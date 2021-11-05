20+ родственников, которые щедро добавят остроты любой семейной истории

Практически каждый из нас не раз влипал в неловкие или странные истории, связанные с родственниками. Удивить, обидеть или заставить краснеть перед другими могут не только родители или дети, но и племянники, тещи с тестями, свекрови со свекрами. И после этого приходится еще и пытаться сгладить ситуацию или посмотреть на нее с юмором, чтобы не расстроить семейные связи.

Мы в AdMe.ru верим, что герои этой статьи точно не держат ни на кого зла, ведь они смогли поделиться своими фото и историями со всем интернетом и получили поддержку.

«Теща поставила рисоварку в духовку и никому не сказала!»

Иногда помощь в уборке потом превращается в квест по поиску вещей

«Теща купила жене одеяло из Китая. Собака для сравнения...»

Лайфхак для надоедливых родственников

Родственники живут через дорогу, поэтому регулярно напрашиваются в гости по праздникам и просто так. Объяснить, что почти каждый день встречаться и готовить на 5 человек нам не хочется, никак не получается! Недавно был праздник, и мы с мужем придумали хитрость: позвонили им рано, сказали, что придем к ним через час «на чай». Перед выходом из дома позвонили. Нам ответили, что они уже в машине и уезжают на целый день. © Подслушано / Ideer

«Сегодня привезли новый диван. Тесть решил первым протестировать его...»

«Брат приглядывал за котом, и я попросила прислать новые фото. Вот что я получила»

Когда тайное становится явным, пусть даже через много лет

У моей сестры проблемы с дикцией. Когда я была маленькой, она вечером накручивала волосы на деревянные бигуди и спала с ними. На мой вопрос: «Зачем такие мучения?» — ответ был всегда один: «КРЫСОПАТРАБУДЖЕРС!» Я с видом знатока не приставала с дальнейшими вопросами. Потом часто говорила это заклинание с важным видом подружкам со двора. Только спустя 15 лет поняла, что это была фраза «Красота требует жертв!». Долго смеялись, когда сестра расшифровала это магическое заклинание. © Подслушано / Ideer

«Муж уехал на корпоратив за город на 2 дня. Дежурно попросила его присылать фотки с поездки...»

«Приехал в гости к теще и тестю на обед. И вот что они подали к столу...»

Никому нельзя доверять свой холодильник без должных инструкций

Брат уезжал в командировку и сказал доедать все, что в холодильнике, а что испортилось — выбрасывать. На следующий день нашел там бутылку из-под йогурта с давно истекшим сроком, через которую просвечивалась бурая масса. Я, не открывая, выбросил ее. По приезде домой брат спросил, как на вкус малиновое варенье, которое теща налила в белую бутылку из-под йогурта... © Подслушано / Ideer

«Хотел сделать пиццу и поставил тесто настаиваться в духовке. Теща решила, что неплохо было бы испечь пирог, и вот что случилось с моим тестом»

Иногда логику родных практически невозможно понять

Делаем ремонт в квартире у мамы, купили новую бытовую технику, в том числе и пылесос. Новый пылесос стоит уже месяц нетронутый, потому что старые ковры маме пылесосить им жалко! Едем за новыми коврами — не могу смотреть, как этот мощный красавец стоит без дела. © Подслушано / Ideer

«Экран телефона моего свекра. Он просто отказывается ремонтировать его или покупать новый. Хоть у него и есть аппарат на замену, он бережет его „для лучших времен“»

Как же сложно родственникам хоть иногда фильтровать свой юмор

Мои тесть и теща — люди весьма габаритные. И на одном из семейных застолий теща отказалась есть предложенное блюдо, сказав, что худеет. На что тесть между делом отметил: «Мадам! С вашей комплекцией похудеть на 5 кг равносильно тому, что получить скидку в $ 5 при покупке парохода». © Подслушано / Ideer

«Моя сестра оформляла свой проект и нецелесообразно потратила целую кучу новой бумаги!»

Когда максимально упрощаешь себе жизнь

«Как мой ребенок украсил елку моей свекрови»

«Вот как свекровь „убрала“ печенье, которое мы оставили остывать»

«Вот как моя племянница ест бутерброды, даже если обрезать все корочки»

Это уже стало семейной традицией

«Теща купила коту домик, но что-то пошло не так...»