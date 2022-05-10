20+ человек, которые делают настолько крутые украшения, что обзавидоваться можно
Создавать украшения можно из чего угодно: из дерева, металла, ниток, бисера или стекла. Именно золотые руки и фантазия автора способны превратить кусок практически любого материала в маленькое произведение искусства.
Мы в AdMe.ru уверены, что в мире полно крутых мастеров по рукоделию, чьи работы заслуживают внимания наших читателей.
Брошь из бисера, вдохновленная картиной «Девушка с жемчужной сережкой»
«Я сделал серебряное кольцо „Взявшись за руки“»
- Это настолько круто, что у меня челюсть отвисла! © purposebuiltco / Reddit
«Некоторые из моих последних работ: брошки и кулоны»
- У тебя есть фантазия, вкус, стиль и изюминка. Твои изделия — это эталон бижутерии. Тебя поставят повыше Фаберже, если перейдешь на драгоценные материалы и не потеряешь чувства меры. © Dr.0 / Pikabu
«Сделала подвеску в виде винтажного радиоприемника из проволоки и камней»
«Я создала серьги из настоящих засушенных лютиков»
«Крутить французские узелки — особый вид медитации»
«Я сделала космические кольца!»
«В последнее время я только и делаю змей. Это колье из бисера»
- Я в обмороке! От зависти. Я так не умею, увы. © LadyCactus / Pikabu
«Браслет с малиной из полимерной глины»
Кольцо с лисичкой
«Ягоды — мое любимое направление в лэмпворке. Это розовая смородина. Тут 3 оттенка стекла и 2 оттенка эмалей — все это ручная работа в пламени горелки»
Лэмпворк — техника художественной обработки стекла в пламени горелки. — Прим. AdMe.ru.
«Делаем с супругой украшения из дерева и эпоксидной смолы»
«В 28 лет я поняла, что у меня нет никакого хобби. Решила это изменить. Стала вышивать брошки из бисера»
«Все это занятие мне приносит такое удовольствие, что я растворяюсь в процессе, и иногда сложно остановиться и переключиться на дела».
«Волшебный фарфоровый кулон с единорогом, который я смастерила. Надеюсь, он сделал ваш день лучше!»
«Между житейскими заботами находится время и для любимого хобби. Это брошки, вышитые гладью»
«С особым удовольствием работаю с аметистом»
«Сделал вот такой красочный кулон из всех деревяшек, что были у меня в наличии»
«Работаю в мастерской и занимаюсь гальванопластикой (покрываю металлом различные объекты). И вот какую красоту мы с мастером творим»
Броши из полимерной глины «Цитрусовые губки»
«Я всегда восхищалась украшениями ручной работы и, как сорока, скупала их в огромном количестве. А год назад я начала делать их сама из серебра и камней»
«Искала я себя долго. Пробовала разные материалы. В итоге поиски привели меня к такой витражной технике»
«Все говорили: „Хватит дурью маяться и проволоку переводить!“ Но я ж упертая. Мой прогресс за 2 года. Горжусь!»
А какую красоту своими руками создаете вы?
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые делают настолько крутые украшения, что обзавидоваться можно
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