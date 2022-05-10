20+ человек, которые делают настолько крутые украшения, что обзавидоваться можно

Создавать украшения можно из чего угодно: из дерева, металла, ниток, бисера или стекла. Именно золотые руки и фантазия автора способны превратить кусок практически любого материала в маленькое произведение искусства.

Мы в AdMe.ru уверены, что в мире полно крутых мастеров по рукоделию, чьи работы заслуживают внимания наших читателей.

Брошь из бисера, вдохновленная картиной «Девушка с жемчужной сережкой»

«Я сделал серебряное кольцо „Взявшись за руки“»

Это настолько круто, что у меня челюсть отвисла! © purposebuiltco / Reddit

«Некоторые из моих последних работ: брошки и кулоны»

У тебя есть фантазия, вкус, стиль и изюминка. Твои изделия — это эталон бижутерии. Тебя поставят повыше Фаберже, если перейдешь на драгоценные материалы и не потеряешь чувства меры. © Dr.0 / Pikabu

«Сделала подвеску в виде винтажного радиоприемника из проволоки и камней»

«Я создала серьги из настоящих засушенных лютиков»

«Крутить французские узелки — особый вид медитации»

«Я сделала космические кольца!»

«В последнее время я только и делаю змей. Это колье из бисера»

Я в обмороке! От зависти. Я так не умею, увы. © LadyCactus / Pikabu

«Браслет с малиной из полимерной глины»

Кольцо с лисичкой

«Ягоды — мое любимое направление в лэмпворке. Это розовая смородина. Тут 3 оттенка стекла и 2 оттенка эмалей — все это ручная работа в пламени горелки»

Лэмпворк — техника художественной обработки стекла в пламени горелки. — Прим. AdMe.ru.

«Делаем с супругой украшения из дерева и эпоксидной смолы»

«В 28 лет я поняла, что у меня нет никакого хобби. Решила это изменить. Стала вышивать брошки из бисера»

«Все это занятие мне приносит такое удовольствие, что я растворяюсь в процессе, и иногда сложно остановиться и переключиться на дела».

«Волшебный фарфоровый кулон с единорогом, который я смастерила. Надеюсь, он сделал ваш день лучше!»

«Между житейскими заботами находится время и для любимого хобби. Это брошки, вышитые гладью»

«С особым удовольствием работаю с аметистом»

«Сделал вот такой красочный кулон из всех деревяшек, что были у меня в наличии»

«Работаю в мастерской и занимаюсь гальванопластикой⁠⁠ (покрываю металлом различные объекты). И вот какую красоту мы с мастером творим»

Броши из полимерной глины «Цитрусовые губки»

«Я всегда восхищалась украшениями ручной работы и, как сорока, скупала их в огромном количестве. А год назад я начала делать их сама из серебра и камней»

«Искала я себя долго. Пробовала разные материалы. В итоге поиски привели меня к такой витражной технике»

«Все говорили: „Хватит дурью маяться и проволоку переводить!“ Но я ж упертая. Мой прогресс за 2 года. Горжусь!»