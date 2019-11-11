20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

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Психологи говорят, что трудные времена — катализатор позитивных изменений. Невзгоды собственной жизни могут показаться мелкими на фоне преград, которые преодолевает кто-то другой. Отец девочки, на языке жестов признающийся ей в любви; человек, впервые за 6 лет купивший себе обувь не для работы; молодая мама, у которой наконец есть своя комната с кроватками для детей, — все эти люди не сдаются. Не сдавайтесь и вы.

AdMe.ru не сомневается, что у каждого из наших читателей есть история, способная вырвать из рутины и вернуть радость жизни здесь и сейчас.

«Моя сестра только что отработала 4 смены подряд. Это около 53 часов за 4 дня, не считая дороги. Она не успевает поесть или попить. Она так хороша в том, что делает, что часто забывает, как заботиться о себе, пока ухаживает за пациентами»

Этот бездомный кот выбрал себе хозяйку

«4 месяца назад я с дочками жила в приюте. Мне понадобилось много времени на то, чтобы у них была нормальная спальня. Несмотря на трудности, я очень счастлива»

«Мой муж с нашей новорожденной дочкой. Он ехал 8 часов, чтобы быть здесь к ее рождению. Всего за 48 часов до этого мой муж потерял отца. Все его эмоции — в этой позе»

«Я был плохим сыном. Через 3 года после моего освобождения я получил лучшую работу из всех, что у меня были, остаюсь трезвым и женился на лучшей подруге. Мама сказала, что она очень гордится мной»

«Скорее всего, сегодня вечером я потеряю свою бабушку, но я всегда буду дорожить этой фотографией. Они прожили почти 53 года вместе»

«Впервые за 6 лет купил обувь, которая не предназначена для работы. Последние несколько лет были тяжелыми, так что сегодня — отличный день»

Мама помогает сыну прокатиться на скейтборде первый раз в жизни

«Мой дядя хотел станцевать свой последний танец. Мы оба плакали. У него болезнь, из-за которой он теряет равновесие и силу. Это было 5 лет назад»

«Это, конечно, не дворец, но зато — мое. После 18 лет издевательств в браке, 9 лет жизни в доме с плесенью и неисправными трубами это место — настоящий рай»

«Мы ждали свой рейс. Дочка подходила к людям, чтобы поздороваться. Этот мужчина пригласил ее посидеть рядом, достал планшет, смотрел с ней мультики, а она предложила ему свою еду. Это был не короткий диалог, а целых 45 минут»

Эта пара в браке 51 год

«В нашем учреждении временно содержатся питомцы жертв домашнего насилия. Собака наконец ушла домой со своей семьей после 8 месяцев здесь. Смотреть на пустую кабинку горько, но я так рада»

«У меня было тяжелое детство. Я всегда говорил, что в моей собственной семье все будет иначе»

«У нас теперь есть дом. У моей собаки будет своя лужайка. Однажды у нас с девушкой появится малыш. Никогда не думал, что все это будет моим»

«Моя двоюродная сестра впервые в жизни едет в ресторан. Мы забрали девочку и ее маму от жестокого отца и увезли в другой штат, и сейчас у них все хорошо»

Ученики подарили своему преподавателю очки, чтобы он мог различать цвета

«Я получила травму и 12 месяцев не работала. Сейчас я снова здорова, у меня заботливый молодой человек и я нашла новую работу. Это лучший день»

Этой женщине сделали операцию на запястье, и полчаса назад ей сняли швы. Она впервые за долгое время подписывает что-либо

Папа общается с дочкой на языке жестов: «Я папа. Я твой папа. Ты красавица. У тебя зеленые глазки. Ты такая милая! Я люблю тебя»

Какое событие вашей жизни помогло начать ценить ее больше? Что мотивирует идти дальше, несмотря ни на что?