в видеоигры с братом, который был старше меня всего на год (ему было 10, а мне 9). И вот мне исполнилось 10, и я все еще не могу туда ходить. Эй, мам! Я физически никогда не смогу стать старше своего брата! @edz0603
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Мне запрещали смотреть по ТВ что угодно, что было связано с магией и колдовством. Мне не разрешали говорить слово «черт», потому что из-за него можно попасть в ад. А с 9 до 12 лет мне вообще нельзя было смотреть телевизор, потому что моя (крайне строгая) мама смотрела по нему «Стартрек». @deleted
А что вам запрещали родители в детстве?
Фото на превью SpitefulNoodle / reddit