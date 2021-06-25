20 родителей, которые явно познали дзен, и детскими шалостями их теперь не пронять

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Дети — очень раскрепощенные создания: они нестандартно мыслят, сыплют перлами, и все, к чему они прикасаются, можно сразу вычислить по отпечаткам. Когда малыши переворачивают дом вверх дном, главное — сохранять хладнокровие. А еще лучше — подключить чувство юмора. Тогда в памяти останутся положительные эмоции, а в семейном альбоме — веселые снимки.

Мы в AdMe.ru обожаем всей редакцией рассматривать фотографии, на которых пользователи сети запечатлели доказательства детской непосредственности.

«Сын был так взволнован, когда показывал мне шедевр, который он изобразил камнем на моей машине»

«В детстве я сделала эту прихватку для горячих сковородок и кастрюль. Проблема в том, что на ней есть пластиковые бусины»

«Ах, если бы был способ добраться до этих наггетсов проще, не разрывая пакет!»

«Даже не знаю, догадывается ли она, что я ее все еще вижу»

«Мой брат „замаскировал“ сломанный тюльпан помидоркой»

«На мгновение вышла из кухни, и дочь попыталась помочь мне приправить картошку»

«Годовалая племянница поотрывала клавиши от клавиатуры, пока меня не было дома»

«Да, это вилка в мороженом»

«Попросили сына не кусаться, и тогда он откусил кусок от моего платья»

«Бильярдный стол в доме моей сестры»

«Банан». «Яблоко».

«Какой-то мальчуган в парке бросил свои туфли на гриль, а потом еще топнул в негодовании ножкой, когда их достали»

«Я занимаюсь переездами. Ребенок клиента добрался до моей дрели»

«Сын сказал, что он покормил кошек»

«Моя дочь только что променяла целую шоколадную палочку на четвертинку. В остальном она очень сообразительная девочка»

Дети лучше всех знают, как надо правильно есть пиццу

«Вот к чему приводит необузданная детская энергия. Аплодисменты моим пятилеткам!»

«Оставила без присмотра на 15 минут»

Когда в хот-доге малышу нравится только булка с сыром

«Мама, да не волнуйся ты так! Мы ВСЕ исправили!»

«4-летний малыш решил помочь разложить туалетную бумагу. Хорошо хоть воду включить не догадался, а то было бы не до смеха»