20 родителей, которые были готовы скорее к всемирному потопу, чем к этому

Родители — это люди, которые готовы к чему угодно. Ведь никогда не знаешь, что ребенок выкинет в следующий раз: устроит потоп в ванной или приготовит ужин на всю семью, задаст сотню глупых вопросов за час или внезапно начнет читать книги взахлеб. Но даже самых непрошибаемых мам и пап дети всегда найдут чем озадачить.

Мы в AdMe.ru решили узнать, что же вытворили чада этих 20 родителей.

«Перенастраивал 9-летней дочери телефон, залогинился в Telegram и нашел в переписке такое. Она пыталась устроиться разработчиком в Telegram»

«— Какая вакансия вас интересует?

— Разработчик JavaScript

— Обязанности: разработка веб-версии Telegram. Необходимые навыки: опыт работы с JavaScript-кодом. Все еще заинтересованы?

— Да

— Отлично. Как ваше имя?

— Gooooow

— Напишите дату вашего рождения».

«Дочь сунула мне этот листочек со словами: „Это папин пароль на телефоне, я подсмотрела“»

«Сказала сыну повесить вещи в шкаф. И вот что он сделал»

Иногда хитроумность важнее таланта

Пошла на родительское собрание. Учительница неожиданно начала нахваливать мою дочь. Моя разгильдяйка написала серьезное сочинение, и меня похвалили за ее воспитание. Дома я со слезами на глазах бросилась к дочери. А она встретила меня удивленным взглядом и словами: «Мам, ты чего? Подумаешь, загнала туфту про помощь людям и котятам. Учителя это любят!» Юный психолог, блин. © Подслушано / Ideer

«Взял дочку на работу. Она кое-что нашла у меня в шкафу. Что ж, поработать сегодня не особо получилось»

«Так моя дочь подбирает себе образ на следующий день»

«Сказал ребенку, что он может купить только один пончик»

Дочь хотела как лучше, а получилось как получилось

У меня лишний вес и стойкая нелюбовь к занятиям спортом. Лет 5 назад, когда моя дочь была малышкой, она попала на занятия йогой. Пришла домой с горящими глазами и говорит: «Мама, это для тебя! Там просто лежишь и ничего не делаешь!» © Подслушано / Ideer

«Мой сын сам собрал себе компьютер. Горжусь им»

«Купили дочери телефон. И вот как выглядит наша переписка»

«Вот, пока я ходила по делам, дочь тирамису замутила»

Дело особой важности

7-летняя дочь спрашивает: «Папа, можно спросить кое-что?»

— Вообще-то, я занят. Это срочно?

— Да, важно.

— Ну, валяй.

— А лошади могут есть пиццу? © XplodingUnicorn / Twitter

«Мой 3-летний ребенок все время таскает вкусняшки из шкафа. Поставили на него детский замок. Как видите, это не остановило сына»

«Судя по всему, моя дочь сильна в науках»

«— Что нового ты узнала?

— Я не узнала ничего нового. Все это я знала и раньше. Это же элементарные вещи».

«8-летний сын подарил открытку на День благодарения. Ну, хотя бы честно»

«Я благодарен за то, что у меня есть друзья. Но больше всего я благодарен за то, что у меня есть деньги»

Детская непосредственность — это чудесно

У дочери сегодня было выступление, и она внезапно расплакалась на сцене. Я забрала ее с концерта, решила, что это страх сцены. Когда мы уже возвращались домой, спросила у нее, что же все-таки случилось. И тут она выдала: «Я просто хотела кушать». © omotomilola / Twitter

«Сын забыл обувь, так что надел на ноги перчатки»

«Так мой сын нарисовал „безопасность“»

«У нас была долгая поездка, и жена дала дочери свой телефон развлечься. Дочь взяла и заказала себе все домики для Барби, какие хотела»

«Думала, что сын так долго в ванной делами занимается. А оказалось, вот оно что. Да, это мои тампоны»

Расскажите, что любопытного вытворили ваши дети недавно.

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.