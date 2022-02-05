20 родителей, которые честно признались в том, как они мастерски лгут своим драгоценным чадам
Наверное, в мире не найдется ни одного человека, который бы никогда в жизни никому не врал. Порой мы можем солгать, чтобы не обидеть наших близких, особенно когда речь идет о маленьких детях, которые часто не готовы услышать настоящую правду от своих любимых родителей.
Мы в AdMe.ru решили найти смекалистых мам и пап, которые научились так ловко говорить неправду своим детям, что даже барон Мюнхгаузен аплодировал бы им стоя.
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А вы когда-нибудь говорили своим детям неправду?
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