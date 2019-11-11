20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

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Психологи говорят, что трудные времена — катализатор позитивных изменений. Невзгоды собственной жизни могут показаться мелкими на фоне преград, которые преодолевает кто-то другой. Отец девочки, на языке жестов признающийся ей в любви; человек, впервые за 6 лет купивший себе обувь не для работы; молодая мама, у которой наконец есть своя комната с кроватками для детей, — все эти люди не сдаются. Не сдавайтесь и вы.

AdMe.ru не сомневается, что у каждого из наших читателей есть история, способная вырвать из рутины и вернуть радость жизни здесь и сейчас.

«Моя сестра только что отработала 4 смены подряд. Это около 53 часов за 4 дня, не считая дороги. Она не успевает поесть или попить. Она так хороша в том, что делает, что часто забывает, как заботиться о себе, пока ухаживает за пациентами»

© Laura McIntyre / facebook  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

Этот бездомный кот выбрал себе хозяйку

© alexisjayy24 / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«4 месяца назад я с дочками жила в приюте. Мне понадобилось много времени на то, чтобы у них была нормальная спальня. Несмотря на трудности, я очень счастлива»

© mxmoon / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Мой муж с нашей новорожденной дочкой. Он ехал 8 часов, чтобы быть здесь к ее рождению. Всего за 48 часов до этого мой муж потерял отца. Все его эмоции — в этой позе»

© vehkndvdun / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Я был плохим сыном. Через 3 года после моего освобождения я получил лучшую работу из всех, что у меня были, остаюсь трезвым и женился на лучшей подруге. Мама сказала, что она очень гордится мной»

© WintersDawn57 / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Скорее всего, сегодня вечером я потеряю свою бабушку, но я всегда буду дорожить этой фотографией. Они прожили почти 53 года вместе»

© DwarfWarrior17 / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Впервые за 6 лет купил обувь, которая не предназначена для работы. Последние несколько лет были тяжелыми, так что сегодня — отличный день»

© Buzzdanume / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

Мама помогает сыну прокатиться на скейтборде первый раз в жизни

© SomeOfMyDutiesAreTo / imgur  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Мой дядя хотел станцевать свой последний танец. Мы оба плакали. У него болезнь, из-за которой он теряет равновесие и силу. Это было 5 лет назад»

© sossarah / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Это, конечно, не дворец, но зато — мое. После 18 лет издевательств в браке, 9 лет жизни в доме с плесенью и неисправными трубами это место — настоящий рай»

© lovelyb1ch66 / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Мы ждали свой рейс. Дочка подходила к людям, чтобы поздороваться. Этот мужчина пригласил ее посидеть рядом, достал планшет, смотрел с ней мультики, а она предложила ему свою еду. Это был не короткий диалог, а целых 45 минут»

© blak98 / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

Эта пара в браке 51 год

© empenarede / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«В нашем учреждении временно содержатся питомцы жертв домашнего насилия. Собака наконец ушла домой со своей семьей после 8 месяцев здесь. Смотреть на пустую кабинку горько, но я так рада»

© dazzleduck / imgur  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«У меня было тяжелое детство. Я всегда говорил, что в моей собственной семье все будет иначе»

© nancyxxu / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«У нас теперь есть дом. У моей собаки будет своя лужайка. Однажды у нас с девушкой появится малыш. Никогда не думал, что все это будет моим»

© rapalosaur / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Моя двоюродная сестра впервые в жизни едет в ресторан. Мы забрали девочку и ее маму от жестокого отца и увезли в другой штат, и сейчас у них все хорошо»

© LurkerPatrol / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

Ученики подарили своему преподавателю очки, чтобы он мог различать цвета

© Hamza91001 / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

«Я получила травму и 12 месяцев не работала. Сейчас я снова здорова, у меня заботливый молодой человек и я нашла новую работу. Это лучший день»

© Eudemon / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

Этой женщине сделали операцию на запястье, и полчаса назад ей сняли швы. Она впервые за долгое время подписывает что-либо

© sterlingarchersdick / reddit  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

Папа общается с дочкой на языке жестов: «Я папа. Я твой папа. Ты красавица. У тебя зеленые глазки. Ты такая милая! Я люблю тебя»

© SomeOfMyDutiesAreTo / imgur  

20 резких фото, от которых ваше сердце будет не на месте

Какое событие вашей жизни помогло начать ценить ее больше? Что мотивирует идти дальше, несмотря ни на что?

Фото на превью Laura McIntyre / facebook

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