20+ родственников, чьи эксцентричные выходки стали семейной легендой
В художественном фильме «Неадекватные люди» есть интересный диалог:
— Она мнению друзей доверяет больше, чем мнению собственной матери!
— Ну так и должно быть. Потому что родителей не выбирают, а друзей выбирают.
И верно: родных мы не выбираем. Зато можем выбрать, как относиться к их эксцентричным выходкам — со злостью или здоровым юмором.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что чувство юмора позволяет справляться с любыми сложностями, а потому с радостью прочли истории людей, которых забавляет поведение странных родственников. Да-да, поверьте, у них такие родные, что теща из анекдотов на их фоне покажется святой.
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Незадолго до 1 сентября позвонила мне моя тетка, у нее правнук в 1-й класс в этом году идет, мол, у твоего сына такой ранец был хороший, нам бы пригодился. У меня сын институт оканчивает, какой ранец? Думаю, может, запамятовала, как-никак, 90 лет. Нет, все помнит, но очень удивлена и расстроена была моей безалаберностью: такой я ранец хороший не сохранила. © TrianoRivera / Pikabu
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Мой дядя очень любит собирать грибы, из которых тетя делает вкусные заготовки. Когда он находит грибное место и слышит, что рядом бродят другие грибники, он начинает хрюкать, чтобы грибные конкуренты, опасаясь кабанов, которые не редкость в тех лесах, уходили подальше. А дядя спокойно наслаждается своей «тихой охотой». © «Подслушано» / Vk
«Мой брат не смог найти туалетную бумагу, поэтому взял этот бумажный рулон и разрезал его пополам».
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Недавно моя бабушка освоила интернет. Ее, конечно же, сразу зарегистрировали в социальных сетях, и тут понеслось... Чуть ли не каждодневная смена аватарки, игры, в которые она играет до глубокой ночи. Когда я приезжаю к ней в гости, вместо накрытого стола, как раньше, она встречает меня словами: «Помоги пройти уровень». © «Подслушано» / VK
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Теща попросила меня зайти и забрать ее пылесос из дома моей невестки, а потом принести его ей. Казалось бы, что сложного в просьбе? А то, что невестка живет в 160 км от моего дома, а теща и вовсе в 800 км. Сначала мне показалось, что она шутит, но нет, она говорила серьезно и была очень расстроена, что я отказываюсь проехать в общей сложности почти 2 000 км, чтобы привезти ей пылесос. После этого она не разговаривала со мной как минимум 2 месяца. Ну что ж. © Mickie McCord / Quora
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Зимним морозным утром в детский сад прибежала веселая девчонка. Одной рукой она придерживала сползающую на лоб шапку, а второй тянула за собой санки.
— Здравствуйте! — задорно крикнула она. — Я вам сестренку в детский сад привезла!
— А где же она? — удивилась воспитательница.
Девочка обернулась, посмотрела на пустые санки, поправила непослушную шапку и, на секунду задумавшись, ответила:
— Наверное, выпала по дороге! Сейчас найду и привезу!
Так же весело вприпрыжку она побежала обратно по дороге к дому, внимательно смотря по сторонам. Младшая сестра все это время тихо лежала в сугробе. Когда ты самая младшая в семье, поневоле станешь философом. © smile2 / Pikabu
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А моя (заметьте, уже бывшая) свекровь подарила нам с женой «подарок» в размере $ 20 000 в качестве первоначального взноса за дом. Но заставила меня подписать соглашение, согласно которому в случае развода я обязался вернуть ей эти деньги. © Michael Vinson / Quora
«Сказал своему младшему брату прекратить бросать свой контроллер. 5 минут спустя я слышу хлопок и вижу, как он плачет. А телевизор выглядит вот так».
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Отмечали праздник всей своей большой семьей. Дядя решил устроить салют... возле тюков сена. Все было бы ничего, будь это фейерверк поменьше, но нет. Этому человеку захотелось связать несколько фейерверков среднего размера и поджечь их бенгальским огнем. Я уверен, что вы догадываетесь, чем закончилась та ночь. Подсказка: если вы подумали о рассерженной родне, сожженном сене и бригаде пожарных, то вы правы. © PrincessMaruchan / Reddit
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Коллега рассказывал о своем тесте. Пришел на обед, жена тарелку супа ему налила и начала заниматься своими делами. Обед заканчивается, муж собирается на работу.
— Илюша, а ты чего ничего не поел?
— А ты мне ложку не дала!
И ушел на работу, хлопнув дверью. © alec2080 / Pikabu
«Моя бабушка вела дневник просмотренных ею фильмов и ставила им оценки. Это был ее дневник за 1942 год».
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Пришел я как-то в гости к своей тете, у которой 4 длинношерстных шикарных кота. Так как пришел я в момент, когда холода уже наступили, а отопление еще не дали, в доме было зверски холодно, и я был не очень удивлен, что коты ходят в одежде. Но уж больно идеально эта одежда подходила к их же окрасу шерсти... Спросил у тети, как она смогла так подобрать одежду для котов. «Так это их же шерсть! Я их вычесывала, шерсти от них много, думаю, чего добру пропадать? И сделала из их же шерсти им одежду на такие вот холодные времена. Идеально им подходит, еще и натуральный продукт, считай!» Это что-то на грани сумасшествия и гениальности. © «Палата № 6» / Vk
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Я была подростком и рассказывала дедушке, что скоро выпускной. И тут он вспомнил свой выпускной, а потом рассказал «страшную историю» о том, как нашу бабушку с ее выпускного похитил какой-то хулиган. И тут бабуля кричит из другой комнаты: «О, это же был ты!» А дедушка просто тихонько усмехнулся. © DivinelyMinely / Reddit
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Однажды мой отец взял рацию моего брата и убедил нас и с десяток детей в округе, что мы уловили сигнал от самолета, который терпит крушение. Целый час мы бегали взад и вперед по улицам, глядя на небо, и прислушивались, как «пилот» пытается связаться с кем-нибудь или зовет на помощь. Окна были открыты, так что в конце концов мы услышали, как он смеется над нами. © ittakesonetoknowwon / Reddit
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У моей тети была самая большая сумочка, которую я когда-либо видела. Можно было подумать, что она собирается отправиться в поход по континенту с таким-то количеством вещей. Все, что могло понадобиться, точно было там. Лейкопластырь? Нет проблем. Смесь для шоколадного торта? Поверьте, она тут. Дорожные шахматы? Конечно! Альбом группы, играющей народную музыку? Секундочку, он где-то здесь... © Mary Bobbalucci / Quora
«Сначала может показаться, что моя тетя приторговывает органами на черном рынке, но нет, это всего лишь ее шапка».
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Папа так сильно опекал меня, что, когда я собиралась на вечеринку, готовил мне вкусный ужин. Обязательно с чесночком. Не прошло и года, как я поняла, что, вероятно, пахну чесноком на всех школьных вечеринках! Я поругалась с ним по этому поводу, а он улыбнулся, сказав: «Было интересно, когда же до тебя дойдет». Да, кажется, я не слишком сообразительна. © Ladyanneboleyn / Reddit
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Однажды моя тетя наблюдала в замочную скважину за ссорой соседей в подъезде. И ей продуло глаз. Ходила потом с опухшим лицом. Вот она, цена любопытства. © «Подслушано» / VK
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У деда довольно странное чувство юмора. Однажды он ждал приема в больнице, а мимо шла худенькая, как тростинка, девушка. Так демонстративно шла, покачивая бедрами, чтобы все обратили на нее внимание. И тут он громко выдал: «Эта больница вообще не внушает мне доверия, у них даже из морга сбегают скелеты!» © alltherobots / Reddit
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Мой двоюродный брат не стригся 2 года. К тому же он никогда не бреется, но не может отрастить бороду, у него просто щетина. Он обычно подпиливает ногти, делая их острыми, чтобы использовать их как медиаторы. Единственная причина, по которой он не делает этого сейчас, состоит в том, что он больше не играет на гитаре. А еще он шипит на людей, когда с ними не согласен. © nah-bra-nah / Reddit
«Дедушка обнаружил, что он может причесываться пылесосом».
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Свекор и свекровь моей сестры дарили им одну и ту же серебристую «девятку». В первый раз на свадьбу, потом забрали за «плохое поведение», после была годовщина, рождение первенца, юбилей. Гости уже даже не смеялись. В итоге «молодые» ее продали и купили иномарку. А свекор и свекровь поздравили их с покупкой и совершенно серьезно предложили переписать новую машину на них: мол, молодые, глупые, непонятно, что с ней сделаете, а вот они-то беречь будут ее, за всех сразу, да и честно так будет, ведь машину купили взамен их «девятки»... Тут уже моя сестра не выдержала: «Хотите за наш счет нам вечный подарок дарить?» Свекры очень обиделись: думали, невестка нормальная, а она вон какая, меркантильная. © Buka9 / Pikabu
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Однажды мой папа буквально отнял у младенца конфету: 2-летний мальчик поднял леденец на палочке, и мой отец взял его да пошел. Когда отошли достаточно далеко, до него дошло, что малец, вероятно, просто хотел его показать. © RekNepZ / Reddit
А кто из ваших родственников самый эксцентричный?