20+ родителей, которые сделали такие крутые детские комнаты, что хочется снова стать ребенком ради жизни в одной из них

Родителям для долгожданного ребенка ничего не жаль: ни времени, ни бессонных ночей, ни усилий на то, чтобы сделать идеальную детскую комнату. Оно и понятно, обстановка важна для развития и взросления. Поэтому папы с мамами и стараются учесть пожелания и навести марафет в комнате, в которой их дети будут расти.

Мы в AdMe.ru посмотрели на некоторые детские комнаты и оказались под впечатлением от креатива родителей. И даже чуточку позавидовали их детям.

«Хотелось сделать детскую посимпатичнее. Мы довольны результатом: стены лучше гасят детский плач. Правда, кот считает комнату своей гигантской когтеточкой»

«Комната сына — мое любимое место в доме»

«Переделываю детскую сына»

Я так понимаю, он любит кемпинг и лосей. Забавно! © katbeccabee / Reddit

«Стена в комнате моего сына. Я сам нарисовал все и раскрасил»

Буквально для каждого ребенка это комната мечты. © WrestleBros / Reddit

«Комната нашей 10-летней дочки»

Ну отлично, теперь я завидую комнате 10-летнего ребенка. © throwawayway2020 / Reddit

«Мы с женой нарисовали это на стене комнаты сына. Он так взбудоражен»

«Я построил дерево в комнате дочки»

«Только что закончили ремонт комнаты сына»

«У моей почти 5-летней дочки „русалочья“ спальня»

«Моя маленькая девочка любит динозавров и растения, поэтому, пока она неделю была у бабушки, я украсила ее комнату»

Я уже взрослый человек, но ты можешь сделать такое же с моей комнатой? © BuyingOldHousePlzHlp / Reddit

«Мой сын не мог определиться, какой его любимый персонаж для оформления комнаты, поэтому я взяла их всех и сделала коллаж»

«Комната моего сына в стиле винтажного „Диснея“ — я нашла эти пластинки в комиссионке и оформила в рамки»

«Новая спальня в подвале для моей малютки»

Она всегда хотела «волшебную спальню с единорогами», так что к этому я и стремилась. Она обожает эту комнату и с тех пор, как переехала сюда, стала спать лучше. Мы сделали так, чтобы комната не выглядела как подвал.

«Комната моего сына. Кто сказал, что розовый цвет не для мальчиков?»

«У моего сына новая спальня — в стиле грузовиков. Он просто обожает их»

«Детская готова, случайно получилось сделать в теме фэнтези-сказки»

«Наша почти готовая детская. Это было весело. Здесь в основном вещи из секонд-хенда и ручной работы»

«Закончили оформлять детскую для сына. Ему 5 лет. И мы разрешили ему выбрать все на свое усмотрение. Он хотел еще черные стены, но от этого мне удалось его отговорить»

«Комната моего сына. Думаю, когда ему будет за 60, он будет ценить искусство, антиквариат и живопись по номерам»

«Это самая расслабляющая комната в доме»

«Детская в стиле „Ты мое солнышко“»

«33 недели, и уже готова детская в стиле бохо»