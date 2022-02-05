20 родителей, которые честно признались в том, как они мастерски лгут своим драгоценным чадам

Наверное, в мире не найдется ни одного человека, который бы никогда в жизни никому не врал. Порой мы можем солгать, чтобы не обидеть наших близких, особенно когда речь идет о маленьких детях, которые часто не готовы услышать настоящую правду от своих любимых родителей.