20+ роскошных предметов, которым самое место в семейной сокровищнице

Наверное, у многих в закромах хранятся такие реликвии: обручальные кольца, старинные украшения, а может, просто памятные вещи, которые передаются из поколения в поколение. Как правило, происхождение этих предметов не вызывает особых вопросов, но бывает и так, что историю их возникновения не знают даже сами домочадцы. И тогда расследование семейных тайн превращается в увлекательное приключение. Советуем вам почаще заглядывать в заветную шкатулку с фамильными артефактами. Быть может, вы буквально сидите на куче сокровищ.

Мы в АdMe.ru поддерживаем тех, кто с трепетом относится к вещам, доставшимся по наследству от бабушек и дедушек. А в бонусе докажем, что настоящую жемчужину можно отыскать даже в куче металлолома.

«Обручальные кольца моих родителей, изготовленные в 1966 году»

«Старинное коралловое кольцо, которое досталось мне по наследству»

«Мое винтажное обручальное кольцо 1950-х годов»

«Унаследовала это кольцо от своей тети. Оно сделано из старой монеты»

«Этот старый телефон висел у нас дома и был подключен к мастерской отца. По нему можно было звонить папе в обед»

«60 лет спустя я повесил его в своем доме. О, как бы мне хотелось, чтобы на другом конце провода был папа».

«Мой прапрадед по отцовской линии Гарри сделал предложение и подарил это кольцо прабабушке Эдит. В нем 5 опалов. Я унаследовал его в 1990 году»

«Булавка и серьги моей прабабушки, которая много путешествовала. Никто в моей семье ничего о них не знает. Есть идеи, откуда они?»

Это орден Милосердия Османской империи. © Skybreak / Reddit

«Когда воры грабили нашу квартиру, к счастью, они не заметили это сокровище, которое мне досталось от бабушки»

«Вещь моей бабушки. Кто-нибудь может подсказать происхождение?»

Мне кажется, это скандинавская или англосаксонская репродукция распятия X века. © b_Eridanus / Reddit

«У меня недавно была помолвка, и теперь я ношу платиновое кольцо с бриллиантом, унаследованное от моей бабушки. Она была замужем 4 раза»

«Это кольцо подарила мне бабушка. Думаю, его привез дедушка из своих приключений в морском флоте. Оно сделано из золота 22 карат и крашеной эмали, изготовлено в Испании в 40-х или 50-х годах»

«Мой жених сделал мне предложение и подарил сразу 3 семейных кольца, которые невероятно важны для нас. Мы даже рассматривали вариант сделать одно кольцо из этих трех»

«Старинный крошечный словарь моего деда»

«Старые деревянные шахматы достались мне в наследство от бабушки и дедушки. Мои дети учились играть в них»

«Это кольцо подарила мне сегодня моя бабушка. Оно принадлежало ее маме»

«Сделала тиару из бус своей любимой бабушки»

«Сегодня на полке нашел вот такую книжку. Обратил на нее внимание, потому что размерами и степенью потрепанности она сильно отличалась от всех остальных»

«Откуда она у нас дома, я вообще без понятия. Оказалось, что это 3-й том словаря французского языка, который был издан в 1873 году. 144 года книге!»

«Эта красивая вышитая бисером сумочка принадлежала бабушке моей соседки. Можно предположить, что это кошелек конца 1800-х — начала 1900-х годов. К нему на цепочке прикреплено карманное зеркало»

«У меня есть потрясающее кольцо из Ирландии с сапфиром и бриллиантом Викторианской эпохи»

«Унаследовал от дедушки крутой перстень»

«Это хранилось в шкатулке с драгоценностями моей семьи более 30 лет. Посередине гравировка FCB, а сзади — крепление в виде винта с гайкой»

Это похоже на булавку, которую крепили на лацкан члены ложи рыцарей Пифия. © scrumplic / Reddit

«Бабушкины стеклянные бусины Mardi Gras 1960-х годов. На некоторых есть бирка: „Сделано в Чехословакии“»

«Серьги моей матери»

«Я нашла эту серьгу в шкатулке для драгоценностей своей прабабушки»

«Это кольцо в моей семье передавалось из поколения в поколение»

«У меня есть антикварное обручальное кольцо, которое принадлежало прабабушке моего мужа»

Бонус № 1: «А все говорят, что деревня плохо живет! Зашел в скупку чермета, купил чайник»

«Полез в интернет, нашел такой же экземпляр в идеальном состоянии. Он стоит аж ₽ 90 тыс. Это же не каждый олигарх позволит себе такой чайник выкинуть в утиль, а простой сельчанин может».

Бонус № 2: радости металлоприемки

«На фото, встречайте: колокол где-то начала ХХ века; керосиновая лампа, сделанная в Англии; латунный подсвечник, скорее всего тоже начала ХХ века, и статуэтка пионеров».