20 родительских способов накормить ребенка, которые без находчивости рассыпались бы в пух и прах

Многие родители не понаслышке знают, как порой бывает трудно уговорить ребенка покушать, особенно если это касается не сладостей, а обычной еды. «Ложечка за маму и за папу» — один из многочисленных способов завлечь чадо за стол. Однако некоторым мамам и папам удалось изменить отношение «нехочухи» к приему пищи нестандартным способом — визуальной подачей.

Мы в AdMe.ru склонны считать, что дети могут даже попросить добавки, если креативно подойти к вопросу приготовления еды. Некоторые пользователи сети рассказали о своем опыте. А в конце статьи вас ждет небольшой бонус с «самым простым» рецептом каши из лапши.

1. «Раньше наша 3-хлетняя дочь очень плохо ела кашу. Теперь мы стали варить ей кашу из топора. Съедает с удовольствием»

2. Для детей сегодня утром яичница в хлебе

3. Вот такие маленькие гурманы

Вот как понять детей? Готовила сырники круглые. Дочка плевалась и говорила: «Фу-у-у, не буду». Сегодня сделала творожные палочки. Все одно и то же, только некруглые. Теперь ребенок ходит по квартире и кричит: «Вкуснее я еще не ела». © Ivelios23 / Pikabu

4. Все названия блюд защищены авторским правом. Корова-королева Туту

5. Пицца в чугунных сковородках. По одной на каждого члена семьи

6. Неожиданное открытие

У знакомой приходит как-то ребенок из садика и рассказывает маме:

— Мама, нам сегодня ТАКОЕ давали на обед! Оно ОЧЕНЬ вкусное!

— А на что похоже?

— Ни на что не похоже!

— И как же оно называется?

— Мама, мне сказали, что это называется СОСИСКА! © biggesthedgehog / Pikabu

7. «Я скромно представляю обед для моих детей. Сосиска в виде кальмаров, крекеры-рыбки со вкусом пиццы, голубые чесночные спагетти и нарезанные томаты»

Это действительно мило. Вы очень хороший родитель, если вкладываете столько усилий в приготовление еды для своего ребенка. © u-Wot-Brother / Reddit

8. «Блинная идея на Пасху. Несколько лет назад я сделал такое для своих детей. Им очень понравилось»

9. Когда ты голоден

Гуляли с подругой. Ей звонит младший брат (12 лет) и спрашивает, как варить пельмени. Она: «Закипит вода, посоли, брось пельмени, пусть покипят немного, всплывут, вытащи, смажь маслом и кушай».

Рассказывает она на следующий день: «Он воду поставил, вода закипела, посолил, закинул пельмени — не кипит, вытащил пельмени, подождал. Закипела. Кинул пельмени — не кипит, вытащил пельмени... Так несколько раз. Когда они стали разваливаться от такого с ними обращения, он кинул в миску пельмени, сверху полбанки тушенки, и так скушал. Вкусно или нет, он не понял, так как был очень голоден». © potsemik / Pikabu

10. «Дети остались со мной на праздничные выходные. Я сделал лицо клоуна на завтрак»

11. Сегодня детский ланч выглядит так: рис, индейка, тамагояки и овощи

12. Хочу то — не знаю что

5-летний ребенок: «Я голоден».

Я: *перечисляю 100 различных вариантов того, что она могла бы съесть*

5-летний ребенок: «Что-нибудь еще?» © XplodingUnicorn / Twitter

13. «Спанчбоб-сэндвичи для мои детей»

14. «Жена сделала их для нашего ребенка в первый день в школе»

15. «Приготовлено для моих деток на завтрак»

16. Ожидание и реальность

Я в 2015 году: «Мой ребенок никогда не будет привередлив в еде. Он будет есть то же, что и мы».

Я сейчас: «Ха-ха!» © JewelStaite / Twitter

17. «Добавьте посыпку к блинам во время приготовления, чтобы сделать веселое угощение. Мои дети всегда получают радужные блины на день рождения»

18. «Жена ушла, поэтому я отвечал за приготовление ужина для детей»

19. «Жена приготовила классный ужин для детей»

Бонус: секретная каша из лапши

Мои дети ели все. А вот соседская девочка Юля не ела ничего. Ей и рыбки-семужки, и икорки, и яйца-сливки-сметану-кур из деревни, клубничку парниковую, ни лаской, ни угрозами — лизнет что-то брезгливо и все. А тут как-то вышло, запросили мои дети молочной лапши. И только это я лапшу в молоко закинула — пришла другая соседка. Мы во дворе и залялякались. Вспомнила про лапшу, домой бегом, а в лапше ложка стоит. И мелкие уже зубами клацают, есть им подавай. Юля усаживается за стол вместе с моими. Ну что, масла, сахара в кашу из лапши — и все съели, да с добавкой. И Юля уплетала за двоих. Ой, на здоровье.

А наутро прибежала спозаранку Юлина мама: «А ну колись, что ты за кашу такую сварила из лапши? Юлька с утра просит — свари да свари. В кои-то веки! А как варить?»

Да просто варить: «Ставь на огонь, кидай лапшу и приходи ко мне трындеть минут на тридцать. Вот вам и будет каша из лапши». © Akatcia / Pikabu