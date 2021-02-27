20 родительниц, которые просто провоцируют своих детей постоянно говорить: «Ну ма-а-ам!»
Сложно переоценить роль мам в нашей жизни. И даже если порой их беспокойство по поводу того, надели ли мы шапку, сытно ли пообедали и хорошие ли оценки получили, кажется нам навязчивым, мы все равно понимаем, что это знак любви. Но иногда просто невозможно не сказать: «Ну ма-а-ам!»
Мы в AdMe.ru с восторгом относимся и к мамам, у которых есть чувство юмора, и к их детям, способным по достоинству его оценить. Оказывается, в сети есть много примеров того, какими трогательными могут быть отношения мам и детей.
«Кто-нибудь, помогите! Мама открыла для себя онлайн-шопинг»
Для таких гостей и придумали книгу жалоб
«Мама — менеджер в гольф-клубе. Она все еще присматривает за мной. Мне 35»
«Привет, Тыквочка. Желаю хорошо провести время! Мама любит тебя».
Любовь иногда принимает странные формы
«Мама спросила, какой торт я хочу на день рождения, и я ответил: „Морковный“. Что ж, я получил именно то, что заказывал»
Холод не повод пропускать школу
«Мама всегда съедает шоколад, а вот это кладет обратно в морозилку»
Никто не умеет мотивировать лучше
«У нас много кабелей для зарядки, но мама решила использовать именно этот»
Да, книга лучше
«Вот так моя мама носит с собой на работу борщ. Нет, она не вампир»
Сколько бы лет тебе ни было, оценки — это всегда важно
«Моя мама не пускает меня за компьютер. Сама играет...»
«Мама придумала, как научить моего младшего брата печатать слепым методом»
Не все, что нравится нам, приводит в восторг родителей
«Я пропустил несколько звонков от мамы, так как был занят на операции. И тут получаю сообщение из регистратуры»
«Амир, звонила ваша мама. Сказала, что на улице снежно, поэтому вам нужно надеть куртку».
«Ну пожалуйста, можно я не поеду развлекаться?»
«Мама выбирала платье для моей свадьбы и решила, что это прекрасно!»
Не всем родителям нравятся их собственные советы
«Моя мама режет авокадо так»
Расскажите, какие забавные случаи были у вас с мамой.
Фото на превью spookidooki9 / Reddit
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