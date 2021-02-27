20 родительниц, которые просто провоцируют своих детей постоянно говорить: «Ну ма-а-ам!»

Сложно переоценить роль мам в нашей жизни. И даже если порой их беспокойство по поводу того, надели ли мы шапку, сытно ли пообедали и хорошие ли оценки получили, кажется нам навязчивым, мы все равно понимаем, что это знак любви. Но иногда просто невозможно не сказать: «Ну ма-а-ам!»

Мы в AdMe.ru с восторгом относимся и к мамам, у которых есть чувство юмора, и к их детям, способным по достоинству его оценить. Оказывается, в сети есть много примеров того, какими трогательными могут быть отношения мам и детей.

«Кто-нибудь, помогите! Мама открыла для себя онлайн-шопинг»

Для таких гостей и придумали книгу жалоб

«Мама — менеджер в гольф-клубе. Она все еще присматривает за мной. Мне 35»

«Привет, Тыквочка. Желаю хорошо провести время! Мама любит тебя».

Любовь иногда принимает странные формы

«Мама спросила, какой торт я хочу на день рождения, и я ответил: „Морковный“. Что ж, я получил именно то, что заказывал»

Холод не повод пропускать школу

«Мама всегда съедает шоколад, а вот это кладет обратно в морозилку»

Никто не умеет мотивировать лучше

«У нас много кабелей для зарядки, но мама решила использовать именно этот»

Да, книга лучше

«Вот так моя мама носит с собой на работу борщ. Нет, она не вампир»

Сколько бы лет тебе ни было, оценки — это всегда важно

«Моя мама не пускает меня за компьютер. Сама играет...»

«Мама придумала, как научить моего младшего брата печатать слепым методом»

Не все, что нравится нам, приводит в восторг родителей

«Я пропустил несколько звонков от мамы, так как был занят на операции. И тут получаю сообщение из регистратуры»

«Амир, звонила ваша мама. Сказала, что на улице снежно, поэтому вам нужно надеть куртку».

«Ну пожалуйста, можно я не поеду развлекаться?»

«Мама выбирала платье для моей свадьбы и решила, что это прекрасно!»

Не всем родителям нравятся их собственные советы

«Моя мама режет авокадо так»