Пользователи сети рассказали о сумасшедших запретах и правилах, которые придумывали их родители

У меня есть друг, которому не разрешают выходить из дома, если «он уже слишком повеселился в эти выходные». Единственная причина этого запрета в том, что родители думают, что он станет испорченным, если ему будет слишком весело и он не будет знать, что такое работа. Он только учится в колледже. @Nilocallen

Мне нельзя было играть в Lego. Мне никогда его не покупали, а все потому, что этот конструктор были у моих кузенов и однажды моя бабушка наступила на одну из деталей. @Marinaisgo

У меня были очень набожные и странные родители. Например, мне нельзя было слушать хеви-метал, а еще никакого Гарри Поттера, потому что это все от сатаны. И никаких игр в Dungeons & Dragons или Magic: The Gathering, потому что это все оттуда же. @crimson_hobo

Мне никогда не разрешали добавлять сахар в чай. Мама говорила, что когда я попаду в тюрьму, там мне сахара не дадут, и это сделает мое заключение еще более тяжелым. Спасибо, что верила в меня, мама. @Griff-Man17

Я должен был пережевывать еду 50 раз, прежде чем проглотить. Это сложнее, чем кажется. Поедание супа вообще было кошмаром. @Grounded5am

Мама запрещала мне ходить в компьютерные кафе, чтобы поиграть в видеоигры с братом, который был старше меня всего на год (ему было 10, а мне 9). И вот мне исполнилось 10, и я все еще не могу туда ходить. Эй, мам! Я физически никогда не смогу стать старше своего брата! @edz0603