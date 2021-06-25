20 родителей, которые явно познали дзен, и детскими шалостями их теперь не пронять
Дети — очень раскрепощенные создания: они нестандартно мыслят, сыплют перлами, и все, к чему они прикасаются, можно сразу вычислить по отпечаткам. Когда малыши переворачивают дом вверх дном, главное — сохранять хладнокровие. А еще лучше — подключить чувство юмора. Тогда в памяти останутся положительные эмоции, а в семейном альбоме — веселые снимки.
Мы в AdMe.ru обожаем всей редакцией рассматривать фотографии, на которых пользователи сети запечатлели доказательства детской непосредственности.
«Сын был так взволнован, когда показывал мне шедевр, который он изобразил камнем на моей машине»
«В детстве я сделала эту прихватку для горячих сковородок и кастрюль. Проблема в том, что на ней есть пластиковые бусины»
«Ах, если бы был способ добраться до этих наггетсов проще, не разрывая пакет!»
«Даже не знаю, догадывается ли она, что я ее все еще вижу»
«Мой брат „замаскировал“ сломанный тюльпан помидоркой»
«На мгновение вышла из кухни, и дочь попыталась помочь мне приправить картошку»
«Годовалая племянница поотрывала клавиши от клавиатуры, пока меня не было дома»
«Да, это вилка в мороженом»
«Попросили сына не кусаться, и тогда он откусил кусок от моего платья»
«Бильярдный стол в доме моей сестры»
«Банан». «Яблоко».
«Какой-то мальчуган в парке бросил свои туфли на гриль, а потом еще топнул в негодовании ножкой, когда их достали»
«Я занимаюсь переездами. Ребенок клиента добрался до моей дрели»
«Сын сказал, что он покормил кошек»
«Моя дочь только что променяла целую шоколадную палочку на четвертинку. В остальном она очень сообразительная девочка»
Дети лучше всех знают, как надо правильно есть пиццу
«Вот к чему приводит необузданная детская энергия. Аплодисменты моим пятилеткам!»
«Оставила без присмотра на 15 минут»
Когда в хот-доге малышу нравится только булка с сыром
«Мама, да не волнуйся ты так! Мы ВСЕ исправили!»
«4-летний малыш решил помочь разложить туалетную бумагу. Хорошо хоть воду включить не догадался, а то было бы не до смеха»
А какие самые выдающиеся проделки своих малышей помните вы?
Фото на превью OksDesign / Pikabu
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