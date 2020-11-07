20+ родственников, чьи эксцентричные выходки стали семейной легендой

Пришел я как-то в гости к своей тете, у которой 4 длинношерстных шикарных кота. Так как пришел я в момент, когда холода уже наступили, а отопление еще не дали, в доме было зверски холодно, и я был не очень удивлен, что коты ходят в одежде. Но уж больно идеально эта одежда подходила к их же окрасу шерсти... Спросил у тети, как она смогла так подобрать одежду для котов. «Так это их же шерсть! Я их вычесывала, шерсти от них много, думаю, чего добру пропадать? И сделала из их же шерсти им одежду на такие вот холодные времена. Идеально им подходит, еще и натуральный продукт, считай!» Это что-то на грани сумасшествия и гениальности. © «Палата № 6» / Vk